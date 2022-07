Τζένιφερ Λόπεζ: Φόρεσε δυο νυφικά και υπέγραψε παραδοσιακά με το επώνυμο του Μπεν…

Με σέλφι φωτογραφίες και τρυφερές δηλώσεις στο διαδίκτυο μαθεύτηκε ο ταπεινός, κλειστός γάμος – απόδραση του πολύκροτου ζεύγους Τζένιφερ Λόπεζ και Μπεν Αφλεκ. Οι super stars απέφυγαν τελικά ένα γάμο υπερπαραγωγή στη Σάντα Μπάρμπαρα επιλέγοντας το λευκό παρεκκλήσι με τη ροζ κάντιλακ του Ελβις στο Λας Βέγκας και περιμένοντας «στην ουρά» μαζί με άλλα ζευγάρια. «Η αγάπη είναι όμορφη. Και υπομονετική. Είκοσι χρόνια υπομονής» έγραψε η λατίνα ντίβα αναφερόμενη στο ειδύλλιό της που ξαναφούντωσε. Το περασμένο σαββατόβραδο, μετά από τρίμηνο αρραβώνα και ένα δαχτυλίδι με σπάνιο πράσινο διαμάντι 8,5 καρατίων (που ενδέχεται να κοστίζει από 5 έως 10 εκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με τους ειδικούς εκτιμητές), είπε και πάλι το ναι. Στο μυστήριο δεν στερήθηκε ενδυματολογικής μεγαλοπρέπειας, επιλέγοντας εφαρμοστή νυφική τουαλέτα από δαντέλα με ρομαντικό μπούστο του αγαπημένου της couturier Zuhair Murad, αλλά μετά φόρεσε ένα vintage φορεματάκι από παλιά ταινία θυμίζοντας μαθητριούλα. Στο κατώφλι των 53 της χρόνων η Τζένιφερ παντρεύεται για τέταρτη φορά ενώ ο 50χρονος Μπεν για δεύτερη. «Θελαμε αυτή τη χαρούμενη και ιερή στιγμή να τη μοιραστούμε μόνο με τις οικογένειες και τους φίλους μας» διαμήνυσαν.«Ήταν σωστοί αυτοί που έλεγαν ότι «all you need is love». Είμαστε ευγνώμονες που το έχουμε αυτό σε αφθονία. Μια νέα θαυμάσια οικογένεια πέντε καταπληκτικών παιδιών και μια ζωή που περιμέναμε να ζήσουμε», συμπλήρωσε η τραγουδίστρια. Μάλιστα έκανε μεγάλη εντύπωση που εκείνη υπέγραψε παραδοσιακά ως Jennifer Lynn Affleck επιλέγοντας να αλλάξει το όνομά της με αυτό του συζύγου της.