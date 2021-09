Έφτασε η μεγάλη στιγμή, το "No Time To Die" με τον Ντάνιελ Κρεγκ από την Πέμπτη 30/9 στην Ελλάδα

Η μεγάλη στιγμή επιτέλους έφτασε και αυτή τη στιγμή όλα έχουν συντονιστεί γύρω από την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της 25ης κατά σειρά κινηματογραφικής περιπέτειας του Τζέιμς Μποντ, στις αίθουσες. Στην Ελλάδα η ταινία «No Time To Die» ξεκινά να προβάλλεται ταυτόχρονα με το Ηνωμένο Βασίλειο, την «πατρίδα» του Μποντ, την 30 Σεπτεμβρίου 2021 και απ’ όσο είδαμε στην Πάτρα το φιλμ που έχει διάρκεια πάνω από δυόμιση ώρες θα παίζεται εκτός από το θερινό σινε-Κάστρο στο Ρίο και σε 4 αίθουσες των Odeon Veso Mare.

Ο ιδιαίτερα γοητευτικός ηθοποιός Ντάνιελ Κρεγκ που ομολογουμένως έκλεψε τις εντυπώσεις με το ροζ/φούξια βελούδινο σακάκι και το μαύρο παπιγιόν που φόρεσε στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο την Τρίτη 28/9/2021 (η είδηση της λαμπερής πρεμιέρας παρουσία του Πρίγκιπα Καρόλου, του Πρίγκιπα Ουίλιαμ και της απαστράπτουσας Πριγκίπισσας Κέιτ με ολόχρυση μάξι τουαλέτα ήταν στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Daily Mail την Τετάρτη 29/9), υποδύθηκε για 5η και τελευταία φορά τον ατρόμητο πράκτορα 007, ένα θρυλικό ρόλο που πρωτοέπαιξε πριν σχεδόν 60 χρόνια ο αείμνηστος Σον Κόνερι, για πολλούς ο καλύτερος ηθοποιός Μποντ απ’ όλους.

Ο 53χρονος και γεννημένος στο Τσέστερ της Αγγλίας, μυώδης σταρ Ντάνιελ Κρεγκ ρωτήθηκε για το ποιος θα ήταν ο ιδανικός του αντικαταστάτης στο ρόλο, για να απαντήσει έξυπνα και αινιγματικά πως «δεν είναι δικό μου πρόβλημα». Η αλήθεια είναι πως εδώ και καιρό γίνεται πολύς λόγος για το ποιος θα είναι ο συνεχιστής της «παράδοσης» χωρίς οι παραγωγοί της ταινίας να έχουν καταλήξει μεγαλώνοντας το σασπένς και την αγωνία των φαν. Από τις πιο δυνατές υποψηφιότητες ήταν μέχρι πρότινος του γοητευτικού μαύρου σταρ Βρετανικής καταγωγής Ίντρις Έλμπα με μόνο αποθαρρυντικό στοιχείο ότι είναι κάπως μεγάλος, ένα σκαλί πριν τα 50 (για την ακρίβεια 49 χρονών).

Για πολλούς σινε – αναλυτές πολλές πιθανότητες έχει ο Τομ Χάρντι που σύντομα θα τον δούμε στο «Venom 2, Let there be carnage» της Μάρβελ, το τρέιλερ του οποίου ήδη παίζεται στα Odeon Veso Mare, o 31χρονος γοητευτικός Άγγλος ηθοποιός Regé-Jean Page της σειράς «Bridgerton», o 36χρονος James Norton του «War and Peace», ο 41χρονος Σκωτσέζος ηθοποιός του «Outlander», Sam Heughan, ο 34χρονος Βρετανομαλαισιανός Henry Golding που είχε παίξει στην κομεντί «Last Christmas» το 2019, ο 35χρονος επίσης Σκωτσέζος και πολύ γοητευτικός ηθοποιός Richard Madden, ο Σούπερμαν, Henry Cavill που είναι 38 χρονών, ο πιο πιτσιρικάς απ’ όλους, ο «Spiderman» Τομ Χόλαντ που είναι 25 χρονών και τέλος ο 31χρονος Ντεβ Πατέλ που ήταν εξαιρετικός στο φιλμ εποχής «Ο Πράσινος Ιππότης» γυρισμένο στα υπέροχα τοπία της Ιρλανδίας, σε σκηνοθεσία του Ντέιβιντ Λόουερι (Ο Κύριος και το Όπλο).

