Τα προγνωστικά του Associated Press για το ποιοί θα κερδίσουν Όσκαρ την Κυριακή

Οι διοργανωτές της 93ης απονομής των βραβείων Όσκαρ που είναι στις 25 Απριλίου (ξημερώματα Μ. Δευτέρας 26/4/2021, ώρα Ελλάδος) υπόσχονται ένα σώου που όμοιο του δεν θα έχουμε ξαναδεί. Την σκηνοθετική ευθύνη έχει αναλάβει ο βραβευμένος με Όσκαρ για το φιλμ «Traffic» το 2000, Στίβεν Σόντερμπεργκ ενώ το «ρόστερ» των παρουσιαστών των βραβείων θα είναι εντυπωσιακό.

Όπως έγινε γνωστό θα ανέβουν στη σκηνή των Όσκαρ, μεταξύ άλλων ο Χάρισον Φορντ, ο περσινός νικητής του Όσκαρ β’ ανδρικού ρόλου Μπραντ Πιτ, η Χάλε Μπέρι, ο Νοτιοκορεάτης σκηνοθέτης Bong Joon Ho που σάρωσε στην περσινή απονομή με την ταινία του «Παράσιτα», η Ρεγκίνα Κινγκ που στην απονομή του 2019 κατέκτησε το Όσκαρ β’ γυναικείου ρόλου για το «If Beale Street Could Talk», ο Γιοακίν Φίνιξ, η τιμημένη με Όσκαρ α’ γυναικείου ρόλου το 1986 για τα «Παιδιά ενός κατώτερου Θεού», Marlee Matlin που είναι κωφάλαλη, η Ριζ Γουίδερσπουν, η Ζεντάγια και η Ρενέ Ζελβέγκερ που πέρυσι έφυγε με το Όσκαρ α’ γυναικείου για την υπέροχη ερμηνεία της στο «Judy».

Όπως αντιλαμβάνεστε τα προγνωστικά και τα στοιχήματα έχουν πάρει φωτιά, σε ξένα Μέσα ενημέρωσης πληθαίνουν τα άρθρα και οι ανταποκρίσεις για το ποιος θα κερδίσει ή ελπίζει να κάνει την έκπληξη και αυτή την Κυριακή το βράδυ τα φώτα της δημοσιότητας εν μέσω της πανδημίας του Covid-19 θα είναι στραμμένα στη μεγάλη γιορτή του κινηματογράφου με την πολύχρονη ιστορία, τους σταρ της μεγάλης οθόνης, τις θριαμβευτικές βραβεύσεις αλλά και κάποιες απογοητεύσεις.

Οι κινηματογραφικοί συντάκτες του Associated Press, Jake Coyle και Lindsey Bahr σε άρθρο τους μοιράστηκαν με το κοινό τις προβλέψεις τους και για το μεγαλύτερο βραβείο της βραδιάς, το Όσκαρ καλύτερης ταινίας θεωρούν ότι θα το κατακτήσει η ιδιαίτερη περίπτωση ταινίας όπως έχει χαρακτηριστεί, το «Nomadland – Η Χώρα των Νομάδων» που αναμένουμε να δούμε στα θερινά σινεμά της χώρας μας, όταν με το καλό ανοίξουν. Πρόκειται για μία ταινία με κόστος μόλις 5 εκατομμύρια δολάρια σε σκηνοθεσία της Chloe Zao. Στην επικείμενη νίκη του συνηγορεί το γεγονός, όπως επισημαίνεται από το Associated Press, ότι το «Nomadland» έχει ήδη κερδίσει τη Χρυσή Σφαίρα, το BAFTA αλλά και τα βραβεία της Ένωσης Αμερικανών Παραγωγών και των Σκηνοθετών.

