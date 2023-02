Memoir 1000 σελίδων με τίτλο «My Name is Barbra» θα βγει για την Μπάρμπρα Στρέιζαντ

Τον ερχόμενο Νοέμβριο και αναμένεται με ξεχωριστό ενδιαφέρον από τους αμέτρητους φαν της παγκοσμίως

Αν και έχουν κυκλοφορήσει αρκετά βιβλία για τη ζωή της σούπερ σταρ της μουσικής και του κινηματογράφου, Μπάρμπρα Στρέιζαντ - Barbra Streisand (μάλιστα πολύ πρόσφατα βγήκε ένα βιβλίο για τα παρασκήνια της ταινίας «Τα Καλύτερα μας Χρόνια – The Way They Were» από τον Ρόμπερτ Χόφλερ) είναι η πρώτη φορά που η πολυβραβευμένη ηθοποιός θα δημοσιεύσει τα δικά της απομνημονεύματα, το δικό της memoir. Με μια φωτογραφία της από τη βραβευμένη με Όσκαρ, ταινία «Ένα αστείο κορίτσι» του 1968 για την οποία κέρδισε το Όσκαρ καλύτερου α’ γυναικείου ρόλου, η αγαπημένη ηθοποιός & ερμηνεύτρια αποκάλυψε την είδηση στο Instagram. Η φωτογραφία ενδεχομένως να είναι και το εξώφυλλο των κοντά 1.040 σελίδων του βιβλίου της που προβλέπεται να γίνει ανάρπαστο από τους θαυμαστές της και όχι μόνο.

Η Στρέιζαντ στα 80 της χρόνια αισίως σήμερα, είναι από τις ελάχιστες καλλιτέχνιδες που γνώρισε τεράστια επιτυχία ως τραγουδίστρια, ηθοποιός, σκηνοθέτιδα (έχει υπογράψει ταινίες όπως το «Γεντλ» και τον «Πρίγκιπα της Παλίρροιας») και παραγωγός, ενώ έχει τιμηθεί με δύο Όσκαρ, πέντε βραβεία Emmy, 10 Grammy, 11 Χρυσές Σφαίρες καθώς και ένα θεατρικό βραβείο Tony. Η Εβραικής καταγωγής Αμερικανίδα καλλιτέχνιδα είναι νωστή και για το πλούσιο φιλανθρωπικό της έργο έχοντας δημιουργήσει το Ίδρυμα Στρέιζαντ το 1986 με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και την προάσπιση των πολιτικών δικαιωμάτων, καθώς και των δικαιωμάτων της γυναίκας. H Barbra Streisand το 1983 με το «Yentl», έγινε η πρώτη γυναίκα που σε μία ταινία εκτός του ότι έπαιζε, σκηνοθετούσε, είχε γράψει το σενάριο και ήταν & παραγωγός και μάλιστα κέρδισε και την Χρυσή Σφαίρα - Golden Globe καλύτερης σκηνοθεσίας. Ως συνθέτρια κέρδισε το Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού το 1976 για το «Evergreen» που ερμήνευσε στην ταινία «A Star Is Born» όπου έπαιζε μαζί με τον Κρις Κριστόφερσον. Τρία χρόνια πριν είχε προηγηθεί το θρυλικό τραγούδι «The Way We Were» από την ταινία του Σίντνει Πόλακ όπου συμπρωταγωνίστησε με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Το κομμάτι σε μουσική Μάρβιν Χάμλις και στίχους Μέριλιν και Άλαν Μπέργκμαν και ερμηνεία της Στρέιζαντ πήρε το Όσκαρ τραγουδιού και έγινε η μεγάλη επιτυχία που ακόμα όλοι σιγοτραγουδάμε 50 ολόκληρα χρόνια αργότερα.

Ο Ben Brusey, διευθυντής εκδόσεων της Century, που συνεργάζεται εκτυπωτικά με τον εκδοτικό οίκο Penguin Random House UK που θα βγάλει το βιβλίο «My Name is Barbra», χαρακτήρισε την Barbra Streisand “the ultimate artist and icon – την απόλυτη καλλιτέχνιδα και μορφή” & πως το βιβλίο της θα είναι “ένα από τα σημαντικότερα «παραμύθια» μίας υπέροχης, δημιουργικής ζωής όπως αυτή που έχει ζήσει η σπουδαία ηθοποιός και ερμηνεύτρια”. Όπως διαβάσαμε στην ανάρτηση του σάιτ της εφημερίδας The Guardian, “το memoir της Streisand θα αποκαλύψει την συναρπαστική προσωπικότητα και τη ζεστή φωνή μιας από τις μεγαλύτερες Αμερικανίδες καλλιτέχνιδες”. Το «My Name is Barbra» πρόκειται να είναι έτοιμο να κυκλοφορήσει στις 7 Nοεμβρίου 2023 σε hardback, ebook & audiobook. Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