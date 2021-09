The Kiss & The Dress: Το latin outfit που έκανε παθιασμένο ιππότη το Μπεν Αφλεκ

To φινάλε της κινηματογραφικής Μόστρα Βενετίας σφραγίστηκε από την εκθαμβωτική εικόνα της 52χρονης Τζένιφερ Λόπεζ, το φιλί που μοιράστηκε δημοσίως με τον Μπεν Αφλεκ αλλά και το πώς την προστάτευσε ιπποτικά από φανατικό θαυμαστή της. Η αγέραστη super star τα πέτυχε όλα αυτά με μια αξιομνημόνευτη στυλιστική εικόνα, δείχνοντας ωραιότερη και πιο ευτυχισμένη από ποτέ. Το φόρεμα που διάλεξε για το red carpet της πόλης των δόγηδων, αναμφίβολα απέπνεε σιγουριά για τον εαυτό της: Μια εφαρμοστή, λευκή τουαλέτα με αποκαλυπτικό ντεκολτέ και σκίσιμο που κατέληγε σε βολάν, επιλέχθηκε σοφά για να υπογραμμίσει την άψογη σιλουέτα της αλλά και την εξωτική καταγωγή της. Ηταν μια δημιουργία του λιβανέζου couturier George Hobeika, που όπως φάνηκε «επέδρασε» άμεσα στην ψυχολογία του Αφλεκ. Δεν σταμάτησε λεπτό να της κρατάει το χέρι, να την αγκαλιάζει και να της ψιθυρίζει γλυκά, ενώ δεν δίστασε να τη φιλήσει μπροστά στο πλήθος των φωτογράφων και να ανακόψει τον fan που θέλησε απρόσκλητος να φωτογραφηθεί μαζί της. (Τσαντάκι Judith Leiber και ασημένια πέδιλα- πλατφόρμες Jimmy Choo).

Με κλασικό μαύρο κοστούμι, ο 49χρονος ηθοποιός τίμησε το ιστορικό δράμα The Last Duel, που συνυπογράφει σεναριακά μαζί με το φίλο του Ματ Ντέιμον, ο οποίος είναι και συμπρωταγωνιστής του μαζί με τον Ανταμ Ντράιβερ. Συγκεκριμένα, ο Αφλεκ ενσαρκώνει τον κόμη Pierre of Alençon και η J Lo δεν αντεξε να μην παραστεί στην πρεμιέρα.