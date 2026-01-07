Σινεμά και Ψυχανάλυση: Προβάλλεται η ταινία "Οι 12 Ένορκοι" στον Δαναό στην Αθήνα

Το Σινεμά & Ψυχανάλυση υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας της Νέας Λακανικής Σχολής και με την υποστήριξη της Ακαδημίας Κλινικών Σπουδών της Αθήνας διοργανώνει την προβολή της εξαιρετικής ταινίας “Οι Δώδεκα Ένορκοι” του Σίντνεϊ Λουμέτ, την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026 στις 14:00 στον κινηματογράφο Δαναό.

Θα ακολουθήσει συζήτηση, την οποία συντονίζει ο Ρεζινάλντ Μπλανσέ, ψυχαναλυτής, μέλος της ΕΕΝΛΣ, της Νέας Λακανικής Σχολής, της Σχολής του Φροϋδικού Αιτίου και της Παγκόσμιας της Εταιρείας Ψυχανάλυσης.

Ομιλητές:

Παναγιώτης Κατσαρός, ψυχολόγος, μέλος της ΕΕΝΛΣ,

Γιάννης Γραμματόπουλος, ψυχολόγος, μέλος της ΕΕΝΛΣ,

Παναγιώτης Χριστόπουλος, Σεναριογράφος.

"Οι 12 Ένορκοι / 12 Angry Men" (1957)



Πρωταγωνιστούν οι: Χένρι Φόντα, Μάρτιν Μπάλσαμ, Λι Τζ.Κομπ, Τζακ Γουόρντεν.

Σκηνοθεσία: Σίντνεϊ Λουμέτ

Διάρκεια: 96 λεπτά.

Έτος παραγωγής: 1957



Σύνοψη:

Ένα 18χρόνο αγόρι από την Ισπανία κατηγορείται για ανθρωποκτονία εκ προμελέτης. Ο δικαστής καλεί τους δώδεκα ενόρκους να αποσυρθούν για να βγάλουν την ετυμηγορία τους. Οι ενδείξεις είναι όλες εναντίον του κατηγορουμένου και οι ένορκοι φαίνεται να είναι πεισμένοι για την ενοχή του ‒ όλοι εκτός από έναν.

Οι προβολές του "Σινεμά και Ψυχανάλυση", πραγματοποιούνται από τον Ιανουάριο του 2013 (αρχικά στον κινηματογράφο Μικρόκοσμο και στη συνέχεια στο Δαναό) και γίνονται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Ελληνικής Εταιρείας της Νέας Λακανικής Σχολής (https://www.hellenicsociety-nls.gr/), η οποία είναι μια ψυχαναλυτική εταιρεία που συν τοις άλλοις ενδιαφέρεται σθεναρά για το διάλογο του ψυχαναλυτικού λόγου με τον πολιτισμό και το κοινωνικό γίγνεσθαι. Μετά την προβολή της ταινίας, ακολουθεί συζήτηση που συντονίζεται από ψυχαναλυτή, μέλος της Εταιρείας, και συμμετέχουν ως ομιλητές μέλη της Εταιρείας καθώς και άνθρωποι από τον χώρο του κινηματογράφου (κριτικός, θεωρητικός, σεναριογράφος κλπ), ενώ στο τέλος παίρνει τον λόγο και το κοινό. Κάθε χρόνο οργανώνονται 4 προβολές μεταξύ Δεκεμβρίου και τέλος Μαρτίου (με συχνότητα μία προβολή τον μήνα).

Οι προβολές γίνονται Κυριακή και ώρα 14.00- 17.00 ή 15.00-18.00.

Η θεματολογία των ταινιών που επιλέγονται κάθε χρονιά συμβαδίζει με το θέμα του εκάστοτε συνεδρίου της Νέας Λακανικής Σχολής. Φέτος, το θέμα αφορά τις μεταλλαγές της αλήθειας στην ψυχανάλυση, όπως προκύπτουν σύμφωνα με τις διαδοχικές αποκαλύψεις στη διάρκειά της, και τις οποίες ο Λακάν συνόψισε στο νεολογισμό "μεταβλήθεια". Συνεπώς, η θεματική που θα προσανατολίσει τις φετινές προβολές έχει να κάνει με την αλήθεια, τις εκδοχές και τις επιπτώσεις της, την αλήθεια ως πολλαπλή, ασυνεχή, μεταβλητή και ψευδόμενη.

Κινηματογράφος Δαναός - Λεωφόρος Κηφισίας 109, Aθήνα.

Τιμή εισιτηρίου: 7 ευρώ.

Προπώληση: www.danaoscinema.gr

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