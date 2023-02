Το «Ant-Man και Wasp: Κβαντομάνια» με τον Πολ Ραντ ήρθε 1ο πανελλαδικά σε εισιτήρια και στις ΗΠΑ

Την ίδια ώρα το πολύκροτο «Avatar: The Way of Water» του Τζέιμς Κάμερον μπορεί πλέον να έχει υποχωρήσει κάπως σε αριθμούς, ωστόσο όπως διαβάσαμε, μόλις έγινε η τρίτη (3η) πιο εμπορική ταινία όλων των εποχών ξεπερνώντας και τον «Τιτανικό» του ίδιου σκηνοθέτη που αυτή την περίοδο επαναπροβάλλεται σε 3d και κάνει δεύτερη καριέρα στα ταμεία (48,5 εκατ. δολάρια επιπλέον παγκοσμίως).

Στο «Ant-Man and the Wasp: Quantumania» ο συμπαθής Αμερικανός ηθοποιός Πολ Ραντ επέστρεψε ως Ant-Man, με αντίπαλο έναν από τους πιο µοχθηρούς κακούς µέχρι σήµερα, τον οποίο και ενσαρκώνει ο Αφροαμερικανός ηθοποιός Τζόναθαν Μέγιορς σε μια εντυπωσιακή ταινία αν και μερίδα κριτικών χαρακτήρισε το φιλμ από τα πιο αδιάφορα ταινίες του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel (η αλήθεια είναι πως στο rotten tomatoes ο μέσος όρος για την ταινία με το ζόρι πλησιάζει το 50%).

Οι μόνες ταινίες που μένουν πλέον ως εμπόδιο για την κατάκτηση της κορυφής από το θαυμάσιο «Avatar: The Way of Water» που έχει το Όσκαρ καλύτερων εφέ στο τσεπάκι του, είναι τα φιλμ «Avengers: Endgame» των αδελφών Ρούσσο παραγωγής 2019 και φυσικά το πρώτο «Avatar» επίσης του Τζέιμς Κάμερον παραγωγής 2009.

Οι έως τώρα εισπράξεις του «Avatar: The Way of Water» είναι παγκοσμίως στα 2 δις 244,5 εκατ. δολάρια από τα οποία τα 658,5 προέρχονται από τις ΗΠΑ.

Το ποιοτικό, «μεθοδικό» φιλμ του Τοντ Φιλντ με την ερμηνεία της Κέιτ Μπλάνσετ που είναι εξαιρετικά καλοδουλεμένη στη λεπτομέρεια, «Tar» που προξένησε πολλές συζητήσεις συνέχισε το περασμένο 4ήμερο σε 74 αίθουσες πανελλαδικά, κόβοντας 11.218 εισιτήρια (στην Πάτρα παίζεται στη 2η αίθουσα του Πάνθεον και στη Βέσο Μάρε, στα Options Cinemas) & συνολικά μέχρι και σήμερα έχει φτάσει τα 38.310 εισιτήρια.

Η Μπλάνσετ τιμήθηκε και με το βραβείο BAFTA καλύτερου α’ γυναικείου ρόλου.

Όσο για το «Αστερίξ & Οβελίξ: Στο Δρόμο για την Κίνα», έκοψε άλλα 9.257 εισιτήρια και σε σχεδόν 3 εβδομάδες προβολής έχει φτάσει τα 64.000 εισιτήρια πανελλαδικά (στην Πάτρα μπορείτε να δείτε την ταινία στη Βέσο Μάρε).

Την Πέμπτη 23/2 θα βγει το Οσκαρικό φιλμ «Τα Πνεύματα του Ινισέριν» του Μάρτιν ΜακΝτόνα, ωστόσο σε preview προβολές (έγινε και στην Πάτρα στη Βέσο Μάρε το βράδυ του Σαββάτου 18/2) ήδη έκοψε σε 28 αίθουσες πανελλαδικά, 1.823 εισιτήρια.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