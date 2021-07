Καταφθάνει 15 Ιουλίου 2021 στις Ελληνικές αίθουσες η "Αιώνια Κάθαρση"

Από τις 2 Ιουλίου 2021 έχει ξεκινήσει να προβάλλεται στις Αμερικάνικες αίθουσες το 5ο και τελευταίο κεφάλαιο της αγαπημένης σειράς περιπετειών τρόμου, του franchise “The Purge” με τίτλο «The Forever Purge» και αποτελεί όπως διαβάσαμε, απευθείας σίκουελ στο φιλμ του 2016 «The Purge: Election Year» όπου πρωταγωνιστούσε ο Φρανκ Γκρίλο και είχε κάνει εισπράξεις κοντά 119 εκατ. δολαρίων.

Το κοινωνικό πείραμα απέτυχε και πλέον όλοι οι κανόνες παραβιάζονται, καθώς μια ξέφρενη λίγκα παράνομων αποφασίζει ότι η ετήσια εκκαθάριση όχι μόνο δεν πρέπει να σταματά το ξημέρωμα αλλά θα πρέπει να μην τελειώνει ποτέ.

Η «Αιώνια Κάθαρση» είναι μια παραγωγή του νέου άρχοντα του σινεμά του φανταστικού Τζέισον Μπλουμ (Halloween, The Invisible Man), με την οποία θα κλείσει ο κύκλος των εξαγνιστικών φόνων για το καλό της ευνομούμενης κοινωνίας, που ξεκίνησε από το πρώτο Purge (2013) που είχε σκηνοθετήσει ο James DeMonaco και είχε για πρωταγωνιστή τον Ίθαν Χοκ.

Οι αντιπαραθέσεις των κυνηγημένων ηρώων, η αίσθηση αδελφικότητας ανάμεσα στους ήρωες, τα ξεσπάσματα πανικού και η σύγκρουση πολιτισμών, συνθέτουν ένα από τα πιο απολαυστικά κινηματογραφικά κοκτέιλ τρόμου και περιπέτειας για το φετινό καλοκαίρι.

Η Κάθαρση τελειώνει μια για πάντα!

Η νέα ταινία του στούντιο της Universal στις 10 μέρες που ήδη προβάλλεται στις ΗΠΑ έχει φτάσει σε εισπράξεις τα 27,5 εκατ. δολάρια συν άλλα 7,5 από τον υπόλοιπο κόσμο. Το φιλμ «Η Αιώνια Κάθαρση» που χαρακτηρίζεται ως ένα δυστοπικό περιπετειώδες θρίλερ, το έχει σκηνοθετήσει ο Everardo Valerio Gout σε σενάριο του James DeMonaco, ο οποίος και είναι συμπαραγωγός με τους Jason Blum και Michael Bay. Η ταινία βγαίνει και στη χώρα μας αυτή την Πέμπτη 15/7/2021 σε διανομή της Tulip και ενδεχομένως το επόμενο διάστημα να την δούμε και στην Πάτρα. Παίζουν οι Ana de la Reguera, Tenoch Huerta, Josh Lucas, Cassidy Freeman, Leven Rambin, Alejandro Edda και ο Will Patton.

Διάρκεια: 103 λεπτά.

Η ιστορία αυτήν τη φορά είναι τοποθετημένη στη σημερινή Αμερική, όπου οι νομοθέτες έχουν υψώσει ένα τοίχος ανάμεσα στο Μεξικό και τις ΗΠΑ.

Η ετήσια ιεροτελεστία βίας καλά κρατεί. Ο εξαγνισμός των φονικών ενστίκτων του λαού μέσα από ένα 12ωρο «παραθυράκι» ανομίας έχει κρατήσει την «κανονική» εγκληματικότητα σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Ένα ζευγάρι Μεξικανών ξεφεύγουν από τα καρτέλ της πατρίδας τους ύστερα από μια σκληρή βεντέτα ανάμεσα σε εμπόρους ναρκωτικών, για να καταλήξουν τελικά σε μια Αμερική όπου ο πολιτισμός καταρρέει και μια «Κάθαρση Διαρκείας» ετοιμάζεται να ξεσπάσει.

Ως φυγάδες πια, μακριά από τον πόλεμο των καρτέλ, στην καρδιά των Ηνωμένων Πολιτειών, θα ενωθούν με άλλους εξόριστους από τον τόπο τους και θα πολεμήσουν ενωμένοι, καθώς τα αστικά κέντρα βρίσκονται βουτηγμένα στο χάος και τα πάντα αρχίζουν να αποσυντίθενται τριγύρω τους. Οι κυνηγημένοι θα προσπαθήσουν να οδηγήσουν τους νέους Αμερικανούς συμμάχους τους στη νότια πλευρά των συνόρων του Μεξικού για να σωθούν από την αναίτια βία.

Ο 50χρονος σταρ Josh Lucas έχει παίξει σε πολλές γνωστές ταινίες όπως τις You Can Count On Me (2000), A Beautiful Mind (2001), Sweet Home Alabama (2002), Hulk (2003), An Unfinished Life – Αγεφύρωτες Σχέσεις (2005) πλάι στους Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Μόργκαν Φρίμαν και Τζένιφερ Λόπεζ, Poseidon (2006), Life as We Know It (2010), The Lincoln Lawyer (2011), Red Dog (2011), J. Edgar (2011) και Ford v Ferrari (2019).

Ο Εβεράντο Γκουτ που υπογράφει τη σκηνοθεσία στην ταινία «Η Αιώνια Κάθαρση», έχει διακριθεί σε τηλεοπτικές σειρές όπως το “Snowpiercer” και το “The Terror” και όπως δηλώνει ο ίδιος για το βαθύτερο κοινωνικό μήνυμα του φιλμ: «Είναι όλα ένα ψυχολογικό τέχνασμα. Η εκκαθάριση δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα γκροτέσκο οικονομικό εργαλείο για να απαλλαγεί το κράτος από τους απολυμένους, τους φτωχούς—τους ίδιους τους ανθρώπους που πρέπει να φροντίζει. Η εκκαθάριση δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα μέσο εξοικονόμησης χρημάτων».

Τέλος για το πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο της ταινίας ο Εβεράντο Γκουτ σημειώνει επίσης πως: «Κάθε χρόνο, η Αμερική διχάζεται περισσότερο, είναι πιο αποκλεισμένη, πιο θυμωμένη, λιγότερο ανεκτική. Σε σημεία, η χώρα φαίνεται σαν μια βόμβα έτοιμη να σκάσει για κάποιο θέμα είτε είναι ο έλεγχος των όπλων, η μετανάστευση, οι θρησκευτικές πεποιθήσεις κτλ».

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