Ένα Ιαπωνικό δράμα επέλεξαν οι Κριτικοί της Ν. Υόρκης ως καλύτερη ταινία του 2021

Η Ένωση Κριτικών Νέας Υόρκης δημοσιοποίησε τις επιλογές της για τους καλύτερους στον χώρο του κινηματογράφου για το 2021 και οι επιλογές της όσο και αν συχνά δεν συμπίπτουν με των βραβείων Όσκαρ, έχουν ωστόσο την βαρύτητα τους. Η Ένωση Κριτικών της Ν. Υόρκης ψήφισε το «Drive my Car» του Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι, ένα Ιαπωνικό δραματικό φιλμ βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα του Χαρούκι Μουρακάμι από τη συλλογή διηγημάτων του 2014, Άντρες Χωρίς Γυναίκες, ως την καλύτερη ταινία του 2021.

Όπως γράφει το flix.gr, 50 κριτικοί που ζουν κι εργάζονται στην Νέα Υόρκη (και σε σημαντικά έντυπα όπως τα Variety, Time Magazine και Vanity Fair) αποτελούν την συγκεκριμένη Ένωση Κριτικών της Νέας Υόρκης. Πέρυσι, το μεγάλο βραβείο της NYFCC είχε απονεμηθεί στην «Πρώτη Αγελάδα – First Cow» της Κέλι Ράιχαρντ, μία αρκούντως σινεφίλ επιλογή και φέτος όπως προείπαμε, το βραβείο πηγαίνει στο «Drive my Car» του Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι που θα είναι μεγάλη έκπληξη αν τα καταφέρει να είναι και στα Όσκαρ.

Την ίδια ώρα θετική έκπληξη προξενεί το γεγονός πως οι δύσκολοι γενικά κριτικοί της Νέας Υόρκης ψήφισαν ως καλύτερη α’ γυναικεία ερμηνεία, αυτή της Lady Gaga στον «Οίκο Gucci» του Ρίντλει Σκοτ, φιλμ που προβάλλεται για 2η εβδομάδα στην Πάτρα, στα Odeon Veso Mare. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν η Lady Gaga πετύχει με αυτήν την ταινία να σκοράρει και να πάρει τη 2η υποψηφιότητα της καριέρας της στα Όσκαρ.

Τρία βραβεία από τους Νεουορκέζους κριτικούς πήρε η «Εξουσία του Σκύλου» της Τζέιν Κάμπιον, ανάμεσα στα οποία και της καλύτερης σκηνοθεσίας.

Αναλυτικά τα βραβεία της Ένωσης των Κριτικών Νέας Υόρκης για το 2021 είναι τα εξής:

Kαλύτερη Ταινία: Drive my Car του Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι

Σκηνοθεσία: Τζέιν Κάμπιον για την «Εξουσία του Σκύλου»

Σενάριο: Πολ Τόμας Αντερσον για το «Licorice Pizza»

Α' Γυναικείος Ρόλος: Lady Gaga για το «Ο Οίκος Gucci»

Α' Ανδρικός Ρόλος: Μπένεντικτ Κάμπερμπτατς για την «Εξουσία του Σκύλου»

Β' Γυναικείος Ρόλος: Κάθριν Χάντερ για το «The Tragedy of Macbeth»

Β' Ανδρικός Ρόλος: Κόντι Σμιτ-ΜακΦι για την «Εξουσία του Σκύλου»

Διεύθυνση Φωτογραφίας: West Side Story

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ: Flee

Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας: The Worst Person in the World του Γιοακίμ Τρίερ (Νορβηγία)

Καλύτερου animation: The Mitchells vs. the Machines

Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη: Μάγκι Τζίλενχαλ για το «The Lost Daughter – Η Χαμένη Κόρη».