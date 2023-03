Το πρόγραμμα ταινιών στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε από 2 έως και 8 Μαρτίου 2023

Στα καινούρια φιλμ που κάνουν πρεμιέρα είναι το "Creed III" με τον Michael B. Jordan και η κωμική περιπέτεια με στοιχεία σάτιρας "Cocaine Bear"

Το πρόγραμμα προβολών στα Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε, στην Πάτρα από την Πέμπτη 2 έως και την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023 είναι το εξής: Αίθουσα 3 στις 18.00 καθημερινά εκτός Σαββάτου και Δευτέρας και στις 20.30 καθημερινά πλην Δευτέρας, Αίθουσα 8 στις 18.00 και στις 20.30 μόνο τη Δευτέρα, Αίθουσα 2 στις 19.00 καθημερινά, Αίθουσα 4 στις 21.00 καθημερινά "Creed III" Ταυτόχρονα με την έξοδο του στις αίθουσες της Βορείου Αμερικής βγαίνει στη χώρα μας η ταινία «Creed III» σε σκηνοθεσία του 36χρονου Αφροαμερικανού ηθοποιού Michael B. Jordan που επίσης πρωταγωνιστεί. Σενάριο: Keenan Coogler & Zach Baylin. Παίζουν οι ηθοποιοί: Tessa Thompson, Jonathan Majors, Michael B. Jordan, Wood Harris, Florian Munteanu, Selenis Leyva, Phylicia Rashad. Διάρκεια: 116 λεπτά Χρονολογία παραγωγής: 2023 Είδος ταινίας: Δραματική περιπέτεια Χώρα παραγωγής: ΗΠΑ Διανομή από την Tanweer. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αφού κυριάρχησε στον κόσμο της πυγμαχίας, ο Άντονις Κριντ ακμάζει τόσο στην καριέρα όσο και στην οικογενειακή του ζωή. Όταν ένας παιδικός φίλος και πρώην θαύμα της πυγμαχίας, ο Ντέμιαν (Τζόναθαν Μέιτζορς), επανεμφανίζεται μετά από μακρόχρονη ποινή στη φυλακή, είναι πρόθυμος να αποδείξει ότι αξίζει την σκηνή στο ρινγκ. Η αντιπαράθεση μεταξύ πρώην φίλων είναι κάτι περισσότερο από μια απλή διαμάχη. Για να διευθετήσει το σκορ, ο Άντονις πρέπει να βάλει το μέλλον του στη γραμμή για να πολεμήσει τον Ντέμιαν—έναν μαχητή που δεν έχει τίποτα να χάσει. Η ταινία είναι sequel – συνέχεια του «Creed II» (2018), είναι το 3ο φιλμ του franchise “Creed” & συνολικά το 9ο φιλμ της κινηματογραφικής σειράς «Rocky» του Σιλβέστερ Σταλόνε.

Aίθουσα 6 στις 21.30 καθημερινά & στις 23.30 μόνο Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, Αίθουσα 7 στις 22.30 καθημερινά "Cocaine Bear" Tο “Cocaine Bear” σε σκηνοθεσία της γνωστής ηθοποιού Ελίζαμπεθ Μπανκς, περιγράφει μία αλλόκοτη, αληθινή ιστορία. Πιο συγκεκριμένα η ταινία είναι εμπνευσμένη από την αληθινή ιστορία της πτώσης ενός αεροπλάνου που μετέφερε ναρκωτικά το 1985, την χαμένη κοκαΐνη και την μαύρη αρκούδα που την έφαγε. Είναι μία άγρια «μαύρη» κωμωδία με επίκεντρο μια ιδιόρρυθμη ομάδα αστυνομικών, εγκληματιών, τουριστών και εφήβων που βρίσκονται μαζεμένοι σε ένα δάσος στην Τζόρτζια, όπου ένα θηρίο 500 κιλών κατάπιε μια τεράστια ποσότητα κοκαΐνης και βγήκε στο κυνήγι για περισσότερη κοκαΐνη …και αίμα. Στο «Cocaine Bear» πρωταγωνιστεί η Κέρι Ράσελ (The Americans), ο Ο’ Σι Τζάκσον JR, ο Κρίστιαν Κόνβερι (Sweet Tooth), ο Άλντεν Έρενράιχ (Solo: A Star Wars Story), o Τζέσι Τάιλερ Φέργκιουσον (Μοντέρνα Οικογένεια), η Μπρούκλιν Πρινς (The Florida Project), ο Ισάϊα Γουίτλοκ JR. (Η Παρείσφρηση), ο Κρίστοφερ Χίβτζου (Games of Thrones), η Χάνα Χόκστρα (Οι Άγγελοι του Τσάρλι 2019) και ο Άαρον Χόλιντέι (Αιχμηρά Αντικείμενα), μαζί με τους βραβευμένους με ΕΜΜΥ Μάργκο Μάρτιντεϊλ (The Americans) και Ρέι Λιότα (Τα καλά παιδιά). Αυτή μάλιστα ήταν και η τελευταία κινηματογραφική εμφάνιση του Λιότα που έφυγε πέρυσι από τη ζωή. Διάρκεια: 95 λεπτά. H ταινία ξεκίνησε με επιτυχία την πορεία της στο box office με 30,1 εκατ. δολάρια παγκοσμίως. Διανομή από την εταιρεία Tulip.

