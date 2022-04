Κρυστάλλινα κρόσσια: Απίστευτα εντυπωσιακή η Αθηνά Οικονομάκου στο νέο tv show The Masked Singer

Ξεκίνησε το καινούριο tv show του Σκάι The Masked Singer με παρουσιαστή τον πάντα γοητευτικό Σάκη Ρουβά.

Την κριτική επιτροπή απαρτίζουν ο Νίκος Μουτσινάς, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδη, ο Θοδωρής Μαραντίνης και η Αθηνά Οικονομάκου. Η τελευταία μάλιστα ήταν ένα από τα αξιοθέατα της βραδιάς: Πραγματικά εκθαμβωτική με ένα sparkling mini dress που θαυμάζουμε σε αντίστοιχες εκπομπές του εξωτερικού!

Συγκεκριμένα, η ηθοποιός φόρεσε ένα μίνι χρυσό φόρεμα με μακριά ημιδιάφανα μανίκια και εντυπωσιακά κρόσσια με αστραφτερά πετράδια με την υπογραφή Celia Kritharioti. Συνδύασε αυτό το statement φόρεμα με ένα ζευγάρι over the knee μπότες με ασημί glitter από την εταιρεία Nak, ενώ το μακιγιάζ της επιμελήθηκε η Ολυμπία Κόλλια και το hair look της με pony tail, ο Νικόλας Βιλλιώτης. Tα θεαματικά της σκουλαρίκια και δαχτυλίδια ήταν Danelian. Θυμίζουμε πως η Αθηνά έχει πάνω από ένα εκατομμύριο ακόλουθους στο Instagram όντας μια από τις δημοφιλέστερες ελληνίδες στην εν λόγω πλατφόρμα ενώ είναι και businesswoman προωθώντας ρούχα και κοσμήματα.