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας Frances McDormand έχει έτσι πολύ περισσότερες πιθανότητες να πάρει το 3ο Όσκαρ της καριέρας της ως συμπαραγωγός (έχει 2 Όσκαρ στην κατοχή της, α’ γυναικείου ρόλου για το «Φάργκο» το 1997 και για το «Τρεις Πινακίδες έξω από το Έμπινγκ στο Μιζούρι» στην απονομή του 2018) και όχι ως υποψήφια στην κατηγορία του καλύτερου α’ γυναικείου ρόλου όπου είναι αλήθεια πως επικρατεί το…χάος με την Viola Davis για τη «Θρυλική Ma Rainey» να έχει βραβευτεί από το Σωματείο Αμερικανών Ηθοποιών και να θεωρείται πως έχει το προβάδισμα.

Ωστόσο οι συντάκτες του Associated Press σωστά επισημαίνουν πως μάλλον το Όσκαρ θα πάει ή στην Davis που αν τα καταφέρει θα γίνει μόλις η 2η μαύρη ηθοποιός που θα έχει κερδίσει το Όσκαρ α’ γυναικείου, 19 χρόνια μετά το θρίαμβο της Χάλε Μπέρι στην απονομή του 2002 για τον «Χορό των τεράτων») και της 36χρονης Κάρει Μάλιγκαν για το «Promising young Woman» της Έμεραλντ Ρενέλ που διεκδικεί συνολικά 5 βραβεία Όσκαρ (και της καλύτερης ταινίας). Την ίδια ώρα παραμένει υπολογίσιμη αντίπαλος η έκπληξη της χρονιάς, η Andra Day για το «The United States vs Billie Holiday» που κέρδισε την Χρυσή Σφαίρα.

Στον α’ ανδρικό ρόλο εκτιμάται ότι το Όσκαρ θα απονεμηθεί στον εκλιπόντα Αφροαμερικανό ηθοποιό Τσάντγουικ Μπόουζμαν για τη «Θρυλική Ma Rainey» και έτσι θα είναι η 3η φορά στην ιστορία των βραβείων Όσκαρ της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών που το χρυσό αγαλματίδιο θα πάει σ’ έναν ηθοποιό μετά θάνατον κάτι που έχει ξανασυμβεί με τον Χιθ Λέτζερ για το «The Dark Knight» το 2009 και με τον Πίτερ Φιντς για το «Δίκτυο» στην απονομή του 1977).

Αν υπάρξει κάποια ανατροπή, ο μόνος ικανός εκ των υπολοίπων υποψηφίων που μπορεί να το κάνει, είναι ο 83χρονος Άντονι Χόπκινς για το ρόλο του στο «The Father» του Φλοριάν Ζελέρ ως ηλικιωμένος άνδρας χτυπημένος από άνοια. Στην κατηγορία του β’ γυναικείου, η υπέροχη Γκλεν Κλόουζ στην 8η της υποψηφιότητα για Όσκαρ (στην κατηγορία του β’ γυναικείου για το «Τραγούδι του Χιλμπίλη» του Ρον Χάουαρντ) δεν είναι ψηλά στα προγνωστικά. Το Associated Press όπως και άλλα Μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως η Νοτιοκορεάτισσα γιαγιά Yuh-Jung Youn του «Minari» είναι σχεδόν με το βραβείο Όσκαρ στα χέρια, με τη Βουλγάρα Μαρία Μπακάλοβα του «Borat Subsequent film» να ακολουθεί και να έχει τα φόντα να κάνει την σούπερ έκπληξη ενώ η υπέροχη Αμάντα Σέιφριντ του «Mank» του Ντέιβιντ Φίντσερ (φιλμ που έχει συνολικά 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ) διατηρεί τις ελπίδες της αλλά θεωρείται αουτσάιντερ.

Στον β’ ανδρικό ρόλο με τον Σάσα Μπάρον Κοέν της «Δίκης των 7 του Σικάγο» του Άαρον Σόρκιν να είναι πολύ καλός και υπολογίσιμος, όλα δείχνουν πως το Όσκαρ θα πάει στον Daniel Kaluuya του «Judas and the black messiah» παρά το γεγονός ότι κάποιες ψήφοι θα μοιραστούν καθώς είναι υποψήφιος και ο συμπρωταγωνιστής του Lakeith Stanfield.