Αίθουσα 4 στις 23.20 μόνο Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή «Missing» Θρίλερ μυστηρίου σε σενάριο και σκηνοθεσία: Nicholas Johnson, Will Merrick. Παίζουν οι ηθοποιοί: Tim Griffin, Ava Zaria Lee, Nia Long, Kimberly Cheng, Ken Leung, Megan Suri, Amy Landecker, Daniel Henney. Διάρκεια: 111 λεπτά Διανομή από την Feelgood. Χρονολογία παραγωγής: 2023 Χώρα παραγωγής: ΗΠΑ Καταλληλότητα ταινίας: ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 15 ΕΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Όταν η μητέρα της Τζουν (Storm Reed) εξαφανίζεται ενώ κάνει διακοπές με το νέο της αγόρι, η Τζουν την αναζητά παντού. Εγκλωβισμένη μίλια μακριά στο Λος Άντζελες και με τις προσπάθειές της να παρεμποδίζονται από τη διεθνή γραφειοκρατία, χρησιμοποιεί όλη την τελευταία τεχνολογία που έχει στα χέρια της για να καταφέρει να τη βρει πριν είναι πολύ αργά. Καθώς σκάβει βαθύτερα, τα ψηφιακά στοιχεία δημιουργούν περισσότερες ερωτήσεις παρά απαντήσεις. Όταν η Τζουν ξετυλίγει του κουβάρι των μυστικών που κουβαλούσε η μαμά της, ανακαλύπτει ότι ποτέ δεν την ήξερε πραγματικά. Η ταινία σε 6 εβδομάδες προβολής στο Αμερικάνικο box office έχει ξεπεράσει σε εισπράξεις τα 31,5 εκατ. δολάρια συν ακόμη 5,1 εκατ. από τον υπόλοιπο κόσμο.

Αίθουσα 1 στις 20.00 καθημερινά εκτός του σαββατοκύριακου "Women Talking - Γυναικείες Κουβέντες" Αμερικανική δραματική ταινία παραγωγής του 2022, σε σενάριο και σκηνοθεσία της 44χρονης Καναδής ηθοποιού Sarah Polley. Η ταινία είναι υποψήφια για 2 βραβεία Όσκαρ καλύτερης ταινίας και καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου για την Σάρα Πόλει. Περίληψη Το 2010, οι γυναίκες μιας απομονωμένης θρησκευτικής κοινότητας παλεύουν να συμβιβάσουν την πραγματικότητά τους με την πίστη τους. Παρόλο που πολλές διαφωνούν μεταξύ τους σε βασικά πράγματα, πρέπει να αποφασίσουν πώς θα μπορούσαν να προχωρήσουν μαζί, για να χτίσουν έναν καλύτερο κόσμο για τις ίδιες και τα παιδιά τους. Βασισμένο στο μυθιστόρημα της Μίριαμ Τόους. Σκηνοθεσία: Σάρα Πόλεϊ Παίζουν οι ηθοποιοί: Ρούνι Μάρα, Κλερ Φόι, Τζέσι Μπάκλεϊ, Τζούντιθ Άιβι, Μπεν Γουίσο και η τιμημένη με 3 βραβεία Όσκαρ ερμηνείας Φράνσις Μακ Ντόρμαντ. Διάρκεια: 104 λεπτά Είδος ταινίας: Δράμα Καταλληλότητα ταινίας: K12. Διανομή από την Tulip. Οι εισπράξεις της ταινίας μέχρι στιγμής είναι στα 5,8 εκατ. δολάρια παγκοσμίως.

