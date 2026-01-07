Η Λένα Δροσάκη και τα χρόνια της στην Πάτρα - «Τα αγόρια δεν μου μιλούσαν - ήμουν πάντα η αδερφή του Δροσάκη»

Η ηθοποιός μιλά για τα παιδικά της χρόνια στην Πάτρα και την προστατευτική στάση των δύο μεγαλύτερων αδερφών της
Η Λένα Δροσάκη θυμάται με τρυφερότητα τα χρόνια που μεγάλωσε στην Πάτρα, αποκαλύπτοντας πως η φήμη των αδερφών της την ακολουθούσε παντού.
«Τα αγόρια δεν μου μιλούσαν, γιατί ήμουν “η αδερφή του Δροσάκη”», λέει χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως η έντονη προστασία τους, αν και περιοριστική κάποιες φορές, ήταν πάντα δείγμα αγάπης και φροντίδας.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr