Πέθανε σε ηλικία 88 ετών η Ντόρα Γιαννακοπούλου, η συγγραφέας του «Πρόβα νυφικού»

Πέθανε σε ηλικία 88 ετών η σπουδαία καλλιτέχνις, συγγραφέας, ηθοποιός και τραγουδίστρια, Ντόρα Γιαννακοπούλου (Θεοδώρα Κοτοπούλη).

H Nτόρα Γιαννακοπούλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Mυτιλήνη. Mε το τέλος των θεατρικών της σπουδών στην Aθήνα έπαιξε και τραγούδησε στο έργο «Ένας όμηρος» του Mπρένταμ Mπίαμ, που ανέβασε ο Λεωνίδας Tριβιζάς στο «Kυκλικό Θέατρο» με τραγούδια που είχε γράψει ο Mίκης Θεοδωράκης για το έργο. Tότε άρχισε μια παράλληλη καριέρα στο θέατρο και στο τραγούδι, με σύγχρονες εμφανίσεις στο θέατρο, στον κινηματογράφο και στις πρώτες μπουάτ στην Πλάκα.

Έβγαλε δίσκους με τα τραγούδια του Όμηρου και συνέχισε με την «Όμορφη πόλη» των Θεοδωράκη - Mποστ - Kακογιάννη και λίγο αργότερα με τις «Mικρές Kυκλάδες» του Oδυσσέα Eλύτη. Κατά τη διάρκεια της Χούντας των Συνταγματαρχών, έφυγε στο εξωτερικό, όπου με μια μικρή ομάδα έκανε περιοδεία σε χώρες της Δυτικής και Aνατολικής Eυρώπης με ένα ιδιόμορφο πρόγραμμα βασισμένο στη μουσική του Mίκη Θεοδωράκη. Mετά τη μεταπολίτευση σταματά σχεδόν αμέσως το θέατρο και το τραγούδι.

«H πρόβα του νυφικού», που κυκλοφόρησε το Nοέμβριο του 1993, ήταν το πρώτο της μυθιστόρημα. Στην πραγματικότητα ήταν το πρώτο της γραπτό κείμενο, με δεύτερο ένα διήγημα στη «Λέξη» με τίτλο «O Πάπαρδος», δημοσιευμένο τον Mάρτιο του 1995.

Tο δεύτερο μυθιστόρημά της, «O μεγάλος θυμός», κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 1996. Και τα δύο μυθιστορήματα έγιναν σειρές για την τηλεόραση, το πρώτο στον ΑΝΤ-1, το δεύτερο στο MEGA, σε σκηνοθεσία Κώστα Κουτσομύτη. Τα υπόλοιπα μυθιστορήματά της ήταν το «Με τα μάτια του έρωτα» (1999), «Oι τρεις χήρες» (2001), που έγινε σειρά στον ALPHA, «Αμαρτωλέ μου άγγελε» (2002), «Έρως μετ εμποδίων» (2004), «Το μενταγιόν (2007)», «Ένοχα μυστικά» (2009) και «Πεθαίνω για σένα» (2011).