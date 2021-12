Εξτρα λόγος για «Καρυοθραύστη»: H παρουσία του περιζήτητου (και κούκλου) χορευτή Ερικ Νουρ

Το κατεξοχήν μπαλέτο των Χριστουγέννων, τον παραμυθένιο «Καρυοθραύστη» μας καλεί να απολαύσουμε αυτές τις γιορτινές μέρες η νέα καλλιτεχνική διεύθυνση του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας στο Δημοτικό Θέατρο «Απόλλων». Η διάσημη ιστορία με τα παιχνίδια που ζωντανεύουν και την μικρή Κλάρα να συναντά τον μαγεμένο στρατιώτη- καρυοθραύστη- πρίγκιπα, συγκινεί το διεθνές κοινό από το 1892, όταν το διάσημο πλέον έργο έκανε το ντεμπούτο του στην Αγία Πετρούπολη με την υπογραφή Πιοτρ Ιλιτς Τσαικόφσκι. Στην πόλη μας, όπου σπάνια παρακολουθούμε στην πλατεία Γεωργίου κλασικό μπαλέτο, η υποδοχή είναι πολύ θερμή, μάθαμε μάλιστα πως τα τελευταία βράδια σημειώνεται διαρκώς sold out. Στο επίκεντρο των καλών εντυπώσεων ο γνωστός και περιζήτητος χορευτής Ερικ Νουρ, που υποδύεται τον «Ντροσελμάγιερ», νονό της Κλάρας. Αυτός δηλαδή της χαρίζει τον καρυοθραύστη, αλλά χορεύει και σε άλλες σκηνές της παράστασης. Η εντυπωσιακή του παρουσία έχει γίνει «talk of the town», ας μην κρυβόμαστε. Μελαχρινός, ωραίος, με κορμί- «άγαλμα» και θεαματικά άλματα αποτελεί τον έξτρα λόγο για να γιορτάσουμε στις κουίντες παρακολουθώντας κλασικό χορό.