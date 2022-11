Λετίσια της Ισπανίας: Με κόκκινο δερμάτινο παντελόνι ανακηρύχθηκε η πιο cool royal σήμερα

Εγκωμιαστικά τα σχόλια στο διεθνή Τύπο από την τελευταία δημόσια εμφάνισης της Λετίσια της Ισπανίας. Η 50χρονη σύζυγος του βασιλιά Φελίπε, πρώην δημοσιογράφος και μητέρα δυο κοριτσιών, εξέπληξε με μονοχρωματικό, κατακόκκινο look και βασικό στοιχείο το δερμάτινο παντελόνι, σε πρωινή της επίσκεψη σε νοσοκομείο της Βαρκελώνης. Συζήτησε με γιατρούς που ασχολούνται με ασθενείς ψυχικών παθήσεων και ειδικών μαθησιακών αναγκών ενώ ταυτόχρονα γιόρτασε την εικοσαετία του Local Network of Labor Technical Offices (OTL). Η Λετίσια προτιμάει κυρίως τα απλά και προσιτά ρούχα που συνήθως συνδυάζει με κλασικές γόβες. Το στυλιστικό αποτέλεσμα δεν είναι κάτι εξεζητημένο αλλά η λεπτή και γυμνασμένη σιλουέτα της αναδεικνύει ό,τι κι αν φορέσει. Αυτή τη φορά την είδαμε με εφαρμοστή, μακρυμάνικη μπλούζα και leather pants σε μοντέρνα "carot" γραμμή που κατέληγαν πάνω από τον αστράγαλο. Tα μαλλιά της ήταν χτενισμένα όπως πάντα και το μακιγιάζ διακριτικό. Ηταν λοιπόν το total red, το εντυπωσιακό χρώμα που αγαπάει πολύ και υιοθετεί συχνά αλλά και η υφή του δέρματος που δεν συνηθίζεται σε βασιλικά παλάτια αυτά που αιφνιδίασαν. Όμως η Λετίσια με απέριττο τρόπο έχει επιλέξει τελευταία σορτς, ανοίγματα cut out, φτερά και πολλά ακόμα που δεν συνάδουν με το παραδοσιακό royal dress code. Τα media λόγω του τελευταίου outfit την είπαν «γυναικάρα με τα κόκκινα», trendy βασίλισσα με κόκκινο δέρμα, rock Λετίσια, ενώ το περιοδικό Ιn style τη χαρακτήρισε την πιο cool royal της εποχής μας.