O Kaluuya έχει ήδη επικρατήσει στα βραβεία SAG του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών, στις Χρυσές Σφαίρες και στα BAFTA.

Στη σκηνοθεσία η Chloe Zao, Κινέζικης καταγωγής αναμένεται σχεδόν σίγουρα να γίνει η 2η μόλις γυναίκα στην ιστορία των Όσκαρ μετά την Κάθριν Μπιγκελόου του «The Hurt Locker» το 2010 που θα τιμηθεί με το βραβείο Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας σε μία χρονιά που συνυποψήφιος της είναι ο Ντέιβιντ Φίντσερ του «Mank», ο οποίος είναι ίσως ο σημαντικότερος Χολιγουντιανός σκηνοθέτης της γενιάς του.

Στο τραγούδι, αν δεν το πάρει το “Fight for you” από το “Judas and the black messiah” της Her που πήρε και το Γκράμμυ, τότε η Diane Warren των 12 συνολικά υποψηφιοτήτων, ελπίζει επιτέλους να κερδίσει το Όσκαρ με το «Io Si (Seen)» από την ταινία «Η Ζωή μπροστά μου» με τη Σοφία Λόρεν. Στην καλύτερη διεθνή ταινία το «Another Round-Άσπρο Πάτο» του υποψήφιου και για το Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας Τόμας Βίντερμπεργκ από τη Δανία είναι το φαβορί με το «Quo Vadis, Aida?» σε σκηνοθεσία Jasmila Zbanic από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη να έχει ένα πολύ σοβαρό θέμα, αυτό της σφαγής των Βόσνιων μουσουλμάνων ανδρών και αγοριών στη Σρεμπρένιτσα το 1995.

Στο Μοντάζ το Όσκαρ διεκδιεκί ο Έλληνας Γιώργος Λαμπρινός για το «The Father» (εδώ ξαναβρίσκουμε ως υποψήφια την Chloe Zao της «Χώρας των Νομάδων») ενώ στην κατηγορία της καλύτερης Διεύθυνσης Φωτογραφίας ο Φαίδων Παπαμιχαήλ που αγαπά ιδιαίτερα το Λεωνίδιο Αρκαδίας, ελπίζει στην ανατροπή, για την «Δίκη των 7 του Σικάγο». Ειδάλλως το Όσκαρ θα πάει ή στον Έρικ Μέσερμιντ για το «Mank» ή στον Τζόσουα Τζέιμς Ρίτσαρντς για τη «Χώρα των Νομάδων».

*Τα Όσκαρ «γεννήθηκαν» σε μία περίοδο που είχαμε και την άφιξη του ομιλούντος κινηματογράφου. Η πρώτη απονομή έγινε το 1929 και αφορούσε στις ταινίες του 1927-1928. Ο «Τραγουδιστής της τζαζ» με τον Αλ Τζόνσον που ήταν η πρώτη ομιλούσα ταινία τιμήθηκε με ειδικό Όσκαρ τεχνικών εφέ ενώ το Όσκαρ καλύτερης ταινίας κέρδισε το δακρύβρεχτο πολεμικό μελόδραμα «Wings» σε σκηνοθεσία William A. Wellman με την Κλάρα Μπόου, τον Τσαρλς Ρότζερς και τον νεότατο Γκάρι Κούπερ. Στα πρώτα αυτά Όσκαρ ο μέγας Τσάρλι Τσάπλιν ήταν υποψήφιος με το «Τσίρκο» τόσο στην κατηγορία του α’ ανδρικού όσο και της σκηνοθεσίας και τιμήθηκε εν τέλει μ’ ένα ειδικό βραβείο.

Την 93η απονομή των Όσκαρ θα μεταδώσει στην Ελλάδα το Cosmote TV.