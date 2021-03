Στις ΗΠΑ έχουν ανοίξει οι αίθουσες και το κοινό απολαμβάνει και τα Οσκαρικά φιλμ

Ανάμεσα στις ταινίες που παίζονται είναι τα "Nomadland", "Minari", "News of the World", "The Father", κ.α.

Άκρως παρηγορητικό είναι το γεγονός ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ξαναλειτουργούν οι κινηματογραφικές αίθουσες (άνοιξαν & πάλι και στο Λος Άντζελες που κρατά το μεγαλύτερο μερίδιο της Αμερικάνικης αγοράς μαζί με τη Νέα Υόρκη) και μάλιστα το περασμένο τριήμερο 26-28 Μαρτίου 2021, παρά την περιορισμένη χωρητικότητα λόγω των μέτρων κατά του covid-19 που σε ορισμένες περιπτώσεις είναι μόλις το 25%, και οι 5 πρώτες ταινίες είχαν εισπράξεις άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων, όπως έγραψε το πάντα ενημερωμένο boxofficemojo. Στην κορυφή βρέθηκε η ολοκαίνουρια περιπέτεια «Nobody» με τον Bob Odenkirk με εισπράξεις 6,7 εκατομμυρίων δολαρίων ενώ ακολούθησε στη 2η θέση το νέο παιδικό φιλμ της Ντίσνει, «Raya and the last dragon» με τις φωνές των Kelly Marie Tran και Awkwafina (3,5 εκατομμύρια και κοντά στα 28,5 εκατ. δολάρια σύνολο σε 4 εβδομάδες στα Αμερικάνικα ταμεία). Την ίδια ώρα με εμπορική δύναμη και φόρα ξεκίνησε την πορεία του το blockbuster φιλμ «Godzilla vs Kong» σε σκηνοθεσία Adam Wingard της Warner Bros με τον θρυλικό Γκοτζίλα και τον γιγαντιαίο γορίλα Κονγκ μαζί στην ίδια ταινία. Το φιλμ ήδη «άνοιξε» εκτός Αμερικής το περασμένο σαββατοκύριακο και τα νέα όπως έγραψε το boxofficemojo ήσαν πολύ καλά, φτάνοντας σε εισπράξεις τα 121 εκατομμύρια δολάρια, τα 70 από τα οποία στους κινηματογράφους της Κίνας. Στις ΗΠΑ η ταινία «Godzilla vs Cong» που θα βγει παράλληλα και στην πλατφόρμα streaming HBO Max, κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 31 Μαρτίου 2021. Αυτό που μας έκανε κατά κάποιο τρόπο να ζηλέψουμε εδώ στην Ελλάδα όπου τα σινεμά είναι ερμητικά κλειστά από τις 7 Νοεμβρίου 2020, είναι πως το Αμερικάνικο κοινό μπορεί αυτό το διάστημα να χαρεί κανονικά στις αίθουσες, έστω φορώντας προστατευτική μάσκα στο πρόσωπο και με αποστάσεις μέσα στην αίθουσα προβολής και κάποιες από τις φετινές Οσκαρικές ταινίες που εμείς εδώ ίσως καταφέρουμε να δούμε όταν με το καλό ανοίξουν τα σινεμά (μακάρι να μην χρειαστεί να περιμένουμε έως τις αρχές Ιουνίου όπως συνέβη πέρυσι μετά την πρώτη καραντίνα). Όπως είδαμε στη λίστα του boxoffice των ΗΠΑ το 3ήμερο, 26-28 Μαρτίου 2021 στην 9η θέση φιγουράρει το συγκινητικό, όπως λέγεται, Νοτιοκορεάτικο φιλμ «Minari» του Lee Isaac Chung που διεκδικεί 6 Όσκαρ (ανάμεσα τους και καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας) που προβάλλεται σε 912 αίθουσες και κοντεύει σε 7 εβδομάδες τα 2 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις. Επίσης 11ο στο Αμερικάνικο boxoffice είναι το «The Father» (διανομή από τη Sony Pictures Classics) σε