Αtelier of Dreams: Το μακιγιάζ των Χριστουγέννων στον Dior (χρυσή σκιά, κόκκινα χείλη)

Οι μεγάλοι οίκοι καλλυντικών ανταγωνίζονται σθεναρά τη γιορτινή περίοδο με ειδικές σειρές make up και ήδη η Dior πρόταση μας έχει μαγνητίσει. Στις συσκευασίες και τα προιόντα έχει χαραχθεί ανάγλυφα σαν μοτίβο η πρόσοψη τη; θρυλικής διεύθυνσης του οίκου στην Avenue Mοntaigne 30. O αξεπέραστος couturier Christian Dior πέρασε το κατώφλι του παριζιάνικου νοεκλασσικού κτιρίου το 1946 και έκτοτε μεγαλούργησε. Η Holiday 2021 collection τιτλοφορείται «Atelier of dreams». Περιλαμβάνει την πενταπλή σκιά Dior 5 Couleurs Couture - The Atelier of Dreams Limited Edition Eyeshadow Palette σε nude και μπρονζέ τόνους, το διαχρονικό κατακόκκινο κραγιόν Diorific αλλά και τέσσερις νέες, κομψές αποχρώσεις για τα χείλη σε σατινέ και ματ αποτέλεσμα: Rose d'Hiver, ένα σκούρο ροζ, Rouge Capucine, ένα ζωηρό κόκκινο, Taupe Ispahan, ένα δερμάτινο καφέ και Midnight Corolle, ένα έντονο δαμασκηνί. Στα μάγουλα ένα «αόρατο» ροζ και στα νύχια κόκκινο, μπορντό ή χρυσό. Μπορείτε να αποκτήσετε και το χρυσό τσαντάκι της σειράς. Το μακιγιάζ που πρωτίστως προτείνεται έχει χρυσή σκιά στα μάτια και άλικα χείλη ή σαν δεύτερη πρόταση nude μεταλιζέ σκιά και σκούρα ροζ χείλη.