Αίθουσα 2 στις 21.20 καθημερινά "Τα Πνεύματα του Ινισέριν - The Banshees of Inisherin" Η μακροχρόνια φιλία ανάμεσα στον Pádraic (Colin Farrell) και τον Colm (Brendan Gleeson) διαλύεται ξαφνικά όταν ο Colm αποφασίζει και βάζει απρόσμενα τέλος. Ο έκπληκτος Pádraic, με τη βοήθεια της αδελφής του Siobhán (Kerry Condon) και του νεαρού Dominic (Barry Keoghan), προσπαθεί να διορθώσει τη σχέση και αρνείται να συμφιλιωθεί με την ιδέα της απόρριψης. Όμως, αυτές οι επανειλημμένες απόπειρες εντείνουν την αρνητική στάση του φίλου του. Όταν ο απεγνωσμένος πια Colm δίνει τελεσίγραφο, η κατάσταση κλιμακώνεται με επεισοδιακό τρόπο. H νέα ταινία του Μάρτιν ΜακΝτόνα που ξεχώρισε στο περασμένο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Βενετίας, κατέκτησε 9 Υποψηφιότητες για Oscar: Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας-Martin McDonagh, Α’ Ανδρικού Ρόλου- Colin Farrell, Β’ Ανδρικού Ρόλου-Brendan Gleeson, Β’ Ανδρικού Ρόλου-Barry Keoghan, Β’ Γυναικείου Ρόλου-Kerry Condon, Πρωτότυπου σεναρίου – επίσης για τον Μάρτιν ΜακΝτόνα, Μοντάζ και Πρωτότυπης Μουσικής. Τιμήθηκε με 3 Χρυσές Σφαίρες της Καλύτερης Ταινίας-Κωμωδία/Μιούζικαλ, του Α’ Ανδρικού Ρόλου Κωμωδία/Μιούζικαλ-Colin Farrell, και του καλύτερου Σεναρίου. Έλαβε και 4 βραβεία Bafta, μεταξύ των οποίων του καλύτερου Βρετανικού φιλμ και των β’ ρόλων (Κέρι Κόντον και Μπάρι Κέογκαν). Τιμήθηκε και με 2 βραβεία στο 79ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας: Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας Colin Farrell και Καλύτερου Σεναρίου. Πρωταγωνιστούν οι: Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon, Barry Keoghan, Pat Shortt. Διάρκεια: 114 λεπτά. Διανομή από την Feelgood. Η ταινία έχει γνωρίσει και εμπορική επιτυχία με τις έως τώρα εισπράξεις παγκοσμίως να ξεπερνούν τα 45 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 1 στις 22.10 καθημερινά "Ξεκουράσου - Bed Rest" H ταινία τρόμου «Ξεκουράσου» σε σενάριο & σκηνοθεσία Lori Evans Taylor μας έρχεται από τους παραγωγούς των «Scream» & «Suspiria». Παίζουν οι ηθοποιοί: Michelle Rodriguez, Edie Inksetter, Erik Athavale, Paul Essiembre, Melissa Barrera, Guy Burne. Διάρκεια: 90 λεπτά Χρονολογία παραγωγής: 2022 Χώρα παραγωγής: ΗΠΑ Καταλληλότητα ταινίας: ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 15 ΕΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μετά από πολλές προσπάθειες, η Τζούλι Ρίβερς μένει τελικά έγκυος και μετακομίζει μαζί με τον άντρα της στο νέο τους σπίτι, έτοιμοι να ξεκινήσουν την οικογένεια τους. Ωστόσο, ένα γιορτινό βράδυ παίρνει μια αναπάντεχη τροπή και εκείνη καταλήγει στο νοσοκομείο. Αναγκασμένη να περάσει τις επόμενες οκτώ εβδομάδες στο κρεβάτι και με τον σύζυγό της να δουλεύει ατελείωτες ώρες, η μονοτονία της σύντομα θα αντικατασταθεί από ενοχλητικούς ήχους και απόκοσμες εικόνες.

