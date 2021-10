«Οι Χαμένες Ιστορίες» του R.A. Salvatore κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Anubis

Οι Εκδόσεις Anubis συνεχίζουν το εκδοτικό τους ταξίδι σε έναν από τους πιο αγαπημένους και πολυταξιδεμένους κόσμους του Φανταστικού, αυτόν των Forgotten Realms, με την κυκλοφορία του μυθιστορήματος του κορυφαίου συγγραφέα R.A. Salvatore «Οι Χαμένες Ιστορίες», μια επική ανθολογία διηγημάτων με πρωταγωνιστή τον θρυλικό Ντριτζτ Ντο Έρντεν.

Μαζί επανακυκλοφορούν με νέο εξώφυλλο τα βιβλία της τετραλογίας «Legacy of the Drow», με τίτλους «Η Κληρονομιά», «Άναστρη Νύχτα», «Η Πολιορκία του Σκότους» και «Πέρασμα στο Φως», που αποτελούν αντίστοιχα τα βιβλία 7-10 της σειράς «The Legend of Drizzt» του R.A. Salvatore.

Τα 4 βιβλία της σειράς φέρουν αντιμέτωπο τον Ντριζτ με το σκοτεινό παρελθόν της καταγωγής του, ενώ περιλαμβάνουν ορισμένες από τις καλύτερες σκηνές μάχης που έχει γράψει ο συγγραφέας.

Αποτελούν μια τετραλογία ωρίμανσης, μέσα από τις σελίδες της οποίας διαμορφώνονται σταδιακά οι χαρακτήρες, από μποέμ ήρωες σε ηγέτες και, τελικά σε σύμβολα. Ταυτόχρονα τα βιβλία της τετραλογίας «Legacy of the Drow» είναι μια ιστορία πόνου, θλίψης και, σε ένα βαθύτερο επίπεδο, ειρήνης, αποδεικνύοντας πως ακόμα και οι πιο ευγενείς αγώνες, οι πιο δικαιολογημένες μάχες αφήνουν πάντα πίσω τους θύματα, πολλές φορές αθώα.

Το ταξίδι των Εκδόσεων Anubis στο βασίλειο φαντασίας των Forgotten Realms θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα. Μέχρι τα τέλη της χρονιάς θα επανακυκλοφορήσουν με νέο εξώφυλλο τα βιβλία της τριλογίας «Paths of Darkness», καθώς και το πρώτο βιβλίο της τριλογίας «The Companions Codex», το «Night of the Hunter», ένας νέος τίτλος από τον κόσμο των Forgotten Realms, όλα από την πένα του πολυδιαβασμένου R.A. Salvatore.

Τα βιβλία των Forgotten Realms έχουν πουλήσει 30 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και 200.000 αντίτυπα στη χώρα μας.

«Οι Χαμένες Ιστορίες»

Μια επική ανθολογία διηγημάτων με πρωταγωνιστή το θρυλικό Ντριτζτ Ντο Έρντεν, που φέρουν την υπογραφή του κορυφαίου best selling συγγραφέα των New York Times R.A. Salvatore!

Οι ιστορίες που συγκεντρώνονται στον τόμο αυτό προέρχονται από όλη την πορεία του Drizzt, καθιστώντας τις ένα συναρπαστικό ανάγνωσμα για όσους έχουν ήδη διαβάσει τα βιβλία, αλλά και μια εκρηκτική εισαγωγή στον κόσμο των Forgotten Realms, στον πιο πολυταξιδεμένο κόσμο φαντασίας που φτιάχτηκε ποτέ, για τους νεοφερμένους.

Έγραψαν για το βιβλίο:

«Φίλοι, εχθροί, σύντροφοι, ιστορίες που δεν ειπώθηκαν ποτέ στα βιβλία αποκαλύπτονται τώρα. Άξιζε την αναμονή για κάθε φίλο του Drizzt.» – barnesandnoble.com

«Οι ιστορίες είναι σύντομες αλλά γεμάτες χιούμορ, σπιρτάδα και χαρακτήρες με έντονη προσωπικότητα, που δεν μπορείς παρά να τους ερωτευτείς.» – Authorunpublished.com

«Οι ιστορίες αυτού του βιβλίου εμπλουτίζουν ακόμη περισσότερο αυτή την επική και πολυαγαπημένη σειρά.» – Penguinrandomhouse.com

Συγγραφέας: R.A. Salvatore

Μετάφραση: Γιάννα Αναστοπούλου, Ηλίας Τσιάρας

Σειρά: The Legend of Drizzt

Πρωτότυπος Τίτλος: The Legend of Drizzt: The Collected Stories

Κατηγορία: Fantasy, Μεταφρασμένη Λογοτεχνία.

Θα βρείτε τα νέα βιβλία των εκδόσεων Anubis και στην Πάτρα.