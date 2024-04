Πάτρα: Ολοκληρώθηκε η φετινή χειμερινή σαιζόν στη 2η αίθουσα του Πάνθεον - Ετοιμάζεται το θερινό στο Ρίο

Η ταινία «Kinds of Kindness» θα βγει στις ελληνικές αίθουσες στις 30 Μαΐου 2024. Εκτός από την τιμημένη με 2 πλέον Όσκαρ ερμηνείας, Έμμα Στόουν (το δεύτερο το κέρδισε μόλις τον περασμένο Μάρτιο για το «Poor Things» του Λάνθιμου), πρωταγωνιστούν οι Γουίλεμ Νταφόε, Μάργκαρετ Κουόλι, Τζο Άλγουιν και ο Τζέσι Πλέμονς.

Το πρόγραμμα ταινιών για τα θερινά είναι ομολογουμένως φέτος ιδιαίτερα πλούσιο και μπορείτε να πάρετε μία γεύση στην ανάρτηση του flix.gr

Από τις ταινίες που θεωρούνται πολυαναμενόμενες είναι και το «Freud's Last Session» του Μάθιου Μπράουν με τον Άντονι Χόπκινς και τον Μάθιου Γκουντ, Το Βασίλειο του Πλανήτη των Πιθήκων - Kingdom of the Planet of Apes» του Γουές Μπολ, το «Furiosa: A Mad Max Saga» του Τζορτζ Μίλερ με την Άνια Τέιλορ Τζόι και τον Κρις Χέμσγουορθ, το «Kαλοκαίρι της Κάρμεν» του Ζαχαρία Μαυροειδή με τον Γιώργο Τσιαντούλα, η κλασική κωμωδία του Τζιμ Τζάρμους με τους Τομ Γουέιτς, Ρομπέρτο Μπενίνι «Στην Παγίδα του Νόμου - Down By Law» σε επανέκδοση, το παιδικό «Τα Μυαλά που Κουβαλάς 2 - Inside Out 2» του Κέλσεϊ Μαν, το «Hit Man» του ανεξάρτητου δημιουργού Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ με τον Γκλεν Πάουελ και πολλά άλλα.