σκηνοθεσία του Φλόριαν Ζέλερ που παίζεται σε 652 αίθουσες και οι εισπράξεις του σε 5 εβδομάδες προβολής έχουν φτάσει το 1.250.000 δολάρια περίπου. Το «The Father» με τον 83χρονο Άντονι Χόπκινς και την Ολίβια Κόλμαν έχει 6 υποψηφιότητες για Όσκαρ (ανάμεσα τους και για καλύτερη ταινία και για το Μοντάζ του δικού μας, Γιώργου Λαμπρινού). Στα Οσκαρικά φιλμ που οι Αμερικάνοι σινεφίλ μπορούν να δουν αυτές τις μέρες στις αίθουσες κανονικά είναι και το «Promising Young Woman» της Έμεραλντ Φένελ με την Κάρει Μάλιγκαν που διεκδικεί 5 βραβεία Όσκαρ (παίζεται σε 733 αίθουσες και ήδη σε 14 εβδομάδες προβολής είναι στα 6 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις) και το «Judas and the black Messiah» του Shaka King με 6 υποψηφιότητες (ανάμεσα τους για καλύτερη ταινία και για το Όσκαρ β’ ανδρικού ρόλου όπου είναι υποψήφιοι οι Lakeith Stanfield και Daniel Kaluuya) που σε 842 αίθουσες έκανε το περασμένο τριήμερο 105.000 δολάρια εισπράξεις και σε 7 εβδομάδες έχει προσεγγίσει τα 5,2 εκατ. δολάρια συνολικά σε εισπράξεις. Επίσης το «Nomadland» της Κλόι Ζάο με την Φράνσις ΜακΝτόρμαντ που θεωρείται ικανό να κάνει την ανατροπή και να επικρατήσει του ασπρόμαυρου «Mank» του Ντέιβιντ Φίντσερ των 10 Οσκαρικών υποψηφιοτήτων, προβάλλεται σε 500 αίθουσες και σε 6 εβδομάδες πλησιάζει τα 2,2 εκατ. δολάρια. Συνεχίζεται και το γουέστερν «News of the World» του Πολ Γκρίνγκρας με τον Τομ Χανκς που έχει 4 υποψηφιότητες για Όσκαρ (για φωτογραφία, Ήχο, Μουσική και Καλλιτεχνική διεύθυνση), το οποίο σε 14 εβδομάδες προβολής έχει ξεπεράσει τα 12,6 εκατομμύρια δολάρια. Σε λιγότερες αίθουσες (μόλις 50) παίζεται ο «Μαυριτανός» του Kevin Macdonald, το πολιτικών αποχρώσεων δράμα με τον Τahar Rahim, την Τζόντι Φόστερ και τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, ο οποίος παίζει και στο κατασκοπικό φιλμ «The Courier» του Dominick Cooke που είναι 5ο στο Αμερικάνικο box office με 3,5 εκατ. δολάρια σε 2 εβδομάδες. Ο «Μαυριτανός» που δεν μπόρεσε να κερδίσει υποψηφιότητες στα Όσκαρ, σε 7 εβδομάδες προβολής πλησιάζει τις 900.000 δολάρια. Τέλος το ευοίωνο στοιχείο είναι πως τα κινηματογραφικά στούντιο ήδη αναδιαμορφώνουν τα προγράμματα εξόδου ταινιών τους στις αίθουσες και μία από τις μεγάλες παραγωγές που αναμένουμε είναι το «Fast & Furious 9» του Τζάστιν Λιν με τους Βιν Ντίζελ και John Cena στις 28 Μαΐου 2021. Πάντως για τη χώρα μας τα σενάρια είναι πως λίγο αφότου ανοίξει η εστίαση, αναμένεται να ακολουθήσουν και οι αίθουσες κινηματογραφικές και θεατρικές. Άντε να το δούμε. "Raya and the last dragon". "Godzilla vs Kong". "The Father". "The Mauritanian - Ο Μαυριτανός". "News of the World". "Nobody". "Fast & Furious 9". "Judas and the black Messiah". ΣΙΝΕΜΑ / 19/03/2021, 08:20 Το "Mank" του Ντέιβιντ Φίντσερ οδηγεί την κούρσα των Όσκαρ με 10 υποψηφιότητες ΣΙΝΕΜΑ / 26/03/2021, 14:23 "Έφυγε" ο αγαπητός Αμερικανός ηθοποιός Τζορτζ Σίγκαλ στα 87 του