Στην ολοκαίνουρια ταινία «No Time To Die», ο Μποντ (Ντάνιελ Κρεγκ) έχει εγκαταλείψει την ενεργό δράση και απολαμβάνει μια ήρεμη ζωή στην Τζαμάικα. Η γαλήνη του θα διακοπεί, όταν ο παλιός του φίλος Φίλιξ Λέιτερ της CIA εμφανίζεται ζητώντας τη βοήθειά του. Η αποστολή διάσωσης ενός επιστήμονα που τον έχουν απαγάγει αποδεικνύεται πιο περίπλοκη απ’ ότι αναμενόταν, οδηγώντας τον Μποντ στα χνάρια ενός μυστηριώδους «κακού», ο οποίος κατέχει μια επικίνδυνη, νέα τεχνολογία.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν ο βραβευμένος με Όσκαρ για το ρόλο του Φρέντι Μέρκιουρι, Ράμι Μάλεκ, και οι Λεά Σεϊντού, Λασάνα Λιντς, Μπεν Γουίσο, Ναόμι Χάρις, ο Τζέφρι Ράιτ, ο βραβευμένος με 2 Όσκαρ β’ ρόλου, Κρίστοφ Βάλτς και ο Ρέιφ Φάινς ως «Μ». Επίσης πρωταγωνιστούν ο Ρόρι Κινίαρ, η πολύ όμορφη Άνα ντε Αρμάς και οι Νταλί Μπενσάλα, Ντέιβιντ Ντένσικ και Μπίλι Μάγκνουσεν.

Παραγωγή: Μπάρμπαρα Μπροκόλι, Μάικλ Τζ. Γουίλσον

Η μουσική είναι του Χανς Τσίμερ, σε συνεργασία με τον Τζόνι Μαρ (The Smiths) στην κιθάρα.

Το τραγούδι του "No Time to Die", είναι της νέας σταρ της μουσικής, της Μπίλι Έιλις και του Φινέας Ο' Κόνελ.

Όσο για τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Κάρι Τζότζι Φουκουνάγκα, ο οποίος έγινε παγκοσμίως γνωστός από το πετυχημένο τηλεοπτικό θρίλερ «True Detective» το 2014. Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για τον πρώτο Αμερικάνο σκηνοθέτη που ανέλαβε ταινία του Μποντ.

Ενώ οι παλιότερες περιπέτειες του Μποντ ήταν αυτοτελείς και δεν συνδέονταν ως περιπέτειες, οι ταινίες με τον Ντάνιελ Κρεγκ είναι πολύ συνδεδεμένες και αποτελεί η μια τη συνέχεια της άλλης, επισημαίνει το δελτίο Τύπου της εταιρείας διανομής Tulip.

Το Quantum Of Solace (2008) ξεκινούσε εκεί που τελείωνε το Casino Royale (2006) και το Skyfall (2012) αποκάλυψε σημαντικές πτυχές της πρώιμης ζωής του Bond. Όσο για το «No Time To Die» που ήταν αρχικά να έχει βγει στις αίθουσες από τον Απρίλιο του 2020 αλλά έπεσε πάνω στην έξαρση της πανδημίας του covid 19, ξεκινά στον απόηχο του “Spectre” (2015) και με περίτρανο και επιβλητικό τρόπο, κλείνει ένα μεγάλο κεφάλαιο (που ενσάρκωσε ο Ντάνιελ Κρεγκ), μια εποχή ολόκληρη (όλες τις αποστολές του 007) και χαρίζει στη θρυλική σειρά ένα συγκλονιστικό φινάλε και ένα νέο ξεκίνημα.

Ήδη και οι πρώτες εντυπώσεις και κριτικές για την 5η και τελευταία Μποντ ταινία του Ντάνιελ Κρεγκ είναι ιδιαίτερα θετικές.

Σύμφωνα με τους παραγωγούς του φιλμ, «αν ο Μποντ πρόκειται να δεσμευτεί σε μια σχέση, αυτό είναι κάτι που θα φέρει συναισθηματικές προκλήσεις. Έτσι, η εμπιστοσύνη και η προδοσία είναι το μεγαλύτερο θέμα σε αυτήν την ταινία». Άλλωστε, όταν ένας ήρωας έχει αφιερώσει όλη τη ζωή του στις μυστικές υπηρεσίες, ποια είναι η κληρονομιά που θα αφήσει πίσω του;».

«Αυτή η ταινία έρχεται έξι χρόνια μετά το Spectre. Ο κόσμος έχει αλλάξει πολύ από τότε και μια μεγάλη πρόκληση ήταν το πως η ταινία θα ήταν προϊόν της εποχής της αλλά και πως θα παρέμενε πιστή στο κλασικό σύμπαν του Μποντ, το οποίο ποτέ δεν είναι πραγματικά προσαρμοσμένο σε μια συγκεκριμένη εποχή».

