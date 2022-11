Dabiz Munoz: Ποιος είναι ο θρασύς σεφ που συζητιέται τώρα διεθνώς τόσο πολύ

Τον αποκαλούν «αυθάδη», «προκλητικό», «προβοκάτορα», «enfant terrible», με «πανκ ιδιοσυγκρασία» και είναι σήμερα 42 ετών αλλά από τα 33 του κατείχε τρία αστέρια Michelin. Απασχολεί media όπως οι New York Times. Μπλέκει τις ασιατικές και σκανδιναβικές γεύσεις με την ισπανική κουζίνα, την techno μουσική, το neon φωτισμό και τη σύγχρονη τέχνη στο πολυσυζητημένο εστιατόριό του DiverXO της Μαδρίτης. Λίγες εβδομάδες πριν αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά καλύτερος σεφ του πλανήτη από τον έγκριτο θεσμό The Best Chef Awards.

Στα The Best Chef Awards που φέτος πραγματοποιήθηκαν στη Μαδρίτη στην Crystal Gallery του Palacio de Cibeles ανακηρύχθηκε ως καλύτερος σεφ του κόσμου για δεύτερη χρονιά, ενώ απέσπασε ακόμα δύο ειδικά βραβεία, το «City Gourmet» και το «Βραβείο από τους επαγγελματίες»- Voted by Professionals, αποτέλεσμα ψηφοφορίας αποκλειστικά από συναδέλφους του. Το DiverXo, το μοναδικό τριάστερο στη Μαδρίτη βρίσκεται σήμερα στην 4η θέση των Word’s 50 Best Restaurants.

«Χαίρομαι που εκπροσωπώ την καλύτερη γαστρονομία του πλανήτη. Στόχος μου είναι να συνεχίζω να κάνω κάτι μοναδικό και διαφορετικό για τους πελάτες μου. Πιστεύω στη δημιουργικότητα της γενναιότητας και του ρίσκου, άνοιξα το εστιατόριό μου μόλις στα 27 και είχα από την πρώτη μέρα απίστευτη επιτυχία» έχει δηλώσει μεταξύ άλλων στο ιταλικό Vanity Fair. Δεν αποδέχεται πως ένα μενού degustation με τιμή 365 ευρώ είναι για πλουσίους. Μπορείς να μαζέψεις τα χρήματα για να απολαύσεις κάτι κορυφαίο, ισχυρίζεται. «Μια Ferrari, ένα πεντάστερο ξενοδοχείο, ένα γιοτ είναι για πλούσιους. Όταν ένα εισιτήριο για συναυλία του Χάρι Στάιλς το πληρώνουν 300-600 ευρώ, ένα εισιτήριο Real Madrid – Juventus από 250 ευρώ, μπορούν μια στο τόσο να επισκεφθούν το DiverXo». Στη χώρα του πάντως ως super star τροφοδοτεί διαρκώς την επικαιρότητα είτε με street projects, είτε με εμφανίσεις σε εκπομπές και περίεργες αμφιέσεις, είτε με τη γνωστή από την tv σύζυγό του, είτε φτιάχνοντας αναπάντεχα ντόνατς για τα Carrefour.