Design πολυχώρος: The Manzoni δια χειρός Tom Dixon, ό,τι πιο hot στο Μιλάνο τώρα

Χρειάστηκε μόλις ένα δίμηνο λειτουργίας για να χριστεί το κορυφαίο «must see» του Μιλάνου: Ο λόγος για το εστιατόριο- showroom και pop up store The Manzoni του διάσημου βρετανού σχεδιαστή εσωτερικής διακόσμησης Tom Dixon. Ο star του design άνοιξε τον πρώτο flagship χώρο του στην ιταλική μητρόπολη, δίπλα από την περίφημη Scala, το «ναό» της όπερας, με αφορμή την τελευταία Milan Design Week στις αρχές Απριλίου και μετά την εκκίνηση δυο άλλων καταστημάτων δικής του σύλληψης σε Νέα Υόρκη και Λονδίνο. «Μετά από χρόνια που συμμετείχαμε σε πενταήμερες εκθέσεις στο Μιλάνο, αποφασίσαμε πως είναι επιτέλους καιρός να σταματήσουμε να αναλώνουμε την ενέργειά μας σε προσωρινές παρεμβάσεις. Θέλαμε να βρούμε διαφορετικούς τρόπους να είμαστε παρόντες σε μια πόλη που είναι πολύ δραστήρια και ελκυστική αυτή την στιγμή» δήλωσε ο ίδιος για το opening. Με την πρώτη ματιά οι ολοκαίνουριες καρέκλες Fat, καθώς και τα εμβληματικά φωτιστικά Spring με τις λάμπες Opal δεσπόζουν στο περιβάλλον. Oλα διαμορφώθηκαν από το Tom Dixon Design Research Studio. Η λειτουργία του concept restaurant είναι στο επίκεντρο με λίγα χαρακτηριστικά ιταλικά πιάτα μαγειρεμένα σύγχρονα, αλλά μπορείς και πιείς καφέ και ποτό, να ψωνίσεις είδη για το σπίτι ή να παρακολουθήσεις κάποιο σεμινάριο, εργασία ή εκδήλωση. Η γαλλική Vogue τοποθετεί το The Manzoni στη λίστα των καλύτερων που μπορείς να κάνεις μέσα σε ένα weekend απόδρασης στο Μιλάνο. O Tom Dixon δηλώνει παρών με διάφορα projects σε 68 χώρες του κόσμου, έχει κάνει το όνομά του πελώριο lifestyle brand. Δεν του αρκούν οι κλειστές πόρτες των ατελιέ για industrial design objects.