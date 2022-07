Renzo Piano: Μετά το Νιάρχος δείτε τι απίθανο έφτιαξε για το Μονακό

Ενας από τους super stars της σύγχρονης αρχιτεκτονικής με παγκόσμια αναγνώριση είναι ο 84χρονος πλέον Renzo Piano από τη Γένοβα. Με σπουδές σε Φλωρεντία και Μιλάνο γνώρισε τεράστια καταξίωση μέσα από μνημειακά και εμβληματικά δημόσια έργα, ενώ κατέκτησε πολυάριθμα διεθνή βραβεία, μεταξύ των οποίων και το Pritzker Architecture Prize. Στη διαδρομή του ξεχωρίζουν τα κτίρια Centre Georges Pompidou στο Παρίσι, The Shard στο Λονδίνο καθώς και τα Whitney Museum of American Art αλλά και το μέγαρο των New York Times στη Νέα Υόρκη. Με την υπογραφή του γραφείου Design Renzo Piano Building Workshop απέκτησε και η Αθήνα το πολυσύχναστο Stavros Niarchos Foundation Cultural Center. Ο Piano όμως δεν επαναπαύεται καθώς ακόμα και από τη μόνιμη κατοικία του, το Παρίσι όπου ζει με τη δεύτερη γυναίκα του και τα τέσσερα παιδιά του συνεχίζει να εμπνέεται και να σχεδιάζει.