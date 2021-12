Αντίο στην Αμερικανίδα συγγραφέα του "Συνέντευξη μ' Έναν Βρυκόλακα", Ανν Ράις

Θλίψη και συγκίνηση προξένησε η είδηση ότι πέθανε το περασμένο Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021 η Αμερικανίδα συγγραφέας του «Interview with the Vampire» σε ηλικία 80 ετών.

Την είδηση ότι «έφυγε» από τη ζωή η Anne Rice έκανε γνωστή ο γιος της Κρίστοφερ Ράις, με ανάρτηση του στα social media.

Η μητέρα του που είχε γεννηθεί το 1941 στη Νέα Ορλεάνη στη Λουιζιάνα, πέθανε μετά από επιπλοκές που υπέστη από ένα σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Ο γιος της συγγραφέως Κρίστοφερ Ράις, ο οποίος είναι επίσης συγγραφέας, έγραψε στην ανάρτηση του στο Facebook, πως η μητέρα του θα ταφεί στο οικογενειακό τους μαυσωλείο στη Νέα Ορλεάνη.

Η Αν Ράις έγινε γνωστή παγκοσμίως ως συγγραφέας γοτθικής φαντασίας, με τα βιβλία της να πουλούν περισσότερα από 150 εκατομμύρια αντίτυπα σε ολόκληρο τον κόσμο. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, ενώ θρηνούσε για το θάνατο της κόρης της Μισέλ, άρχισε να γράφει μια από τις ιστορίες της η οποία έγινε το πρώτο της μυθιστόρημα, κι αυτή ήταν η γοτθική ιστορία τρόμου «Συνέντευξη με Έναν Βρικόλακα» που πρωτοκυκλοφόρησε το 1976. Το μυθιστόρημα ξεκινά με τον βρικόλακα Λουί ντε Ποντ ντου Λακ, ο οποίος αφηγείται την ιστορία της ζωής του σε έναν δημοσιογράφο. Η Αν Ράις όπως έγραψε το flix.gr, χρησιμοποίησε την κόρη της Μισέλ ως έμπνευση για την Κλόντια, το μικρό κορίτσι που γίνεται βρικόλακας. Το βιβλίο ήταν το πρώτο από τα δέκα της σειράς «The Vampire Chronicles».

Το 1994 ο Ιρλανδός σκηνοθέτης Νιλ Τζόρνταν το έκανε ταινία με ιδιαίτερη επιτυχία, πρωταγωνιστές τους σταρ Τομ Κρουζ, Μπραντ Πιτ, Αντόνιο Μπαντέρας, Κρίστιαν Σλέιτερ και την Κίρστεν Ντανστ στο ρόλο της Κλόντια. Η Ράις προσάρμοσε το σενάριο από το μυθιστόρημά της και η ταινία αξίζει να θυμίσουμε πως συγκέντρωσε δύο υποψηφιότητες στα βραβεία Όσκαρ και μια σειρά από νίκες BAFTA.

Το βιβλίο της «Η Βασίλισσα των Καταραμένων», βασισμένο σε ένα από τα σίκουελ των μπεστ σέλερ του «Συνέντευξης με Έναν Βρικόλακα», διασκευάστηκε ως ταινία το 2002 χωρίς όμως να έχει την επιτυχία της προηγούμενης ταινίας. Άλλες μεταφορές των μυθιστορημάτων της Ράις περιλαμβάνουν το «Exit to Eden» του Γκάρι Μάρσαλ (1994), με πρωταγωνιστές τους Ντάνα Ντελέινι, Νταν Αϊκρόιντ και Ρόζι Ο’ Ντόνελ και την βραβευμένη με Emmy σειρά του Showtime «The Feast of All Saints» (2001).