Αίθουσα 8 στις 21.10 καθημερινά εκτός Δευτέρας "Tar" Η Ταρ βρίσκεται στο απόγειο της καριέρας της, καθώς προετοιμάζει τόσο την παρουσίαση ενός βιβλίου όσο και την πολυαναμενόμενη ζωντανή εκτέλεση της Πέμπτης Συμφωνίας του Μάλερ. Η ζωή της θα αρχίσει να παίρνει μια απρόσμενα δραματική τροπή. Σε σενάριο & σκηνοθεσία του Todd Field που είναι και εκ των παραγωγών. Παίζουν οι ηθοποιοί: Cate Blanchett, Noemie Merlant, Nina Hoss, Sophie Kauer, Marc-Martin Straub, Adam Gopnik, Mark Strong, Sylvia Flote. Διάρκεια: 158 λεπτά. Είδος ταινίας: ΔΡΑΜΑ Χώρα παραγωγής: ΗΠΑ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τον σεναριογράφο, παραγωγό και σκηνοθέτη Τοντ Φιλντ (In the Bedroom), έρχεται το TAR, με την βραβευμένη με Όσκαρ, Κέιτ Μπλάνσετ στον ρόλο της Λύδια Ταρ, μιας πρωτοποριακής μαέστρου που διευθύνει μια μεγάλη γερμανική ορχήστρα. Η Ταρ ενώ βρίσκεται στο απόγειο της μουσικής της καριέρας θα αρχίσει να αντιμετωπίζει διάφορα θέματα. Πρόκειται για μια σπουδή πάνω στη μεταβαλλόμενη φύση της εξουσίας, στον αντίκτυπό της στην κοινωνία και στην ανθεκτικότητα της απέναντι στον σύγχρονο κόσμο. Το φιλμ είναι υποψήφιο για 6 βραβεία Όσκαρ καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, πρωτότυπου σεναρίου, α’ γυναικείου ρόλου (Κέιτ Μπλάνσετ), φωτογραφίας και μοντάζ. Διανομή από την Tulip. H ταινία που έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις & σχόλια, έχει φτάσει έως τώρα σε παγκόσμιες εισπράξεις τα 16,8 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 5 στις 19.40 καθημερινά εκτός σαββατοκύριακου "Η Φάλαινα - The Whale" H εξαιρετική και θεατρικών αποχρώσεων δραματική ταινία “The Whale” είχε συμμετάσχει στο Διαγωνιστικό Τμήμα του 79ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας. Ο Ντάρεν Αρονόφσκι (“Μαύρος Κύκνος”, “Μητέρα”, «Ρέκβιεμ για ένα όνειρο») επιστρέφει εντυπωσιακά και αποσπά μία ακόμα αξέχαστη ερμηνεία από τον πρωταγωνιστή της ταινίας του, Μπρένταν Φρέιζερ, ο οποίος παραδίδει μία σπαρακτική και καθηλωτική ερμηνεία, για την οποία ήταν υποψήφιος για την Χρυσή Σφαίρα α’ ανδρικού ρόλου σε δράμα. Επίσης ο Mπρένταν Φρέιζερ είναι υποψήφιος για το Όσκαρ καλύτερου α' ανδρικού ρόλου. Υποψήφια για Όσκαρ είναι και η Χονγκ Τσάου στην κατηγορία του καλύτερου β' γυναικείου ρόλου ενώ υποψηφιότητα κέρδισε η ταινία και για το καλύτερο μακιγιάζ. Το σενάριο έχει βασιστεί στο θεατρικό έργο του Σάμιουελ Ντ. Χάντερ. Η Φάλαινα είναι ένα συγκινητικό, λυτρωτικό, ανθρωποκεντρικό δράμα με πρωταγωνιστή έναν αυτοκαταστροφικό παχύσαρκο άντρα που παλεύει να συμφιλιωθεί με την αποξενωμένη κόρη του και με τα λάθη του παρελθόντος. Πλάι στον συγκλονιστικό και αγνώριστο από το μακιγιάζ, Μπρένταν Φρέιζερ, ο οποίος έχει κερδίσει το βραβείο Critics Choice Award και το βραβείο του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών - SAG, παίζουν η Σαμάνθα Μόρτον, η 20χρονη Σέιντι Σινκ (“Stranger Things”) και η Ταιλανδή Χονγκ Τσάου που είναι επίσης υποψήφια για το βραβείο του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών στον β’ γυναικείο ρόλο. Διανομή από την Tanweer. Διάρκεια: 1 ώρα και 57 λεπτά. To φιλμ μέχρι στιγμής έχει κάνει παγκόσμιες εισπράξεις 31,1 εκατ. δολαρίων σύμφωνα με τον πίνακα του boxofficemojo. Στη χώρα μας σε 8 εβδομάδες προβολής έχει ξεπεράσει τα 115.000 εισιτήρια.

