Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 8-1-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΡ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 71
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 8-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ & ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,
ΜΑΡΙΑ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ,
ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΟΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΡΑΦΑΗΛ, ΕΛΕΝΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΧΗΡ. ΠΑΝ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
{ΕΤΩΝ 88}
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 1 Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ,
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΣΟΦΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΑΡΙΑ, ΑΝΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΛΕΞ. ΚΟΚΚΑ
ΙΕΡΕΑ (ΕΤΩΝ 78)
Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 12 μ. στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου Βερίνο (Αιγιαλείας).
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 11 π.μ.
Η πρεσβυτέρα: Βασιλική
Τα παιδιά του: Αλέξανδρος Κόκκας, Χρήστος & Κωνσταντίνα Κόκκα
Τα εγγόνια του: Στέλιος, Βασιλική, Μαρία-Ζωή
Τα αδέλφια του
Οι εξάδελφοι
Οι λοιποί συγγενείς
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ
Α’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΕΥΒΟΙΑΣ 131 ΠΑΤΡΑ, τηλ.: 2610 324501
Β’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3 ΑΓΙΟ, τηλ.: 26911 11444
ΚΙΝ.: 6932 885964.
---------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΘΕΟΦ. ΚΑΒΟΥΡΑ
ΕΤΩΝ 80
Κηδεύουμε την Πέμπτη 8 -1-2026 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΑΘΗΝΑ ΚΑΒΒΟΥΡΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΟΥΡΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΘΕΟΦΙΛΟΣ, ΖΩΗ & ΑΔΑΜ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΜΑΡΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-----------------
ΚΗΔΕΙA
Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό & θείο
ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ: 71
Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 8-1-2026 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στα Ζαρουχλέικα Πατρών.
{Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο στην Εφύρα Ηλείας}.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Γιαννούλα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αθανασία & Αθανάσιος Μακρής, Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, Βασιλική Παπαδοπούλου
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: Μάριος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Αθανάσιος & Χριστίνα Παπαδοπούλου, Γιαννούλα & Κωνσταντίνος Τσαπικούνης, Γεωργία Παπαδοπούλου, Διονύσιος & Γιολάντα Μπαλάση, Ανδρέας Μπαλάσης, Δημήτριος & Φωτεινή Μπαλάση, Νικόλαος & Αδαμαντία Μπαλάση
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΙΩΑΝ. ΤΑΜΠΑΞΗ
ΕΤΩΝ 60
Κηδεύουμε την Πέμπτη 8-1-2026 & ώρα 1 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Ανθουπόλεως. Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Κάτω Συχαινών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΣΗΜΟΥΛΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΡΙΑ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΑΝΝΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΚΟΥΛΟΥΚΑΚΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΤΑΜΠΑΞΗ & ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΠΟΛΑΣ, ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-----------------
ΚΗΔΕΙA
Tον αγαπημένο μας σύντροφο, αδελφό & θείο
ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΝΕΖΕΡΙΤΗ
ΕΤΩΝ: 75
Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 8-1-2026 και ώρα 3.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Μιτόπολη Αχαΐας.
Η ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΤΟΥ: Αλέκα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: Αικατερίνη {χήρα} Δημ. Νεζερίτη, Παναγιώτα & Γεώργιος Φραντζής
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
-----------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ χήρα ΒΛΑΣΙΟΥ ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ
ΕΤΩΝ 88
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 8 - 1 - 2026 & ΩΡΑ 3.00 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΑΧΑΪΑΣ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ 2.30 Μ.Μ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΜΑΓΙΟΥΛΑ ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΖΑΦΕΙΡΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΔΗΣ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ χήρα ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΛΕΞΙΑ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
---------------
