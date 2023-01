Γουίτνι Χιούστον: «Χλιαρές» κριτικές της ταινίας- ήταν τελικά ερωτευμένη με τη βοηθό της;

Ως μελό βιογραφία ή διεκπεραιωτική αγιογραφία χαρακτηρίζουν οι ειδήμονες το φιλμ «I Wanna Dance with Somebody» που αναφέρεται βέβαια στην ένδοξη αλλά και οδυνηρή ζωή της αδικοχαμένης Γουίτνι Χιούστον. Τα σχόλια είναι από χλιαρά έως και απογοητευτικά έστω κι αν υπάρχουν συναρπαστικές στιγμές με τα ανεπανάληπτα τραγούδια της. Το ντροπαλό αγοροκόριτσο της χορωδίας που εξελίχθηκε σε μια από τις πιο πολυβραβευμένες και εμπορικές τραγουδίστριες όλων των εποχών, αλλά χάθηκε μέσα στις καταχρήσεις, ενσαρκώνει η ανερχόμενη βρετανίδα ηθοποιός Νεϊόμι Άκι. Το φιλμ αρχίζει και τελειώνει με μια θρυλική της performance, η οποία απέδειξε το άπιαστο μέταλλο και μεγαλείο της φωνής της: Το 1994 στα American Μusic Awards, όπου απέσπασε 8 διακρίσεις ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Μάικλ Τζάκσον, ερμήνευσε ένα ποτ πουρί των τριών εξαιρετικά δύσκολων τεχνικά τραγουδιών, «I Loves you Porgy» από την όπερα του Γκέρσουιν, «I Have Nothing» το μεγάλο προσωπικό της hoit, «And I’m Telling you» από το μιούζικαλ «Dreamgirls».

Σήμερα η Κρόφορντ πρώην δημοσιογράφος και γυμνάστρια ζει ευτυχισμένη με τη σύζυγό της και τα δύο υιοθετημένα τους παιδιά. Η 62χρονη (σήμερα) δε μίλησε για τη σχέση τους για περίπου 40 χρόνια από το καλοκαίρι του 1980 αλλά άνοιξε την καρδιά της το 2019. Και μια άλλη έκδοση πάντως με τίτλο Didn’t We Almost Have It All: In defense of Whitney Houston που κυκλοφόρησε για τα 10 χρόνια από τον θάνατό της, ισχυρίζεται πως η star ήταν μία λεσβία που «δε βγήκε ποτέ από την ντουλάπα».

Ενα είναι βέβαια το δεδομένο. Ηταν μια είδηση- σοκ όταν στις 11 Φεβρουαρίου 2012, η 48χρονη Whitney Houston βρέθηκε νεκρή στη μπανιέρα της στο ξενοδοχείο Beverly Hilton.

*Το «I Wanna Dance with Somebody» παίζεται στα Options Cinemas της Veso Mare