Aίθουσα 1 στις 18.30 μόνο το σαββατοκύριακο "Avatar: The Way of Water" Η πολυαναμενόμενη συνέχεια του 1ου Avatar σε σκηνοθεσία του τιμημένου με Όσκαρ, Τζέιμς Κάμερον με τη διάρκεια του φτάνει τα 190 λεπτά. Ο Jake Sully (Sam Worthington) και η Neytiri (Zoe Saldaña) κάνουν τα πάντα για να κρατήσουν την οικογένειά τους ενωμένη. Όταν αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το σπίτι τους, ταξιδεύουν μέχρι τα πέρατα του πλανήτη Πανδώρα για να βρουν καταφύγιο στα μέρη της φυλής των Metkayina, που ζει αρμονικά με τον ωκεανό. Εκεί, η οικογένεια των Sully πρέπει να εξοικειωθεί με τον επικίνδυνο ωκεανό και να κερδίσει την αποδοχή της νέας κοινότητας. Δεκατρία (13) χρόνια πριν ο βραβευμένος με Όσκαρ για τον «Τιτανικό», James Cameron μάς σύστησε έναν πρωτόγνωρο κόσμο με το επικό Avatar, μια ταινία που άλλαξε τους κανόνες της κινηματογραφικής εμπειρίας και σημείωσε τεράστια επιτυχία παγκοσμίως. Ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε στον πλανήτη Πανδώρα και να αφεθούμε σε ένα νέο, καθηλωτικό κινηματογραφικό ταξίδι με την πρώτη follow-up εντυπωσιακή ταινία, το πολυαναμενόμενο Avatar: The Way of Water. Στο οικολογικό έπος μιας οικογένειας που, με φόντο συναρπαστικούς κόσμους πάνω και κάτω από την επιφάνεια του ωκεανού, παλεύει να παραμείνει ζωντανή και ενωμένη, πρωταγωνιστούν οι Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Kate Winslet, Britain Dalton, James Flatters, Trinity Jo-Li Bliss, Jack Champion και Bailey Bass. Διανομή από την Feelgood. Η ταινία στις Ελληνικές αίθουσες κοντεύει τα 430.000 εισιτήρια. Οι παγκόσμιες εισπράξεις της ταινίας μέχρι στιγμής έχουν εκτοξευτεί στα 2 δις 270 εκατ. δολάρια. *Το νέο "Avatar" κέρδισε και 4 υποψηφιότητες για Όσκαρ, ανάμεσα τους και για το Όσκαρ καλύτερης ταινίας.

Αίθουσα 6 στις 19.00 καθημερινά, Αίθουσα 7 στις 20.00 καθημερινά «Ant-Man και Wasp: Κβαντομανία - Ant-Man and the Wasp: Quantumania» Ο Scott Lang (στο ρόλο ο Paul Rudd) και η Hope van Dyne (Evangeline Lilly) είναι ένα ευτυχισμένο φυσιολογικό ζευγάρι που τυχαίνει να είναι και υπερήρωες. Η ζωή είναι ωραία. Ο Scott έχει γράψει ένα βιβλίο, η Hope ασχολείται με ανθρωπιστικό της έργο και η οικογένεια τους -οι γονείς της Hope και η κόρη του Scott, Cassie- είναι επιτέλους μέρος της καθημερινότητας τους. Η Cassie, μάλιστα, μοιράζεται το πάθος της νέας της οικογένειας για την επιστήμη και την τεχνολογία, ειδικά σε σχέση με τον Κβαντικό Κόσμο. Αλλά το ανήσυχο πνεύμα της τους οδηγεί σε ένα αναπάντεχο ταξίδι χωρίς επιστροφή στον ατελείωτο υποατομικό κόσμο, όπου συναντούν παράξενα νέα πλάσματα, μία κοινωνία σε κρίση και έναν μάστερ του χρόνου με απειλητικές διαθέσεις. Με τον Scott και την Cassie να εξωθούνται προς μία κατεύθυνση και τη Hope με τους γονείς της σε άλλη, οι ήρωες διασκορπίζονται σε έναν εμπόλεμο κόσμο, ενώ δεν έχουν καμία ιδέα πώς θα βρουν τον δρόμο της επιστροφής. Σκηνοθεσία: Peyton Reed. Στη νέα αυτή ταινία