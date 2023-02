Πάτρα: "Τιτανικός"(3d), Μπλάνσετ, Αστερίξ και "Φάλαινα" στα ύψη των προτιμήσεων των σινεφίλ- Γεμίζουν τα σινεμά της πόλης

Έτσι η νέα ταινία του Αστερίξ και Οβελίξ (με υπότιτλο «Στο Δρόμο για την Κίνα») του Γκιγιόμ Κανέ ήδη προσμετρά παραπάνω από 3.000 εισιτήρια σε περίπου 2 εβδομάδες προβολής, ενώ την έκπληξη έκανε και ο «Τιτανικός» του Τζέιμς Κάμερον των 11 Όσκαρ που γιορτάζοντας τα 25χρονα του από τότε που πρωτοβγήκε, επανακυκλοφόρησε και παίζεται μόνο σε 3d.

Όσοι το είδαν έμειναν άφωνοι και ένιωσαν σαν να ήταν μαζί με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο και την Κέιτ Γουίνσλετ μέσα στο θρυλικό, πολυτελές πλοίο που βυθίστηκε στον Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό στις 15 Απριλίου 1912 έπειτα από σύγκρουση με αποκομμένο παγόβουνο.

Στην Πάτρα σύμφωνα με εκτιμήσεις έσπευσαν να ξαναδούν τον «Τιτανικό» γύρω στα 500 άτομα μέχρι στιγμής! Μάλιστα πολλοί προτίμησαν να δουν το μεγαλειώδες φιλμ με τα απίστευτα εφέ και το συγκινητικό ρομάντσο την Ημέρα των ερωτευμένων!

Η ταινία σε 26 αίθουσες πανελλαδικά, έκοψε το 4ήμερο 9/2-12/2/2023, περισσότερα από 5.100 εισιτήρια και στην Πάτρα όπως μας είπε ο Αλέξης Μπιτούνης ήταν μέσα στις πρώτες επιλογές των θεατών παρότι λίγο πολύ οι περισσότεροι την έχουμε δει! Να προσθέσουμε πως τόσο ο «Τιτανικός 25η επέτειος» όσο και το «Avatar the way of Water» επίσης του Τζέιμς Κάμερον που ήδη πανελλαδικά έχει ξεπεράσει τα 420.000 εισιτήρια και παγκοσμίως είναι στα 2 δις 220 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις, συνεχίζονται και τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα έως την Τετάρτη 22/2.