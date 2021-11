Τι προβάλλει το Odeon Veso Mare από τις 11 έως και τις 17 Νοεμβρίου 2021

"The Boss Baby 2 - Αρχηγός από Κούνια 2: Οικογενειακή Υπόθεση"

"The Addams Family 2 - Η Οικογένεια Άνταμς 2"

Ο Kit Harington του Game of Thrones ενσαρκώνει τον Dane Whitman.

Αίθουσα 6 στις 22.10 καθημερινά

"Venom 2: Let there be Carnage"

Η συνέχεια του 1ου «Venom» που είχε βγει τον Οκτώβριο του 2018.

Σκηνοθεσία: Άντι Σέρκις.

Πρωταγωνιστούν οι Τομ Χάρντι, Γούντι Χάρελσον, Μισέλ Γουίλιαμς, Ναόμι Χάρις.

Η καριέρα του ρεπόρτερ Έντι Μπροκ, ο οποίος πασχίζει να προσαρμοστεί με τον εξωγήινο συμβιωτή του Venom, ανακάμπτει όταν εξασφαλίζει αποκλειστική συνέντευξη με τον serial killer και θανατοποινίτη Κλέτους Κάσαντι. Τα πράγματα όμως γίνονται έκρυθμα όταν στο σώμα του τελευταίου εισχωρήσει ο πανίσχυρος, φονικός συμβιωτής Carnage.

Οι παγκόσμιες εισπράξεις του φιλμ κυμαίνονται στα 425 εκατ. δολάρια.

Διανομή από την Feelgood.