της Μάρβελ το ρόλο του «κακού» υποδύεται ο Αφροαμερικανός ηθοποιός Jonathan Majors που θα τον δούμε τον Μάρτιο και στο «Creed III». Παίζουν και οι σταρ Michelle Pfeiffer, Michael Douglas. Διάρκεια: 125 λεπτά. Διανομή από την Feelgood. Οι έως τώρα παγκόσμιες εισπράξεις της ταινίας είναι σύμφωνα με το boxofficemojo.com στα 365 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 7 στις 16.10 μόνο το σαββατοκύριακο και στις 18.10 καθημερινά, Αίθουσα 8 στις 17.10 μόνο το σαββατοκύριακο και στις 19.10 καθημερινά πλην της Δευτέρας «Argonuts – Αργοναύτες: Η Οργή του Ποσειδώνα» Φιλμ κινουμένων σχεδίων Γαλλικής παραγωγής 2022 σε σκηνοθεσία: David Alaux & Eric Tosti. Σενάριο: David Alaux, Eric Tosti & Jean-François Tosti Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη στα ελληνικά όπου δανείζουν τις φωνές τους οι: Τζίνη Παπαδοπούλου, Σταύρος Σιούλης, Αλεξάνδρα Λέρτα, Βαγγέλης Στρατηγάκος, Γιάννης Τσούτσιας, Βασίλης Μήλιος, Γιάννης Στεφόπουλος, Σοφία Παναηλίδου, Χρήστος Θάνος, Άγγελος Λιάγκος. Διάρκεια: 95 λεπτά. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ζωή κυλάει ήρεμα στην Ιωλκό, το πανέμορφο και ακμάζον λιμάνι της αρχαίας Ελλάδας. Μέχρι που ο Ποσειδώνας οργίζεται και απειλεί να το εξαφανίσει. Ένα πανέξυπνο και περιπετειώδες νεαρό ποντίκι μαζί με τον γάτο που παίζει τον ρόλο του θετού του πατέρα σπεύδουν να βοηθήσουν τον γερασμένο πια Ιάσονα και τους Αργοναύτες στην αποστολή διάσωσης της πόλης. Η εκστρατεία αυτή θα τους οδηγήσει σε μέρη μακρινά, όπου ζουν μυθικά πλάσματα και μερικά από τα πιο επικίνδυνα τέρατα της μυθολογίας. Η ευφάνταστη αυτή ταινία κινουμένων ταινία μας προσκαλεί να ταξιδέψουμε με την Πάτι, ένα ευφυέστατο και περιπετειώδες θηλυκό ποντικάκι, και τον κολλητό της γάτο Σαμ στον μαγικό κόσμο της Αρχαίας Ελλάδας. Με συνοδοιπόρο τον τώρα πια ηλικιωμένο Ιάσονα, οι χαριτωμένοι ήρωες θα ζήσουν μία επική περιπέτεια αντιμέτωποι με τα πιο αλλόκοτα και επικίνδυνα πλάσματα της μυθολογίας. Μία ξεκαρδιστική και σπαρταριστή ταινία για όλη την οικογένεια από τη θεότρελη ομάδα της «Ζουγκλοπαρέας» και της «Πριγκίπισσας Αλάνι».

Αίθουσα 4 στις 16.20 μόνο το σαββατοκύριακο και στις 18.40 καθημερινά, Αίθουσα 5 στις 17.20 και στις 19.40 μόνο το σαββατοκύριακο «Αστερίξ και Οβελίξ: Στο Δρόμο για την Κίνα - Astérix & Obélix: L'Empire du Milieu» Με ένα all-star καστ και μία από τις μεγαλύτερες παραγωγές στην ιστορία του ευρωπαϊκού κινηματογράφου, οι πολυαγαπημένοι Αστερίξ και Οβελίξ επιστρέφουν σε μια ακόμη εντυπωσιακή, ξεκαρδιστική περιπέτεια που θα μας πάει ένα ταξίδι στη μακρινή Κίνα! Βρισκόμαστε στο έτος 50 π. Χ. Η αυτοκράτειρα της Κίνας μόλις φυλακίστηκε μετά από πραξικόπημα που υποκινήθηκε από έναν προδότη πρίγκιπα. Με τη βοήθεια ενός εμπόρου και του πιστού της σωματοφύλακα, η μοναχοκόρη της αυτοκράτειρας, πριγκίπισσα Σας-Γι, καταφέρνει να διαφύγει στη Γαλατία για να ζητήσει βοήθεια από -ποιους άλλους;- τους ξακουστούς