Το δίδυμο των σεναριογράφων Νιλ Πέρβις και Ρόμπερτ Γουέιντ, πλαισίωσε η ολοένα ανερχόμενη και ταλαντούχα Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ, η οποία είχε δώσει άριστα δείγματα γραφής στις τηλεοπτικές επιτυχίες, Fleabag και Killing Eve. Μαζί με τον Κάρι Τζόσι Φουκουνάγκα, έδωσαν άλλη πνοή σε αυτήν την καταιγιστική περιπέτεια όπου ο Μποντ θα βοηθήσει την MI6 να αναστρέψει την πορεία ενός καταστροφικού όπλου.

Ο Ντάνιελ Κρεγκ φιγουράρει και στο εξώφυλλο του νέου τεύχους του Γαλλικού περιοδικού Paris Match όπου επισημαίνεται πως ο γόης ηθοποιός φόρεσε για 5η και τελευταία φορά την «πανοπλία» του θρυλικού ήρωα που έχει αφήσει ανεξίτηλο στίγμα στον σύγχρονο εμπορικό κινηματογράφο καθώς και ότι είναι μπαμπάς μίας κορούλας μόλις 5 χρονών.

Παρά την απαράμιλλη δεξιότητά του σε ορισμένους τομείς, παρά την γοητεία του και παρά την αλάνθαστη αίσθηση καθήκοντος και αφοσίωσης, ο Μποντ του Ντάνιελ Κρεγκ είναι τρωτός και σάρκινος. Δεν είναι ο μυθικός ήρωας του θρύλου. Έχει πολλά να μάθει. Ο Μποντ είναι ένας πολύπλευρος ήρωας, ένας άνθρωπος του οποίου η επιτυχία μετριάζεται από περιστασιακές αποτυχίες. Είναι ένα μείγμα του φωτός και του σκότους που συχνά περιβάλλεται από ανείπωτη απειλή. Το κοινό έχει αγαπήσει και δεχτεί αυτήν την αλλαγή στον χαρακτήρα. Έχει δει τον Μποντ να γίνεται άτρωτος πράκτορας, να αποκτά άδεια για να σκοτώσει, να ζει και να αφήνει τους άλλους να πεθαίνουν, να ζει μονάχα δυο φορές, αλλά τώρα δεν έχει χρόνο να πεθάνει. Και οι θεατές τον βλέπουν να κουβαλάει τα τραύματά του, αναφέρει το δελτίο Τύπου.

Όπως δήλωσε ο ίδιος ο Κρεγκ: «ήθελα ο Μποντ να μοιάζει με πληρωμένο δολοφόνο και ήθελα να συμπεριφέρεται σαν τέτοιος, γιατί αυτό είναι κατ’ ουσία, ένας πληρωμένος δολοφόνος. Έτσι γράφτηκε. Αλλά ήθελα μια σύγχρονη προσέγγιση σε αυτό».

Ένας από τους λόγους που ο Ντάνιελ Κρεγκ αποφάσισε να εγκαταλείψει τον ρόλο, στον οποίο έδωσε μία άλλη πνοή και δυναμική, είναι πως δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις σκηνές δράσεις λόγω της ηλικίας του παρά την εξαιρετική φυσική του κατάσταση και το καλογυμνασμένο σώμα του. Επιπλέον, η σύζυγός του, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Ρέιτσερ Γουάιζ του ζήτησε κι αυτή να μην επαναλάβει τον ρόλο καθώς αγωνιούσε για τη σωματική του ακεραιότητα.

Ρόλος κλειδί σε αυτήν την τελική, απόλυτη περιπέτεια, το «No Time To Die» είναι ξανά η Μάντελεϊν Σγουάν (η Λέα Σεϊντού στη 2η της εμφάνιση σε ταινία Μποντ) η πρώτη ηρωίδα που παραμένει το ερωτικό ενδιαφέρον του Μποντ σε δεύτερη ταινία. Όμως, αυτήν τη φορά η Μάντελεϊν θα ξεδιπλωθεί περισσότερο και θα αντιληφθούμε ότι πρόκειται για πολυδιάστατο χαρακτήρα που θα παίξει καθοριστικό ρόλο.

Και, φυσικά, υπάρχει και ο αινιγματικός σύνδεσμος με τον αδίστακτο Σάφιν, τον οποίον υποδύεται ο βραβευμένος με Όσκαρ, Ράμι Μάλεκ.

Η απειλή όμως κρύβεται ακόμη στο πρόσωπο του αινιγματικού Μπλόφελντ, τον οποίον είχε ενσαρκώσει υποδειγματικά ο Αυστριακός ηθοποιός Κριστόφ Βαλτς στο «Spectre».

