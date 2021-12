Αυτά είναι τα βραβεία των καλύτερων για το 2021 από την ιστορική κινηματογραφική ένωση National Board of Review

Tα σημαντικά βραβεία National Board of Review, της ένωσης των κριτικών και ιστορικών του σινεμά που ιδρύθηκε το 1909 και απονέμει τα βραβεία της από το μακρινό 1929, συχνά δεν συμπίπτουν με τα βραβεία Όσκαρ, ωστόσο η δυναμική τους είναι δεδομένη και ξεκαθαρίζουν το τοπίο ενόψει των υποψηφιοτήτων των Golden Globes και φυσικά των Όσκαρ.

Για παράδειγμα πέρυσι, όπως γράφει το flix.gr, το βραβείο για την καλύτερη ταινία του 2020 πήγε από το National Board of Review στο «Da 5 Bloods» του Σπάικ Λι που δεν κατάφερε τελικά να προταθεί παρά μόνο για το Όσκαρ καλύτερης μουσικής, και πρόπερσι το 2019, το βραβείο είχε πάει στον «Ιρλανδό» του Μάρτιν Σκορσέζε, ωστόσο όλοι οι τίτλοι που ακολουθούν στα φετινά βραβεία και λίστες της συγκεκριμένης ιστορικής Ένωσης, θα είναι και οι ταινίες που θα ακουστούν περισσότερο στην Οσκαρική κούρσα που μόλις ξεκίνησε.

Κεφάλι παίρνει ο σκηνοθέτης Πολ Τόμας Αντερσον και το «Licorice Pizza» που μόλις άρχισε να παίζεται σε περιορισμένο κύκλωμα αιθουσών στη Βόρειο Αμερική, επιβεβαιώνεται η ρέντα για το «West Side Story» του Στίβεν Σπίλμπεργκ, ενώ το «King Richard» δίνει στον Γουίλ Σμιθ το πρώτο του μεγάλο βραβείο σε μια Οσκαρική κούρσα που μπορεί και να τον βρει θριαμβευτή.

Τα βραβεία έχουν ως εξής:

Καλύτερη Ταινία του 2021: Licorice Pizza του Πολ Τόμας Αντερσον

Καλύτερος Σκηνοθέτης: Πολ Τόμας Αντερσον για το «Licorice Pizza»

Καλύτερος Ηθοποιός: Γουίλ Σμιθ για το «King Richard»

Καλύτερη Ηθοποιός: Ρέιτσελ Ζέγκλερ για το «West Side Story»

Β' Ανδρικός Ρόλος: Κιάραν Χιντς για το «Belfast»

Β' Γυναικείος Ρόλος: Aουνζανουέ Ελις για το «King Richard»

Πρωτότυπο Σενάριο: Ασγκάρ Φαραντί για το «A Hero»

Διασκευασμένο Σενάριο: Τζόελ Κοέν για το «The Tragedy of Macbeth»

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων: Encanto της Ντίσνει

Πρωτοεμφανιζόμενος Hθοποιός: Αλάνα Χάιμ και Κούπερ Χόφμαν για το «Licorice Pizza»

Καλύτερο Σκηνοθετικό Nτεμπούτο: Μάικλ Σαρνόσκι για το «Pig»

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία: A Hero του Ασγκάρ Φαραντί

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ: Summer of Soul (…Or, When the Revolution Could Not Be Televised)

Καλύτερο Καστ: The Harder They Fall

Καλύτερη Φωτογραφία: Μπρούνο Ντελμπονέλ για το «The Tragedy of Macbeth»

NBR Icon Award: Τσάντγουικ Μπόουζμαν

NBR Spotlight Award: Ράντα Μπλανκ για το σενάριο, τη σκηνοθεσία, την παραγωγή και την ερμηνεία της στο «The Forty-Year-Old Version»

NBR Βραβείο Ελευθερίας της Εκφρασης: Flee.

Οι Ταινίες της χρονιάς (με αλφαβητική σειρά):

Belfast

Don’t Look Up

Dune

King Richard

The Last Duel

Nightmare Alley

Red Rocket

The Tragedy of Macbeth

West Side Story.

Οι 5 καλύτερες Διεθνείς Ταινίες (με αλφαβητική σειρά)

Benedetta (παίχθηκε στη 2η αίθουσα του Πάνθεον έως την Τετάρτη 1/12/2021)

Lamb

Lingu, The Sacred Bonds

Titane

The Worst Person in the World.

Τα 5 καλύτερα Ντοκιμαντέρ (με αλφαβητική σειρά):

Ascension

Attica

Flee

The Rescue

Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain.

Οι 10 Ανεξάρτητες Ταινίες (με αλφαβητική σειρά)

The Card Counter

C’mon C’mon

CODA

The Green Knight

Holler

Jockey

Old Henry

Pig

Shiva Baby

The Souvenir Part II.