πολεμιστές, Αστερίξ και Οβελίξ. Οι δύο αχώριστοι ήρωές μας δέχονται ευχαρίστως να βοηθήσουν την πριγκίπισσα να σώσει τη μητέρα της και να ελευθερώσει τη χώρα της. Έτσι αρχίζουν ένα μεγάλο ταξίδι προς την Κίνα, όπου τους περιμένει μια τεράστια περιπέτεια. Όμως τα πράγματα περιπλέκονται ακόμη περισσότερο όταν ο Καίσαρας και ο ισχυρός στρατός του, διψασμένοι για μια νέα κατάκτηση, αποφασίζουν να κατευθυνθούν κι αυτοί προς την Κίνα… Διανομή από τη Rosebud.21 και την Spentzos Film. Δέκα χρόνια μετά την τελευταία ταινία με πρωταγωνιστές το θρυλικό δίδυμο (τους υποδύονταν οι Κριστιάν Κλαβιέ και Ζεράρ Ντεπαρντιέ), οι περιπέτειες του Αστερίξ ανανεώνονται με μια ολόφρεσκια ιστορία, την ορεξάτη σκηνοθετική ματιά του Γκιγιόμ Κανέ, κι ένα εντελώς καινούργιο καστ που περιλαμβάνει μερικούς από τους μεγαλύτερους σταρ του γαλλικού σινεμά (Γκιγιόμ Κανέ, Ζιλ Λελούς, Βενσάν Κασέλ, Μαριόν Κοτιγιάρ στο ρόλο της βασίλισσας της Αιγύπτου, μεταξύ άλλων) αλλά και τον θρύλο των γηπέδων Ζλάταν Ιμπραϊμοβιτς! Η σκηνοθεσία είναι του Γκιγιόμ Κανέ. Διάρκεια: 112 λεπτά.

Αίθουσα 1 στις 16.40 μόνο το σαββατοκύριακο και στις 18.20 καθημερινά εκτός σαββατοκύριακου «Η Παρέα των Θαυμάτων - My Fairy Troublemaker» Οι δημιουργοί των επιτυχιών «Ουπς: ο Νώε Έφυγε» και «Ο Λούης και οι Εξωγήινοι» επιστρέφουν με μια ακόμη απολαυστική ταινία κινουμένων σχεδίων, που μας πηγαίνει στον κόσμο των νεράιδων και μας θυμίζει ότι με τους φίλους ζούμε τις καλύτερες περιπέτειες γεμάτες γέλιο, αγάπη και… μαγεία! Η Βιολέτα είναι μια νεαρή… μαθητευόμενη νεράιδα των δοντιών. Φλυαρεί διαρκώς και είναι αρκετά ισχυρογνώμων, αν και στην πραγματικότητα κατά βάθος είναι ανασφαλής επειδή ακόμη δεν ξέρει να χειριστεί καλά τη μαγεία. Αντί να δημιουργεί όμορφα παιχνίδια για τα παιδιά, αυτή το μόνο που καταφέρνει να φτιάξει είναι βιολέτες! Όταν αποτυγχάνει στις τελικές εξετάσεις για νεράιδες, η Βιολέτα παίρνει την κατάσταση στα χέρια της και μπαίνει λαθραία στον κόσμο των ανθρώπων. Από την άλλη, η Μάξι, ένα 12χρονο κορίτσι στον κόσμο των ανθρώπων, έχει άλλα προβλήματα. Μετακόμισε μόλις στην πόλη από την εξοχή, όπου ζούσε ευτυχισμένη μέσα στη φύση και δίπλα στον πολυαγαπημένο της κήπο. Η νέα της ζωή στην πόλη, όπου μένει πια μαζί με τη μητέρα της, τον καινούργιο σύντροφο της μητέρας της και τους δυο του γιους, της είναι δύσκολη - η Μάξι νιώθει πολύ μόνη. Πρόκειται για μία παραγωγή της Fabrique d'Images στο Λουξεμβούργο. Σκηνοθεσία: Καρολίν Όριγκερ Σενάριο: Σίλια Κλέμενς, Πάμελα Χίκεϊ, Ντένις ΜακΚόι, Γκρεκ Νιξ. Διάρκεια: 85 λεπτά Διανομή: Rosebud.21 Η μεταγλώττιση της ταινίας στα ελληνικά έγινε στην Power Media Productions Μετάφραση / Προσαρμογή: Πάνυ Ναούμ. Σκηνοθεσία: Κώστας Αποστολίδης. Ακούγονται οι ηθοποιοί: Violet: Μυρτώ Ναούμ Laurin: Αλμπέρτο Εσκενάζη Hannah: Άρτεμις Ματαφιά Maxie: Νίκη Γρανά Amir: Κώστας Αποστολίδης Rick: Κώστας Τερζάκης Yolando: Τάσος Νταπαντάς Rick’s Thug: Κωνσταντίνος Στελλούδης.