Ιδιαίτερα εκρηκτική είναι η παρουσία της Ναόμι Χάρις, η οποία και έχει απογειώσει τον ρόλο της Μις Μανιπένυ από το υπέροχο «Skyfall» (που είχε και το τιμημένο με Όσκαρ τραγούδι της Αντέλ) και μετά. Η Λέα Σεϊντού, η Ναόμι Χάρις αλλά και η Λασάνα Λιντς που είναι το νέο γυναικείο πρόσωπο στη μυθολογία του Μποντ, ως η νέα πράκτορας «00», αποτελούν ένα τρίγωνο γυναικών που θα ορίσει το κατασκοπικό πλαίσιο δράσης του Τζέιμς Μποντ, στην μεγαλύτερη αποστολή της ζωής του.

Στους κύκλους των συμμάχων, ο εξαιρετικός Μπεν Γουίσοου παραμένει στον ρόλο του Q και ο πάντα στιβαρός Ρέιφ Φάινς (Η Λίστα του Σίντλερ, Κουίζ Σώου) υποδύεται τον ρόλο του M. Και φυσικά υπάρχει και ο δεσμός του Μποντ με τον Φίλιξ Λέιτερ της CIA, τον οποίο υποδύεται ο Τζέφρι Ράιτ.

Φυσικά υπάρχουν πολλοί ακόμη πρωτοεμφανιζόμενοι χαρακτήρες. Ο δυναμικός και αδίστακτος Πρίμο που ερμηνεύει ο Νταλί Μπενσάλα, η Παλόμα της CIA που ερμηνεύει η κούκλα Άνα ντε Αρμάς και ο Ρώσος επιστήμονας Βάλντο τον οποίο ενσαρκώνει ο Ντέιβιντ Ντένσικ. Τέλος, υπάρχει και ο Λόγκαν Ας που εργάζεται στενά με τον Φέλιξ, στη CIA και τον ενσαρκώνει ο Μπίλι Μάγκνουσεν.

Βέβαια δεν ξεχνάμε και την επανεμφάνιση της πολυτελούς και κομψής Aston Martin DB5, που είναι ένας χαρακτήρας από μόνη της, το αυτοκίνητο που πάντα συνοδεύει τον Τζέιμς Μποντ.

Η παραγωγή του «No Time To Die» ήταν θηριώδης και τα γυρίσματα ήταν απαιτητικά και χρονοβόρα.

Λέγεται πως η 25η περιπέτεια του Τζέιμς Μποντ κόστισε ακριβά, κοντά στα 200 εκατ. δολάρια. Μέρος των γυρισμάτων έγινε στα κρύα και απομονωμένα δάση της Νορβηγίας και σε παραδοσιακά χωριά της Αυστρίας, προτού μεταπηδήσει στο θερμό, μεσογειακό κλίμα της Ιταλίας και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της Ματέρα αλλά και στην εξωτική Τζαμάικα.

Να προσθέσουμε πως ο Ντάνιελ Κρεγκ που αρκετοί τον αμφισβήτησαν στην αρχή για να αλλάξουν γνώμη σύντομα, κράτησε τον ρόλο του Μποντ για 14 χρόνια. Αυτό του δίνει το ρεκόρ του ηθοποιού με τα περισσότερα χρόνια εμπειρίας στον ρόλο του Τζέιμς Μποντ. Στη 2η θέση είναι ο αξέχαστος Ρότζερ Μουρ που έμεινε στο ρόλο για 12 χρόνια και έλαμψε ως Μποντ κυρίως στα ‘70ς, από το Live and Let Die (1973) μέχρι το A View to a Kill (1985).

Ο Ντάνιελ Κρεγκ που ήταν 51 στα γυρίσματα του «No Time To Die», γίνεται ο δεύτερος μεγαλύτερος σε ηλικία Μποντ. Ο Ρότζερ Μουρ ήταν 57 στο A View to a Kill (1985).

Τέλος όσον αφορά στον αριθμό ταινιών, ο Κρεγκ έρχεται τρίτος, καθώς ο Σον Κόνερι και ο Ρότζερ Μουρ έχουν από 7 ταινίες στο ενεργητικό τους.

Ο σκηνοθέτης Cary Joji Fukunaga αντικατέστησε τον τιμημένο με Όσκαρ, Danny Boyle στη θέση του σκηνοθέτη της ταινίας.

Το ενδιαφέρον του κόσμου για το φιλμ είναι τεράστιο κι όπως ειπώθηκε στο ρεπορτάζ του BBC, με την έξοδο και προβολή του «No Time To Die» στις αίθουσες, ουσιαστικά γιορτάζουμε την μεγάλη επιστροφή της κινηματογραφικής απόλαυσης μετά από σχεδόν 18 μήνες της πανδημίας που μας έκλεισε στα σπίτια μας. Η εμπορική επιτυχία του φιλμ που θεωρείται δεδομένη αναμένεται να βοηθήσει και πολλές επόμενες ταινίες που θα βγουν στη συνέχεια.

