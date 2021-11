Daring Times: Η νέα συλλογή της DUR επιλέγει την αυτοπεποίθηση

«Είσαι νέος όταν δείχνεις νέος». Ίσως, αυτή η φράση να συνοψίζει με τον καλύτερο τρόπο την άποψη για τον χρόνο και τη σχετικότητά του. Η νεότητα, δεν είναι χρονική στιγμή ή περίοδος αλλά ένας τρόπος σκέψης, στάση ζωής και επιλογή έκφρασης.

Αυτή η έκφραση της νεότητας βρίσκεται στη νέα συλλογή AW2122’ της DUR που εμπνέεται από τη φρεσκάδα του πρωταγωνιστή της καμπάνιας, για να συνδυάσει την αισιοδοξία με την αποφασιστικότητα, την ωριμότητα με την τόλμη και τη συνεχή αναζήτηση με τη βεβαιότητα. Νέες προτάσεις αλλάζουν την καθημερινότητα και τον τρόπο που επιλέγεις να χτίσεις το προσωπικό σου στιλ, παραμένοντας πιστός στην πιο νεανική εκδοχή του εαυτού σου.

Άλλωστε, στη DUR το κλασικό και το μοντέρνο βρίσκονται σε έναν συνεχή διάλογο και τελικά συνδυάζονται μοναδικά, σε ρούχα που γίνονται ατομική έκφραση, ώστε ο νέος πρωταγωνιστής να είσαι πάντα εσύ. Η μόδα είναι προσωπική υπόθεση και η DUR το γνωρίζει πολύ καλά. Γι’ αυτό, δημιουργεί μια συλλογή βασισμένη στη χειμερινή χρωματική παλέτα, όπου η υψηλή αισθητική και οι λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά γίνονται μέρος της προσωπικής σου φιλοσοφίας.

Οι σταθερές αξίες σταματούν τον χρόνο

Η σταθερή αξία της μπλούζας που φέρει την υπογραφή DUR, εκφράζεται στο μονόχρωμο πλεκτό Polo με σχέδιο πλέξης γκοφρέ καρό. Μια πρόταση που γίνεται κομμάτι της προσωπικότητάς σου και αναδεικνύει την υψηλή ποιότητα χωρίς περιττές φλυαρίες. Ανθεκτικό και σίγουρο όσο εσύ, αυτό το ρούχο θα σε συνοδεύσει σε κάθε ανανεωμένη σου εμφάνιση.

Η πλεκτή ζακέτα της φετινής συλλογής AW2122’ συνδυάζει διαφορετικά στοιχεία υψηλής ποιότητας. Το premium συνθετικό μαλλί, το σουέντ γαρνίρισμα στους ώμους και το δερμάτινο φυτίλωμα δημιουργούν ένα ρούχο που προσφέρει αυτοπεποίθηση και original στιλ.

Το στιλ γίνεται δικό σου όταν βασίζεται στην άνεση

Το πουκάμισο, αδιαπραγμάτευτη ανδρική υπόθεση συστήνεται ανανεωμένο κατακτώντας την καθημερινή casual εμφάνιση που αναδύει την αίσθηση της νεότητας. Στα over - shirt της DUR κυριαρχεί η άνεση και η ελευθερία. Over- shirt από απαλή βαμβακερή φανέλα σε καρό μοτίβο με τρίγωνες τσέπες και over – shirt από καρό φανέλα με μαλλί και βαμβάκι- από τους περίφημους Αυστριακούς μύλους GetznerTextil- που χάρη στην ιδιαίτερη σύνθεσή του κρατάει τη θερμοκρασία του σώματος υψηλή.

Στα “must-have” items το κλασικό chino από μαλακή πλυμένη καπαρντίνα σε πέντε ξεχωριστές αποχρώσεις. Μπορντό, κυπαρισσί, πετρόλ, μπεζ και μπλε είναι η παλέτα πάνω στην οποία βασίζεται η προσωπική σου καθημερινή έκφραση.

Νέες περιπέτειες, νέα εμφάνιση

Τα μπουφάν της συλλογής AW2122 ’αποτυπώνουν την αυθεντική τόλμη συνδυάζοντας την νεότητα με την ωριμότητα. Το μακρύ ημικερωμένο jacket σε σκούρα χακί απόχρωση είναι από τεχνικό ύφασμα ώστε να σε οδηγήσει σε νέες περιπέτειες. Η κουκούλα αποσπάται αλλά και ρυθμίζεται ώστε να σου ταιριάζει απόλυτα για ακόμα μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων.

Το bomber της συλλογής είναι ελαφρύ, επενδυμένο με συνθετικό πούπουλο για να μην αισθάνεσαι τίποτα να σε βαραίνει. Φοριέται και από τις δύο όψεις για να επιλέξεις αυτή που ταιριάζει στη διάθεσή σου. H ματ navyblue πλευρά του, γίνεται καθημερινή αγαπημένη συνήθεια, ενώ η πορτοκαλί πλευρά, είναι οριζοντίως capitone για εμφανίσεις που κάνουν το δικό τους statement.

Για τις πιο athleisure στιγμές η DUR προτείνει το jacket της συλλογής φτιαγμένο από τεχνικά υλικά για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μια εξόρμησης στη φύση. Ένα polar fleece μπουφάν, επενδυμένο με συνθετικό πούπουλο στα καπιτονέ σημεία είναι ελαφρύ και εφαρμόζει άψογα, ώστε να γίνεται μέρος του σώματός σου και να σου επιτρέπει να απολαύσεις κάθε στιγμή.

Βήματα γεμάτα αυτοπεποίθηση

Η φετινή σου εμφάνιση ολοκληρώνεται με προτάσεις υποδημάτων για κάθε περίσταση που πάνω απ’ όλα θα σου προσφέρουν άνεση και ξεχωριστό στιλ. Το μοκασίνι loafer από καστόρι γίνεται καθημερινός σύντροφος, ενώ οι πιο casual εμφανίσεις σου εκφράζονται με το μποτάκι από λείο brushed δέρμα μόσχου-calf. Και τα δυο διαθέτουν αντιολισθητική και ελαστική σόλα, είναι επενδυμένα εσωτερικά με δέρμα για να αναπνέει το πόδι και έχουν ανατομικό πάτο memory foam. Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει τα καθημερινά σου βήματα πιο σίγουρα;

Στη συλλογή AW2122’ της DUR, η εμφάνιση είναι μια προσωπική υπόθεση που σε κάνει να αισθάνεσαι έτοιμος για νέα σχέδια και κατακτήσεις. Τα ζωηρά χρώματα των πλεκτών, τα βελούδινα κοτλέ σακάκια, τα tech υφάσματα των μπουφάν, τα modern fit παντελόνια από soft peach touch πανιά και φυσικά τα χειροποίητα παπούτσια είναι η πρόταση που θα ανανεώσει το στιλ σου και θα σε κάνει και πάλι πρωταγωνιστή.

Αναζήτησέ την στο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, ή online στο dur.gr. Κι επειδή η δημιουργία του στιλ είναι μια μοναδική εμπειρία, μπορείς να την ζήσεις με την υπηρεσία «Personal Styling», κάνοντας δωρεάν κράτηση για ένα εξατομικευμένο ραντεβού με έναν stylist της DUR.

Τόλμησε το νέο σου στιλ με τη βεβαιότητα της άποψης!