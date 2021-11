Καταφθάνει 11/11 το φιλμ τρόμου "Antlers" που είναι παραγωγή του Γκιγιέρμο ΝτελΤόρο

Ο μαέστρος του τρόμου, o Μεξικανός τιμημένος με Όσκαρ σκηνοθεσίας, Guillermo Del Toro (The Shape Of Water – Η Μορφή του νερού) ανέλαβε την παραγωγή της ταινίας υπερφυσικού τρόμου με τίτλο «Antlers» και έδωσε το χρίσμα του είδους στον καταξιωμένο Scott Cooper (Crazy Heart, Hostiles) που σκηνοθέτησε την ταινία που διαφημίζεται ως ένα συναρπαστικό, παγανιστικό θρίλερ βασισμένο στο ανατριχιαστικό διήγημα The Quiet Boy του Nick Antosca.

Η ταινία του Scott Cooper όπου πρωταγωνιστούν η Keri Russell, ο Jesse Plemons και οι Jeremy T. Thomas, Graham Greene, Scott Haze, Rory Cochrane, Amy Madigan, βγήκε στις 29.10.2021 στις Αμερικάνικες αίθουσες και μέχρι στιγμής οι εισπράξεις της είναι στα 5,5 εκατ. δολάρια συν άλλα 3 εκατ. από τον υπόλοιπο κόσμο.

Οι Keri Russell (The Americans) και Jesse Plemons (που τον έχουμε δει στο «The Irishman» του Μάρτιν Σκορσέζε και στην ταινία επιστημονικής φαντασίας του Netflix, The Discovery πλάι στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ και τη Ρούνι Μάρα) ερμηνεύουν εξαιρετικά δύο αδέλφια, εγκλωβισμένα σε μία παρηκμασμένη κωμόπολη της Αμερικής, που έρχονται αντιμέτωπα με τη δυσοίωνη παρουσία ενός αρχαίου πλάσματος με εκδικητικές τάσεις.

Η συνεργασία του 57χρονου Del Toro, δημιουργού του εξαιρετικού "Λαβύρινθου του Πάνα" και του 51χρονου Scott Cooper προικίζει την ταινία «Antlers» με καθηλωτική ατμόσφαιρα και τη λεπτοδουλεμένη στόφα ενός διεισδυτικού θρίλερ που στοιχειώνει τον θεατή με τις εικόνες, τους χαρακτήρες και τα μηνύματα του, όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου της εταιρείας Feelgood.

ΣΥΝΟΨΗ

Σε μία απομονωμένη πόλη του Όρεγκον, μία δασκάλα (Keri Russell) και ο σερίφης αδελφός της (Jesse Plemons) αντιλαμβάνονται ότι ένας αινιγματικός μαθητής (Jeremy T. Thomas) κρύβει μυστικά για ένα μυθολογικό, αρχαίο πλάσμα που κυκλοφορεί ανάμεσά τους με εκδικητικές τάσεις.

Διάρκεια: 100 λεπτά.

Η ταινία αναμένεται να έρθει για προβολή και στην Πάτρα.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