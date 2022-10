Celia Kritharioti: Παριζιάνικο ντεμπούτο στο ready to wear, με πιο προσιτά red carpet looks

H σειρά Celia Kritharioti Limited Edition παρουσιάστηκε πριν λίγες μέρες στο Maison Baccarat, στο κέντρο του Παρισιού και αποτελεί την πρώτη απόπειρα της διεθνούς φήμης Ελληνίδας couturier να καθιερωθεί και στο ready to wear προτείνοντας red carpet looks για το ευρύτερο κοινό. Το show ήταν απίστευτα λαμπερό, καθώς τα ρούχα ήταν επηρεασμένα από την εποχή των seventies σε φόρμες και μοτίβα, ενώ τα κρύσταλλα που τα στόλιζαν ήταν εκθαμβωτικά.

Τα sexy party dresses διέθεταν ντραπαρίσματα, splits και ντεκολτέ που κολακεύουν το σώμα, αλλά και μακριά μανίκια. Στη χρωματική παλέτα είδαμε λευκό, φούξια, ροζ, απαλό γαλάζιο, lime και κίτρινο ενώ δεν έλειψαν και τα σαγηνευτικά μαύρα και black and white σύνολα.

Θυμίζουμε πως η Celia επιδεικνύει συνεχή παρουσία στο Παρίσι στη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας Υψηλής Ραπτικής από το 2017, οπότε για πρώτη φορά χειροκροτήθηκε στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας Prêt-à-Porter, για την προσεχή Άνοιξη- Καλοκαίρι 2023. Με πελατεία celebrities (Beyonce, Nicole Kidman, Gwyneth Paltrow, Jennifer Lopez, Lady Gaga, Rita Ora, Katy Perry, Heidi Klum, Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Britney Spears έχουν φορέσει super glam δημιουργίες της) έχει εξελιχθεί σε κορυφαία πρέσβειρα της ελληνικής μόδας εκτός συνόρων.

Στην πρόσφατη πασαρέλα με θέμα «Time to Shine» μεταξύ άλλων εντυπωσίασε και η Τζεφ Μοντάνα, το non binary μοντέλο διεθνούς φήμης με ελληνική καταγωγή και έδρα το Λος Αντζελες, ενώ ανάμεσά στους καλεσμένους ήταν ο διάσημος make up artist και καλλιτέχνης James Kaliardos, οι στυλίστες stars όπως η Zendaya, καθώς και η βραβευμένη influencer Marta Sierra. Δείτε στιγμιότυπα.