"Έφυγε" ο αγαπητός Αμερικανός ηθοποιός Τζορτζ Σίγκαλ στα 87 του

Ένας από τους καλύτερους και σημαντικότερους Χολιγουντιανούς ηθοποιούς της δεκαετίας του ’60 και του ’70, ο Τζορτζ Σίγκαλ – George Segal, έφυγε από τη ζωή στα 87 του χρόνια στις 23 Μαρτίου 2021 μετά από επιπλοκές από εγχείρηση καρδιάς στην οποία είχε υποβληθεί. Ο Σίγκαλ που παρέμενε ενεργός παίζοντας τα τελευταία 8 χρόνια στην οικογενειακή σειρά του ABC «The Goldbergs» (το τελευταίο επεισόδιο όπου εμφανίστηκε πρόκειται να παιχθεί στις 7 Απριλίου 2021 και θα αφιερωθεί στη μνήμη του), είχε προταθεί το 1967 για το βραβείο Όσκαρ καλύτερου β’ ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στο φιλμ «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ» του Μάικ Νίκολς (συμπρωταγωνίστησε με την Ελίζαμπεθ Τέιλορ και τον Ρίτσαρντ Μπάρτον. Ωστόσο έκτοτε δεν μπόρεσε να προταθεί ξανά ενώ όπως γράφτηκε, παρά την εξαιρετική του παρουσία και τις δυνατές ταινίες που έπαιξε δεν κατάφερε να εξελιχθεί σε μεγάλο εμπορικό σταρ του κινηματογράφου.

Όπως έγραψε η Εφημερίδα των Συντακτών, ο Σίγκαλ, χαριτωμένος, αστείος και κουλ, διέπρεψε σε ρομαντικές κωμωδίες και πρωταγωνίστησε στο πλευρό όλων των μεγάλων γυναικών ηθοποιών της γενιάς του, από την Τζέιν Φόντα (το 1977 στο «Fun with Dick and Jane» σε σκηνοθεσία Ted Kotcheff) και την Μπάρμπρα Στρέιζαντ (το 1970 στην «Τροτέζα και ο πρωτάρης» του Χέρμπερτ Ρος και το 1996 στον «Καθρέφτη έχει δύο πρόσωπα» που η Στρέιζαντ είχε επίσης σκηνοθετήσει) μέχρι την Γκόλντι Χον στο «The Duchess and the Dirtwater Fox» το 1976, την Νάταλι Γουντ στο “The Last Married Couple in America” του Gilbert Cates το 1980 και την Αγγλίδα ηθοποιό και αργότερα βουλευτή Γκλέντα Τζάκσον στην κωμωδία «Απιστία με αξιοπρέπεια –Α Touch of Class» σε σκηνοθεσία Melvin Frank όπου η Τζάκσον τιμήθηκε το 1974 με το Όσκαρ α’ γυναικείου ρόλου. Η ταινία αυτή είναι ίσως και η σημαντικότερη στιγμή του όπου υποδύθηκε έναν παντρεμένο πάμπλουτο Αμερικανό που γοητεύεται από μία μυστηριώδη Λονδρέζα.

Συνεργάστηκε ακόμα με τον σκηνοθέτη Paul Mazursky στο «Blume in Love» το 1973, με τον Robert Altman στο «California Split» το 1974 και τον Πίτερ Γέιτς στην επιτυχημένη περιπέτεια απάτης «The Hot Rock» του 1972 όπου ενσάρκωσε έναν κλέφτη διαμαντιού μαζί με τον σούπερ σταρ των 70ς, Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Η «Καυτή Πέτρα» ήταν από τις αγαπημένες μου ταινίες με πρωταγωνιστή τον Σίγκαλ, έγραψε αποχαιρετώντας τον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Μπεν Στίλερ. Συγκινημένη και η Barbra Streisand αποχαιρέτισε τον Segal γράφοντας «λυπήθηκα με το νέο του θανάτου του George Segal. Περάσαμε τόσο όμορφα γυρίζοντας την ταινία “The Owl and the Pussycat”. Να αναπαυθεί εν ειρήνη». Ο Σίγκαλ είχε ακόμη παίξει στην μαύρη κωμωδία του 1970, «Where's Poppa?» σε σκηνοθεσία Carl Reiner με συμπρωταγωνίστρια την Ρουθ Γκόρντον. Το νέο του θανάτου δημοσιοποίησε η σύζυγος του, Σόνια.

Ο Τζορτζ Σίγκαλ είχε γεννηθεί στις 17 Φεβρουαρίου 1934 σε μια μικρή πόλη της πολιτείας της Νέας Υόρκης και έκανε το ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη τη δεκαετία του 1960, ενσαρκώνοντας έναν μικρό ρόλο στην ταινία «The Longest Day» το 1962, ένα επικό πολεμικό φιλμ για την απόβαση στη Νορμανδία όπου έπαιζαν οι Τζον Γουέιν, Ρίτσαρντ Μπάρτον και Χένρι Φόντα.

Πρωταγωνίστησε επίσης στο ξεκίνημα του όπως έγραψε το deadline.com και σε ταινίες θρυλικών σκηνοθετών όπως του Στάνλεϊ Κράμερ (Ship of Fools, το 1965), ή του Σίντνει Λιούμετ (Bye Bye Braverman, το 1968). O Segal είχε προταθεί συνολικά 5 φορές για τη Χρυσή Σφαίρα - Golden Globe nominee (μία απ’ αυτές ήταν το ’74 για το «Απιστία με Αξιοπρέπεια») ενώ είχε και το δικό του Αστέρι στο περίφημο Hollywood Walk of Fame.

Στην τηλεόραση ο George Segal ήταν γνωστός και για το ρόλο του ως ο εκδότης περιοδικού Jack Gallo στη σειρά του NBC «Just Shoot Me!» την περίοδο 1997-2003 (ρόλος που του χάρισε 2 υποψηφιότητες στις Χρυσές Σφαίρες) ενώ έπαιξε και στην σειρά του ABC στα τέλη του ’80, «Murphy’s Law». Εκτός από την αγαπημένη του σύζυγο Sonia, με την οποία ήταν μαζί από το 1996, ο Σίγκαλ αφήνει πίσω του, τις κόρες του Elizabeth και Polly Segal ενώ ήταν και παππούς, του Lucas Greenbaum και των Jacob and Max Rohmer.