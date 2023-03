Στις 30/3 βγαίνει στην Αθήνα το φιλμ "Τα Οχτώ Βουνά" - Στις 3/4 το φέρνει στην Πάτρα η Κινηματογραφική Λέσχη

Aπό την εταιρεία διανομής One from the Heart θα βγει στις Ελληνικές αίθουσες στις 30/3 η ταινία των Φελίξ Βαν Γκρόνινγκεν και Σάρλοτ Βαντερμίς (Felix van Groeningen & Charlotte Vandermeesch) «Τα Οχτώ Βουνά - Le Otto Montagne - The Eight Mountains».

Πρόκειται για μία συμπαραγωγή Ιταλίας και Βελγίου που έκανε πρεμιέρα στο Διαγωνιστικό Πρόγραμμα του περασμένου Διεθνούς Φεστιβάλ Καννών, όπου κέρδισε το Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής. Στη συνέχεια η ταινία προβλήθηκε στα Φεστιβάλ Μελβούρνης, Κάρλοβι Βάρι, Ζυρίχης, Μπουσάν, Μονάχου, Γλασκώβης, στο AFI Fest World Cinema και πρόσφατα στο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου του Sundance στη Γιούτα.

Κέρδισε το Βραβείο Καλύτερης Φωτογραφίας στο Φεστιβάλ Βαγιαδολίδ στην Ισπανία, το Βραβείο Καλύτερου Μοντάζ στο Φεστιβάλ του Δουβλίνου, ενώ στην Ελλάδα προβλήθηκε στο 63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης παρουσία της Σάρλοτ Βαντερμίς.

Η ταινία είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του 2022 στην Ιταλία και στο Βέλγιο, ενώ θα βγει στις αίθουσες στις ΗΠΑ στις 28 Απριλίου 2023 από την περίφημη Janus Films. Το φιλμ θα βγει στους κινηματογράφους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στις 30 Μαρτίου και στην Πάτρα έχει προγραμματίσει να το προβάλλει η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2023 στα Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε στις 19.00 και στις 21.30.