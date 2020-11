Σον Κόνερι: Ο αρρενωπός Μποντ που στη δεύτερη καριέρα του έγινε μοναχός, action star και ρομαντικός παρτενέρ

Ήταν από τους μεγάλους σταρ, ένας ηθοποιός ιδιαίτερα όμορφος και αρρενωπός που είχε πολλούς θαυμαστές και θαυμάστριες. Ο Σον Κόνερι που είχε γεννηθεί στο Εδιμβούργο της Σκωτίας στις 25 Αυγούστου του 1930 έσβησε στα 90 του χρόνια το περασμένο Σάββατο 31/10/2020 κι ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στις Μπαχάμες. Πέθανε ήσυχα στον ύπνο του ενώ μία άγνωστη πτυχή των τελευταίων χρόνων της ζωής του που έκανε γνωστή η σύζυγος του, Μισελίν, ήταν πως ο αγέρωχος Κόνερι που λάτρεψαν πραγματικά οι γυναίκες και «ζήλεψαν» με την καλή έννοια οι άνδρες, πλέον τον τελευταίο καιρό έπασχε από άνοια, πρόβλημα που δυστυχώς συνετέλεσε στο να φύγει από τη ζωή.

Μας αφήνει πίσω μία πλούσια φιλμογραφία καθώς ο Κόνερι πέτυχε κάτι πολύ σημαντικό που δεν καταφέρνουν όλοι οι ηθοποιοί παρά μόνο οι αληθινά ταλαντούχοι και χαρισματικοί, να ξεφύγει από τα μέσα του ’70 και μετά από τη «ταμπέλα» του πολύ δημοφιλούς ήρωα του Τζέιμς Μποντ που πρώτος αυτός υποδύθηκε (λέγεται πως ο ρόλος είχε αρχικά προταθεί στον γόη Κάρι Γκραντ αλλά τον απέρριψε) και υποδυόμενος μία ευρεία γκάμα χαρακτήρων να χτίσει μία δεύτερη καριέρα που του απέφερε και την ύψιστη κινηματογραφική αναγνώριση, το βραβείο Όσκαρ καλύτερου β’ ανδρικού ρόλου στην απονομή του 1988 για την μεγάλη εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία εκείνης της χρονιάς. Το φιλμ «Οι Αδιάφθοροι – The Untouchables» του Μπράιαν Ντε Πάλμα όπου ενσάρκωσε έναν αστυνομικό στο Σικάγο της δεκαετίας του ’30. Συμπρωταγωνιστούσαν ο Κέβιν Κόστνερ, ο Άντι Γκαρσία και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο στο ρόλο του Αλ Καπόνε.

Ο Σον Κόνερι σε νεαρή ηλικία ξεχώριζε για το παρουσιαστικό του. Σε ηλικία μόλις 20 ετών είχε διακριθεί όπως διαβάσαμε, στον διαγωνισμό body building του Mister Universe καταλαμβάνοντας την 3η θέση.

Αρχική του απόφαση ήταν να καταταχθεί στο Βασιλικό Ναυτικό, ωστόσο απολύθηκε λόγω προβλημάτων υγείας και κατόπιν επέστρεψε σε διάφορες εργασίες, από γαλατάς έως οδηγός λεωφορείου, εργάτης, γυμναστής ακόμη και μοντέλο για το κολέγιο Καλών Τεχνών του Εδιμβούργου.

Ο ίδιος με διάθεση χιούμορ και αυτοσαρκασμού σχολίαζε, «μου έλεγαν πάντοτε πως ήμουν ή πολύ ψηλός ή πολύ κοντός, ή πολύ Σκωτσέζος ή πολύ Ιρλανδός ή πολύ νέος ή πολύ γέρος». Το 2004, ο Sean Connery είχε ψηφιστεί από την εφημερίδα Sunday Herald ως ο "Μεγαλύτερος και σημαντικότερος Σκωτσέζος εν ζωή" ενώ το 1989 το Αμερικανικό περιοδικό People magazine τον είχε στο εξώφυλλο του ως τον πιο σέξι άνδρα της χρονιάς - "Sexiest Man Alive", κι όλα αυτά ενώ ο Κόνερι κόντευε τα 60 του χρόνια.

Το ενδιαφέρον στοιχείο της καριέρας του είναι πως ενώ επίσημα ως Μποντ τον είχε διαδεχθεί ο πιο ταιριαστός στο κλίμα των 70ς Ρότζερ Μουρ, ο Κόνερι παρότι πολλοί πίστευαν πως έδειχνε πολύ μεγάλος για τον ρόλο του Μποντ πλέον, εκείνος επέμεινε και κατάφερε να επιστρέψει για μια ακόμα, αλλά τελευταία φορά, ως πράκτορας 007 με Bond girl μάλιστα την Κιμ Μπάσιντζερ, το 1983 με την - εκτός σειράς - ταινία «Never Say Never Again - Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007: Ποτέ μην ξαναπείς ποτέ» σε σκηνοθεσία του Irvin Kershner. Στην ίδια ταινία είχαν παίξει και η Μπάρμπαρα Καρέρα, ο Μαξ Βον Σίντοφ και ο Κλάους Μαρία Μπραντάουερ.

Όπως έγραψε το flix.gr, ο ρόλος του ως Κόμης Μπρόνσκι στην ταινία «Anna Karenina» του Ρούντολφ Καρτίερ, για λογαριασμό του BBC, έκανε πολλούς να στρέψουν τα βλέμματα πάνω στον Σον Κόνερι (είχε προηγηθεί ο ρόλος ενός παλαιστή το 1956 στη σειρά του BBC «Requiem for a Heavyweight» και η πρώτη του ταινία, το αστυνομικό δράμα «No Road Back», σε σκηνοθεσία του Montgomery Tully το 1957), τόσο μάλιστα ώστε να έρθει στην κορυφή των προτιμήσεων σε μια δημοσκόπηση της εφημερίδας Daily Express όταν ζητήθηκε από τους αναγνώστες της να προτείνουν τον ιδανικότερο Τζέιμς Μποντ για τη μεταφορά των διηγημάτων με τον Βρετανό πράκτορα του Ιαν Φλέμινγκ.

Μετά από μια συνέντευξη – οντισιόν με τους Άλμπερτ Μπρόκολι και Χάρι Σάλτζμαν, ο Κόνερι πήρε τον ρόλο χωρίς να περάσει καν από κάποιο screen test. Η ταινία του 1962 «Dr. No» σε σκηνοθεσία Τέρενς Γιανγκ με συμπρωταγωνίστρια την σούπερ σέξι Ούρσουλα Άντρες, ήταν εκείνη που τον ανέδειξε ως παγκόσμιο σταρ και δικαίως.

Στην καριέρα του συνεργάστηκε και με τον Άλφρεντ Χίτσκοκ το 1964 στο «Marnie» (συμπρωταγωνίστησε με την Τίπι Χέντρεν), τον Σίντνει Λιούμετ στο «The Hill» ήταν ένα πολεμικό δράμα που είχε μάλιστα βραβευτεί στις Κάννες ενώ το 1976 έπαιξε μαζί με την Όντρει Χέμπορν στο «Robin and Marian – Το Ρόδο και το βέλος» σε σκηνοθεσία του Ρίτσαρντ Λέστερ όπου είχε ενσαρκώσει τον Ρομπέν των Δασών. Είχαν προηγηθεί η συμμετοχή του στο all star cast, φιλμ «Έγκλημα στο Οριάν εξπρές» το ’74 πάλι σε σκηνοθεσία του Λιούμετ, το τολμηρό φιλμ επιστημονικής φαντασίας «Ζαρντόζ» σε σκηνοθεσία του Τζον Μπούρμαν το ’74 και το 1977 συμμετείχε στην πολεμική υπερπαραγωγή «Η Γέφυρα του Άρνεμ – A Bridge too far» σε σκηνοθεσία του Ρίτσαρντ Ατένμπορω.

Ο ρόλος που τον ακολούθησε και τον καθιέρωσε στη δεύτερη καριέρα του ήταν αναμφίβολα αυτός του καθολικού μοναχού στο υποβλητικό και αγωνιώδες «Όνομα του Ρόδου» σε σκηνοθεσία Ζαν Ζακ Ανό το 1986 (βασισμένο στο μυθιστόρημα του Ουμπέρτο Έκο) ενώ την ίδια χρονιά έπαιξε και στην επιτυχημένη ταινία φαντασίας «Χαιλάντερ» σε σκηνοθεσία Russell Mulcahy πλάι στον Γάλλο σταρ Κριστόφ Λαμπέρ.

Ήταν συγκινητικός στο φιλμ του Γκας Βαν Σαντ, «Finding Forrester» το 2000 όπου υποδύθηκε έναν ιδιόρρυθμο, απομονωμένο συγγραφέα, τιμημένο με Πούλιτζερ ενώ ακόμα ο Κόνερι κατάφερε να κάνει και action ήρωες σε μεγαλύτερη ηλικία όπως στα εμπορικά χιτ «The Hunt for Red October» το 1990 σε σκηνοθεσία Τζον Μακ Τίρναν, «The Rock - Ο Βράχος» σε σκηνοθεσία Μάικλ Μπέι το 1996 και «Entrapment – Διπλή παγίδα» το 1999 όπου έπαιξε με την κούκλα Κάθριν Ζέτα Τζόουνς. Το 1989 είχε προηγηθεί ο ρόλος του ως ο καθηγητής μεσιαωνικής ιστορίας, πατέρας του Ιντιάνα Τζόουνς – Χάρισον Φορντ στο φιλμ «Indiana Jones and the Last Crusade» σε σκηνοθεσία του Στίβεν Σπίλμπεργκ που κόντεψε τα 480 εκατομμύρια δολάρια σε διεθνείς εισπράξεις.

Βέβαια να μην ξεχάσουμε και την επιβλητική του παρουσία ως βασιλιάς Αρθούρος του Κάμελοτ στο "Λάνσελοτ, ο πρώτος ιππότης" του Τζέρι Ζούκερ το 1995 όπου έκλεψε την παράσταση από τους Ρίτσαρντ Γκρ και Τζούλια Όρμοντ. Την ταινία αυτή πρόβαλλε ο ΑΝΤ1 το περασμένο Σάββατο το βράδυ με την ένδειξη "αντίο στον Σον Κόνερι".

Κλείνοντας θα λέγαμε πως ο Κόνερι που ουσιαστικά είχε αποσυρθεί από την ενεργό δράση (ηθοποιία) από το 2006, ανήκει στους εμβληματικούς ηθοποιούς που θα μείνει η φήμη και το όνομα τους εσαεί στις επόμενες γενιές. Αρρενωπός ακόμη και σε μεγαλύτερη ηλικία, με μία ωραία φωνή με τη χαρακτηριστική Σκωτσέζικη προφορά που χάρισε και στην απαγγελία της «Ιθάκης» του Κωνσταντίνου Καβάφη, ο Κόνερι ήταν και θα παραμείνει από τους πλέον εμπορικούς κινηματογραφικούς σούπερ σταρ της Μεγάλης Βρετανίας που πάντοτε εξέπεμπε ακτινοβολία, λάμψη και σεξουαλικότητα.

