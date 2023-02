Στις 2 Μαρτίου κάνει πρεμιέρα στη χώρα μας η περιπέτεια με στοιχεία μαύρης κωμωδίας "Cocaine Bear"

Λίγο αφότου βγει στις Αμερικάνικες αίθουσες (κάνει πρεμιέρα 24/2) θα έρθει και στη χώρα μας από την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023 η περιπέτεια με στοιχεία μαύρης κωμωδίας, με τίτλο «Cocaine Bear», σε σκηνοθεσία της γνωστής ηθοποιού Ελίζαμπεθ Μπανκς, και με ένα καστ στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι Κέρι Ράσελ (The Americans), Ο’ Σι Τζάκσον JR, Κρίστιαν Κόνβερι, Άλντεν Έρενράιχ (Solo: A Star Wars Story) και ο Ρέι Λιότα (Τα καλά παιδιά) στον τελευταίο του ρόλο πριν φύγει από τη ζωή αναπάντεχα τον περασμένο Μάιο.

Στο “Cocaine Bear” διάρκειας 95 λεπτών όπου η 49χρονη Ελίζαμπεθ Μπανκς είναι και εκ των παραγωγών πρωταγωνιστούν ταλαντούχοι ηθοποιοί όπως η Κέρι Ράσελ, ο Άλντεν Έρενράιχ (Solo: A Star Wars Story), o Τζέσι Τάιλερ Φέργκιουσον (Μοντέρνα Οικογένεια), η Μπρούκλιν Πρινς (The Florida Project), ο Ισάϊα Γουίτλοκ JR. (Η Παρείσφρηση), ο Κρίστοφερ Χίβτζου (Games of Thrones), η Χάνα Χόκστρα (Οι Άγγελοι του Τσάρλι 2019) και ο Άαρον Χόλιντέι (Αιχμηρά Αντικείμενα), μαζί με τους βραβευμένους με ΕΜΜΥ Μάργκο Μάρτιντεϊλ (The Americans) και Ρέι Λιότα (Τα καλά παιδιά).

Σε σκηνοθεσία της Ελίζαμπεθ Μπανκς (Οι Άγγελοι του Τσάρλι, Κάτι πιο Ποπ 2), και σενάριο Τζίμι Γουόρντεν, έρχεται λοιπόν το «Cocaine Bear», από τους βραβευμένους με Όσκαρ παραγωγούς Φιλ Λορντ και Κρίστοφερ Μίλλερ (Spider-Man : Μέσα στο Άραχνο Σύμπαν), και τον Μαξ Χάντελμαν, τον Μπράιαν Ντάφιλντ και τον Αντίτια Σουντ.