Αίθουσα 2 στις 16.50 μόνο το σαββατοκύριακο "Η Μικρή Πυροσβέστης - Fireheart" Από τότε που ήταν μικρή, η Τζόρτζια έχει ένα όνειρο: να γίνει πυροσβέστης, όπως ήταν ο πατέρας της. Δυστυχώς, στη Νέα Υόρκη του 1932 δεν επιτρέπεται στις γυναίκες να ασκούν αυτό το επάγγελμα. Όταν οι πυροσβέστες της πόλης εξαφανίζονται ένας-ένας καθώς προσπαθούν να κατασβήσουν μία μυστηριώδη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στο Μπρόντγουεϊ, η Τζόρτζια αρπάζει την ευκαιρία και μεταμφιέζεται σε έναν αδέξιο νεαρό εθελοντή πυροσβέστη στα ίχνη του εμπρηστή. Πρέπει να παίξει τον ρόλο της τέλεια, ειδικά μπροστά στον πατέρα της, που είναι επικεφαλής αυτής της επικίνδυνης αποστολής. Σκηνοθεσία: Theodore Ty, Laurent Zeitoun. Διανομή από την Feelgood. Διάρκεια: 92 λεπτά.

Αίθουσα 3 στις 16.00 και στις 18.00 μόνο το σαββατοκύριακο, Αίθουσα 6 στις 17.00 μόνο το σαββατοκύριακο "Puss in Boots 2: The Last Wish - Ο Παπουτσωμένος Γάτος: H Τελευταία Επιθυμία» Η DreamWorks Animation παρουσιάζει μια νέα περιπέτεια από το σύμπαν του Σρεκ, καθώς ο τολμηρός Παπουτσωμένος Γάτος, που ζει στην παρανομία, ανακαλύπτει ότι έχει πληρώσει το βαρύ τίμημα για το πάθος του για κίνδυνο αλλά και την αδιαφορία του για ασφάλεια. Ο Γάτος έχει κάψει τις οκτώ από τις εννέα ζωές του, αν και στην πορεία έχασε το μέτρημα. Η ανάγκη του να ανακτήσει αυτές τις ζωές θα στείλει τον Παπουτσωμένο Γάτο στην πιο μεγάλη του αναζήτηση. Ξεκινάει λοιπόν ένα επικό ταξίδι στο Μαύρο Δάσος για να βρει το μυθικό Αστέρι των Ευχών και να επαναφέρει τις χαμένες του ζωές. Αλλά με μόνο μία ζωή να του έχει απομείνει, ο Γάτος θα πρέπει να ταπεινωθεί και να ζητήσει βοήθεια από την πρώην σύντροφο και θανάσιμη εχθρό του, την Κίτι Ελαφροπατούσα! Στην προσπάθειά τους, ο Γάτος και η Κίτι θα έχουν τη βοήθεια (τόσα ήξεραν) από ένα φλύαρο, αμείλικτα χαρούμενο σκύλο, τον Πέρο. Μαζί, το τρίο των ηρώων μας θα πρέπει να είναι ένα βήμα μπροστά, από όσους τους καταδιώκουν! Ο ξακουστός γάτος επιστρέφει, πιο… απελπισμένος από ποτέ, καθώς το πάθος του για περιπέτειες τον έχει φέρει στα όρια της μακροζωίας του. Πρόκειται για συνέχεια της πετυχημένης animation ταινίας του 2011 που γεννήθηκε μέσα από την παγκόσμια επιτυχία του Σρεκ. To 1o “Puss in Boots” είχε κάνει εισπράξεις 555 εκατ. δολαρίων. Με τη φωνή του Αντόνιο Μπαντέρας. Σκηνοθεσία: Joel Crawford Σενάριο: Paul Fisher. Η ταινία διανομής Tulip προβάλλεται μεταγλωττισμένη στα ελληνικά. Το φιλμ που είναι υποψήφιο για το βραβείο Όσκαρ καλύτερου animation, έχει κάνει παγκόσμιες εισπράξεις 443 εκατ. δολαρίων.