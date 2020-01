Στον κύκλο "Σινεμά με τον Φρόυντ" στο Τριανόν τα "Μυθικά Πλάσματα του Νότου"

Η τρίτη κατά σειρά προβολή και πρώτη του 2020 από τον κύκλο «Σινεμά με τον Φρόυντ», που διοργανώνει η Ελληνική Ψυχαναλυτική Εταιρεία σε συνεργασία με τον κινηματογράφο Τριανόν, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Ιανουαρίου στις 17.00 στην αίθουσα Τριανόν (Κοδριγκτώνος 21 & Πατησίων 101 στην Αθήνα).

Η ταινία που θα ανοίξει τις προβολές της νέας χρονιάς είναι «Τα Μυθικά Πλάσματα του Νότου - The Beasts of the Southern Wild», διάρκειας 93 λεπτών, του Behn Zeitlin παραγωγής του 2012.

Στην ταινία παρακολουθούμε την ιστορία της εξάχρονης Χασπάπι, που ζει με τον πατέρα της σε μια ξεχασμένη κοινότητα οργανωμένη με τους δικούς της κανόνες μέσα σε ένα ελεύθερο, σαγηνευτικό αλλά και άγριο τοπίο όπου όλα μπορούν να σε σκοτώσουν ανά πάσα στιγμή.

Ο τόπος αυτός μέσα από τα μάτια της Χασπάπι κινείται ανάμεσα στην κατακλυσμιαία πραγματικότητα της πλημμυρισμένης Νέας Ορλεάνης και τη φαντασία του μυθολογικού κόσμου, όπου τα παγόβουνα που λιώνουν απελευθερώνουν προϊστορικά τέρατα.

Παρακολουθούμε την μικρή Χασπάπι άλλοτε να επιστρατεύει τη φαντασία της για να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα και άλλοτε να στρέφεται στην πραγματικότητα για να διαχειριστεί τη φαντασία της. Αυτή η εναλλαγή αντανακλάται σε ένα ιδιότυπο κινηματογραφικό ύφος που συνδυάζει την σκληρότητα του ντοκιμαντέρ και την ελευθερία του παραμυθιού και του ονειρικού κόσμου.

Η όμορφη αυτή ταινία είναι δημιούργημα της κολεκτίβας των Court13, μίας ομάδας παραγωγής και επεξεργασίας ιδεών που εργάστηκε με τον Zeitlin σε συλλογικό πνεύμα. Αποτελεί την 1η ταινία μεγάλου μήκους του σκηνοθέτη και είναι βασισμένη σε ένα πειραματικό θεατρικό έργο της Άλιμπαρ με την οποία συνέγραψε και το σενάριο της ταινίας.

«Τα μυθικά πλάσματα του Νότου» βραβεύτηκαν με το Μεγάλο Βραβείο Επιτροπής και το Βραβείο Φωτογραφίας στο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου Σάντανς στη Γιούτα, διακρίθηκαν και στο Διεθνές Φεστιβάλ των Καννών ενώ το φιλμ ήταν υποψήφιο και για 4 Όσκαρ.

Θα ακολουθήσει συζήτηση όπου συμμετέχουν οι:

- Λήδα Γαλανού, κριτικός κινηματογράφου

- Μελένια Αρούχ, καθηγήτρια φιλοσοφίας και κινηματογράφου

- Δημήτρης Τζάκσον, ψυχαναλυτής

Την συζήτηση συντονίζει η Αμίνα Μοσκώφ.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ: 7 ευρώ.

Γενική είσοδος : 7 ευρώ

Οργανωτική επιτροπή: Χ. Χατζή, Ε. Νικολοπούλου, Δ. Εμπέογλου, Π. Ζέη, Α. Μοσκώφ, Μ. Παραδείση.

Επίσημη ιστοσελίδα: http://psychoanalysis.gr/

FB Event: https://www.facebook.com/events/926286761099443/