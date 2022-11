Πάτρα: Περισσότερα από 3.000 εισιτήρια έκοψε στο ξεκίνημα του στη Βέσο Μάρε το «Black Panther: Wakanda Forever»

Αρκετά καλά όπως αναμενόταν, πήγε στην πρεμιέρα του στο εξωτερικό το «Black Panther: Wakanda Forever» σε σκηνοθεσία Ράιαν Κούγκλερ φτάνοντας σε εισπράξεις στις ΗΠΑ όπως είδαμε στο boxofficemojo.com, τα περίπου 180 εκατ. δολάρια το περασμένο 3ήμερο, 11-13 Νοεμβρίου 2022 συν ακόμη 150 εκατ. από τον υπόλοιπο κόσμο.

Μπορεί το ξεκίνημα του σίκουελ στις ΗΠΑ να υπολείπεται του 1ου «Black Panther» που είχε κάνει 202 εκατομμύρια δολάρια, ωστόσο η εκτίμηση είναι πως είναι μία θαυμάσια αρχή και ήδη το «Black Panther: Wakanda Forever» θεωρείται πως πέτυχε το 2ο καλύτερο άνοιγμα της τρέχουσας χρονιάς πίσω μόνο από το «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» με τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς επίσης της Μάρβελ, τον περασμένο Μάιο. Το θέμα είναι ποιες θα είναι οι συνολικές εισπράξεις της ταινίας ενώ οι κριτικές είναι γενικά καλές με τον μέσο όρο να είναι 84% στο rotten tomatoes (το 1ο «Black Panther» με τον αείμνηστο Τσάντγουικ Μπόουζμαν το 2018 είχε 96% και ως γνωστόν έφτασε να προταθεί και για το βραβείο Όσκαρ καλύτερης ταινίας).

Στην Πάτρα η ταινία παίζεται στα Odeon Veso Mare, σε διανομή της εταιρείας Feelgood και θα λέγαμε πως το περασμένο 4ήμερο της πρεμιέρας της (10-13/11) σχεδόν μονοπώλησε το ενδιαφέρον των θεατών και κυρίως του νεαρόκοσμου. Το Σάββατο το βράδυ πραγματικά η ατμόσφαιρα με τους πιτσιρικάδες και όχι μόνο που περίμεναν υπομονετικά στην ουρά κρατώντας τα ποπ κορν τους για να περάσουν να δουν την ταινία, θύμιζε εποχές προ covid 19. Όπως είπε ο Αλέξης Μπιτούνης, διευθυντής του Odeon Veso Mare στο thebest.gr, η ταινία έχει κόψει μέχρι στιγμής στην Πάτρα πάνω από 3.000 εισιτήρια με το νεαρό σε ηλικία κοινό να αποτελεί το κύριο target group της ταινίας, η οποία διαρκεί 160 λεπτά.

Στο φιλμ πρωταγωνιστούν οι: Λετίσια Ράιτ, Λουπίτα Νιόνγκ' ο, Ντανάι Γκουρίρα, Γουίνστον Ντιουκ, Αντζελα Μπάσετ, κ.α.