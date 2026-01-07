Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Η Λένα Δροσάκη και τα χρόνια της στην Πάτρα - «Τα αγόρια δεν μου μιλούσαν - ήμουν πάντα η αδερφή του Δροσάκη»

Η ηθοποιός μιλά για τα παιδικά της χρόνια στην Πάτρα και την προστατευτική στάση των δύο μεγαλύτερων αδερφών της

Η Λένα Δροσάκη θυμάται με τρυφερότητα τα χρόνια που μεγάλωσε στην Πάτρα, αποκαλύπτοντας πως η φήμη των αδερφών της την ακολουθούσε παντού.

«Τα αγόρια δεν μου μιλούσαν, γιατί ήμουν “η αδερφή του Δροσάκη”», λέει χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως η έντονη προστασία τους, αν και περιοριστική κάποιες φορές, ήταν πάντα δείγμα αγάπης και φροντίδας.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Λένα Δροσάκη

