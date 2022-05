«Καυτές» υπάρξεις στο amfAR Gala, Εύα Λονγκόρια και super models με ακραία cut off dresses

Το «τερμάτισαν» σε… αποκαλυπτικά cut off ανοίγματα στα ρούχα τους οι διάσημες καλεσμένες του καθιερωμένου amfAR Gala στις Κάννες. Οι απίστευτα τολμηρές μαύρες τουαλέτες με γαργαλιστικά κενά που ξεγύμνωναν το κορμί κρύβοντας μόνο τα επίμαχα σημεία δέσποσαν στο dress code. Πολύ χαμηλά ντεκολτέ, γυμνές πλάτες, πελώρια σκισίματα, ανοίγματα στην κοιλιά ξεσήκωσαν τους φωτογράφους. Από τις πιο προκλητικές παρουσίες αυτή της 47χρονης λατίνα tv star Εύα Λονγκόρια, που είναι σε εξαιρετική φόρμα και συναγωνίστηκε σε εντυπώσεις τα διασημότερα super models. Oι θεαματικοί κήποι του Hôtel du Cap-Eden-Roc υποδέχθηκαν επίσης τους Ρόμπερτ ντε Νίρο, Σύνθια Εριβο και Κέισι Αφλεκ κατευθείαν από το Χόλιγουντ, την guru της μόδας Καρίν Ρόιτφιλντ, τον τραγουδιστή Ρίκι Μάρτιν, την ηθοποιό του Pose, Ιντια Μουρ ενώ στη σκηνή εμφανίστηκε η μοναδική Κριστίνα Αγκιλέρα. Η οργάνωση amfAR, The Foundation for AIDS συγκεντρώνει εκατομμύρια από τέτοιες βραδιές σε κοσμοπολίτικα μέρη και πάντα το red carpet είναι αξιομνημόνευτο. Πέραν του μαύρου, οι κυρίες φόρεσαν κόκκινα και μεταλιζέ και βέβαια πολλά, μα πάρα πολλά κοσμήματα.«Παραφωνία» που επαινούμε η γαλάζια τούλινη τουαλέτα παραμυθιού της Μίλα Γιόβοβιτς που διάλεξε ουκρανικό οίκο μόδας.