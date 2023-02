Ταινία για τον Σίγκμουντ Φρόιντ θα γυριστεί με πρωταγωνιστή τον 85χρονο Άντονι Χόπκινς

Η ταινία, με τίτλο «Freud’s Last Session», βασίζεται στο διάσημο θεατρικό του Μαρκ Σεν Ζερμέν, το οποίο είναι μια φανταστική συνάντηση μεταξύ του άθεου Φρόιντ και του Κλάιβ Στέιπλς Λιούις, συγγραφέα του The Chronicles of Narnia (Τα Χρονικά της Νάρνια).

Τοποθετημένη στις παραμονές του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, η ταινία απεικονίζει τον Φρόιντ ως 83χρονο Εβραίο πρόσφυγα του οποίου το πρωτοποριακό «Η Ερμηνεία των Ονείρων» θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα βιβλία του 20ού αιώνα. Ο Λιούις είναι 40χρονος ακαδημαϊκός της Οξφόρδης, ο οποίος έγραψε επίσης εκτενώς για την επιστήμη και τη σχέση της με τη χριστιανική πίστη.