Σαν κοριτσάκι έτοιμο για clubbing η ερωτευμένη Τζένιφερ Λόπεζ στη Νέα Υόρκη

Πανευτυχής και ντυμένη σαν κοριτσάκι ήταν η 52χρονη λατίνα super star Τζένιφερ Λόπεζ στην πρεμιέρα του φιλμ εποχής «The last Duel» στη Νέα Υόρκη, ακόμα μια φορά απαστράπτουσα στο πλευρό του Μπεν Αφλεκ. Το πολύκροτο ειδύλλιο που «ξαναφούντωσε» καλά κρατεί, καθώς το ζευγάρι ήταν πολύ διαχυτικό και χαρούμενο ώστε χάρισε αντίστοιχα στιγμιότυπα με εκείνα στη Βενετία, δηλαδή φιλιά, αγκαλιές, γελάκια και βλέμματα γεμάτα αγάπη. Η J Lo ήταν και πάλι στις ομορφιές της, επιλέγοντας ένα sexy look που εύκολα θα μπορούσε να φορέσει για clubbing μια 17χρονη: Σύνολο από εφαρμοστό crop top και μακριά pencil φούστα στην πολύ trendy απόχρωση του καφέ, σε λαμπερή lurex υφή. To συγκεκριμένο ύφασμα αγκάλιαζε σαν γάντι τις καμπύλες της και υπογράμμιζε τα οπίσθιά της αποδεικνύοντας πως είναι σε υποδειγματική φόρμα, με το Μπεν Αφλεκ να μην μπορεί να πάρει το βλέμμα του από πάνω της.