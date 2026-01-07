Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 8-1-2026

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΡ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 71

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 8-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ & ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,

ΜΑΡΙΑ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ,

ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΟΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΡΑΦΑΗΛ, ΕΛΕΝΗ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΧΗΡ. ΠΑΝ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

{ΕΤΩΝ 88}

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 1 Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ,

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΣΟΦΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΑΡΙΑ, ΑΝΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΛΕΞ. ΚΟΚΚΑ

ΙΕΡΕΑ (ΕΤΩΝ 78)

Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 12 μ. στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου Βερίνο (Αιγιαλείας).

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 11 π.μ.

Η πρεσβυτέρα: Βασιλική

Τα παιδιά του: Αλέξανδρος Κόκκας, Χρήστος & Κωνσταντίνα Κόκκα

Τα εγγόνια του: Στέλιος, Βασιλική, Μαρία-Ζωή

Τα αδέλφια του

Οι εξάδελφοι

Οι λοιποί συγγενείς

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΘΕΟΦ. ΚΑΒΟΥΡΑ

ΕΤΩΝ 80

Κηδεύουμε την Πέμπτη 8 -1-2026 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

ΑΘΗΝΑ ΚΑΒΒΟΥΡΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΟΥΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΙΩΑΝΝΗΣ, ΘΕΟΦΙΛΟΣ, ΖΩΗ & ΑΔΑΜ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΑΡΙΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

ΚΗΔΕΙA

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό & θείο

ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ: 71

Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 8-1-2026 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στα Ζαρουχλέικα Πατρών.

{Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο στην Εφύρα Ηλείας}.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Γιαννούλα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αθανασία & Αθανάσιος Μακρής, Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, Βασιλική Παπαδοπούλου

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: Μάριος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Αθανάσιος & Χριστίνα Παπαδοπούλου, Γιαννούλα & Κωνσταντίνος Τσαπικούνης, Γεωργία Παπαδοπούλου, Διονύσιος & Γιολάντα Μπαλάση, Ανδρέας Μπαλάσης, Δημήτριος & Φωτεινή Μπαλάση, Νικόλαος & Αδαμαντία Μπαλάση

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΙΩΑΝ. ΤΑΜΠΑΞΗ

ΕΤΩΝ 60

Κηδεύουμε την Πέμπτη 8-1-2026 & ώρα 1 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Ανθουπόλεως. Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Κάτω Συχαινών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΣΗΜΟΥΛΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΡΙΑ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΑΝΝΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΚΟΥΛΟΥΚΑΚΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΤΑΜΠΑΞΗ & ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΠΟΛΑΣ, ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΘΕΙΟΙ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΚΗΔΕΙA

Tον αγαπημένο μας σύντροφο, αδελφό & θείο

ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΝΕΖΕΡΙΤΗ

ΕΤΩΝ: 75

Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 8-1-2026 και ώρα 3.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Μιτόπολη Αχαΐας.

Η ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΤΟΥ: Αλέκα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: Αικατερίνη {χήρα} Δημ. Νεζερίτη, Παναγιώτα & Γεώργιος Φραντζής

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΚΗΔΕΙΑ

ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ χήρα ΒΛΑΣΙΟΥ ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ

ΕΤΩΝ 88

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 8 - 1 - 2026 & ΩΡΑ 3.00 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΑΧΑΪΑΣ.

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 2.30 Μ.Μ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΜΑΓΙΟΥΛΑ ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΖΑΦΕΙΡΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΔΗΣ

ΣΟΥΛΤΑΝΑ χήρα ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΛΕΞΙΑ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

