Τι προβάλλει το Odeon Veso Mare στην Ακτή Δυμαίων έως και την Τετάρτη 28/7/2021

Αίθουσα 6 στις 21.00

«The Conjuring: The Devil Made Me Do It - Το Κάλεσμα 3: Ο Διάβολος Με Έβαλε Να Το Κάνω»

Σκηνοθεσία: Μάικλ Τσάβες

Πρωταγωνιστούν οι: Πάτρικ Γουίλσον, Βέρα Φαρμίγκα, Ρόρι Ο Κόνορ, Σάρα Κάθριν Χουκ, Τζούλιαν Χίλιαρντ, Στιβ Κούλτερ, Σάνον Κουκ, Στέρλινγκ Τζέρινς.

Κατηγορία: Θρίλερ

Διάρκεια: 112 λεπτά.

Το πιο επιτυχημένο franchise ταινιών τρόμου του μάστερ Τζέιμς Γουάν επιστρέφει με μια ανατριχιαστική ιστορία δαιμονοληψίας που κατάφερε να συγκλονίσει ακόμη και τους έμπειρους μεταφυσικούς ερευνητές Εντ και Λορέιν Γουόρεν.

Κονέκτικατ 1981: Οι διάσημοι ερευνητές υπερφυσικών φαινομένων βρίσκονται αντιμέτωποι με την πιο ανατριχιαστική υπόθεση της καριέρας τους. Ένας νεαρός κατηγορούμενος για στυγνή δολοφονία επικαλείται τη δαιμονοληψία ως ελαφρυντικό. Μπορούν οι Γουόρεν να πείσουν το δικαστήριο ότι είναι αθώος;