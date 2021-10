Κυκλοφορούν 2 νέα παιδικά βιβλία με τους ήρωες του "Μικρό μου Πόνυ"

Οι Εκδόσεις Anubis παρουσιάζουν μια νέα σειρά παιδικών βιβλίων βασισμένα στους δημοφιλείς χαρακτήρες της Hasbro, My Little Pony – Μικρό Μου Πόνυ. Πρόκειται για την εικονογραφημένη ιστορία «My Little Pony Η Νέα Γενιά: Η Νέα Περιπέτεια» και το βιβλίο δραστηριοτήτων «My Little Pony Η Νέα Γενιά: Παιχνίδια στην Εκουέστρια», τα οποία είναι βασισμένα στην Νο 1 παιδική ταινία της πλατφόρμας του Netflix, με τίτλο «My Little Pony: Η Νέα Γενιά».

Στις δύο νέες κυκλοφορίες των εκδόσεων Anubis, τα Μικρά Πόνι της Νέας Γενιάς ενώνουν τις δυνάμεις τους με Πήγασους και Μονόκερους για να ξαναφέρουν τη μαγεία στην Εκουέστρια!

Το brand My Little Pony αποτελεί ένα από τα πλέον δυναμικά παιδικά εμπορικά σήματα παγκοσμίως, με παρουσία σε 197 χώρες, περισσότερα από 163 εκατομμύρια downloads του app «My Little Pony» και περισσότερα από 155 εκατομμύρια YouTube views κάθε μήνα.

Την ίδια στιγμή, τα βιβλία My Little Pony αποτελούν ένα παγκόσμιο εκδοτικό φαινόμενο, με περισσότερους από 400 τίτλους μεταφρασμένους σε 32 γλώσσες, πάνω από 4 εκατομμύρια πωλήσεις κόμιξ, ενώ είναι βραβευμένα με Diamond Gem Awards για τις μεγαλύτερες πωλήσεις κόμιξ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«MY LITTLE PONY Η Νέα Γενιά: Η Νέα Περιπέτεια»

Η ιστορία της ταινίας εικονογραφημένη!

Η μαγεία έχει χαθεί από την Εκουέστρια, τον κόσμο των πόνι. Αλλά η Σάνι, ένα νεαρό πόνι της Γης, είναι σίγουρη ότι υπάρχει ακόμα ελπίδα και ότι οι διχασμένες φυλές των πόνι κάποτε θα ενωθούν ξανά. Με τη βοήθεια των νέων της φίλων, η Σάνι είναι αποφασισμένη να αποδείξει σε όλους ότι μια παρέα μικρά πόνι μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά!

Το επίσημο movie tie-in της Νο 1 παιδικής ταινίας του NETFLIX «My Little Pony: Η Νέα Γενιά» εικονογραφημένο!

«MY LITTLE PONY Η Νέα Γενιά: Παιχνίδια στην Εκουέστρια»

Γεια σου! Θέλεις να πάρεις μέρος στην περιπέτεια; Γνώρισε τα Μικρά Πόνι της Νέας Γενιάς και βοήθησε στην αποστολή τους: λύσε γρίφους, παίξε, σχεδίασε και χρωμάτισε, ενώ ταυτόχρονα θα ανακαλύπτεις τον καινούριο, μαγικό τους κόσμο!

Παιχνίδια, γρίφοι και σελίδες ζωγραφικής με τα Μικρά Πόνι της Νέας Γενιάς, σε ένα βιβλίο δραστηριοτήτων για δημιουργική διασκέδαση!

Κυκλοφορούν σε όλα τα βιβλιοπωλεία και της Πάτρα.

Μετάφραση: Δώρα Γιακουμή.