Καταφθάνει την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021 και στην Πάτρα το "Venom 2" με τον Τομ Χάρντι

Το διαφημιστικό τρέιλερ του Venom 2: Let There be Carnage» με πρωταγωνιστή και πάλι τον γοητευτικό 44χρονο Λονδρέζο Tom Hardy παίζεται εδώ και καιρό στα Odeon Veso Mare και μας προδιαθέτει θετικά για την ταινία που ήδη σκίζει εμπορικά στις ΗΠΑ όπου σε 2 εβδομάδες προβολής, έχει φτάσει τα 148 εκατ. δολάρια συν άλλα 44 εκατομμύρια από την προβολή της στον υπόλοιπο κόσμο.

Ο Τομ Χάρντι λοιπόν επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη ως ο φονικός προστάτης Venom, ένας από τους πιο πολύπλοκους και ιδιαίτερους χαρακτήρες της MARVEL.

Η ταινία είναι σκηνοθεσία του Andy Serkis, και συμπρωταγωνιστούν οι Michelle Williams, Naomie Harris και ο Woody Harrelson στον ρόλο του κακού Cletus Kasady/Carnage.

Σενάριο: Kelly Marcel, βασισμένο στα Marvel Comics.

Παίζουν και οι Reid Scott και Stephen Graham. Ο 60χρονος Woody Harrelson είναι ιδιαίτερα γνωστός από ταινίες όπως «Γεννημένοι Δολοφόνοι», «Ανήθικη πρόταση» και «White Men Can't Jump». Ο Χάρελσον έχει μέχρι στιγμής στην καριέρα του λάβει 3 υποψηφιότητες για το βραβείο Όσκαρ, το 1996 για α’ ανδρικό ρόλο για την ταινία «People vs. Larry Flynt» και για β’ ανδρικό ρόλο για τα φιλμ «The Messenger» (2009) και «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»(2017).

Σύνοψη

Ο ρεπόρτερ Eddie Brock (Tom Hardy) πασχίζει να προσαρμοστεί με τον εξωγήινο συμβιωτή του Venom, που σε αντάλλαγμα τον προικίζει με τις υπερδυνάμεις ενός δολοφονικού βιτζιλάντε. Η καριέρα του Brock ανακάμπτει όταν εξασφαλίζει τη συνέντευξη του κατά συρροή δολοφόνου και θανατοποινίτη Cletus Kasady (Woody Harrelson). Τα πράγματα γίνονται έκρυθμα, όταν στο σώμα του παρανοϊκού Cletus εισχωρεί ο ακόμα πιο παρανοϊκός συμβιωτής Carnage.

Διάρκεια: 90 λεπτά.

Το πρώτο «Venom» σε σκηνοθεσία Ρούμπεν Φλάισερ που είχε προβληθεί τον Οκτώβριο του 2018 και στην Πάτρα στα Odeon Veso Mare, είχε κάνει εισπράξεις 856,1 εκατ. δολαρίων παγκοσμίως.

Διανομή από την εταιρεία Feelgood.

