Αντίο στον Γάλλο σινεφίλ σκηνοθέτη Μπερτράν Ταβερνιέ που "έφυγε" στα 80 του

Θλίψη και συγκίνηση προξένησε η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 25 Μαρτίου 2021 ο γνωστός Γάλλος σκηνοθέτης Μπερτράν Ταβερνιέ - Bertrand Tavernier, ένας γνήσιος σινεφίλ σκηνοθέτης, δημιουργός δημοφιλών ταινιών με υψηλή καλλιτεχνική αξία. Ο αγαπητός και πολυπράγμων σκηνοθέτης έσβησε λίγο πριν συμπληρώσει τα 80 του χρόνια. Ήταν γεννημένος στη Λυών της Γαλλίας στις 25 Απριλίου του 1941 κι όπως έγραψε το flix.gr, υπήρξε ένας ευγενής του γαλλικού σινεμά.

Σκηνοθέτης περισσότερων από 30 ταινιών και αρκετών ντοκιμαντέρ, με το τελευταίο του τρίωρο «Voyage à Travers le Cinéma Français» να αποτελεί ένα γοητευτικό ταξίδι στο ίδιο το γαλλικό σινεμά, ο Μπερτράν Ταβερνιέ υπήρξε συχνός επισκέπτης των μεγαλύτερων Φεστιβάλ του πλανήτη, με το «Μια Κυριακή στην Εξοχή» να έχει βραβευτεί για την σκηνοθεσία του στις Κάννες το 1984 και το «Μεσάνυχτα και Κάτι – Round Midnight» τo 1986 με τον σαξοφωνίστα Dexter Gordon- Ντέξτερ Γκόρντον, ο οποίος μάλιστα προτάθηκε για το Όσκαρ α’ ανδρικού ρόλου ενώ η ταινία έμελλε να κερδίσει το βραβείο Όσκαρ καλύτερης μουσικής για τον Χέρμπι Χάνκοκ.

Ξεκινώντας την καριέρα του ως κριτικός κινηματογράφου και publicist ο Μπερτράν Ταβερνιέ, σκηνοθέτησε την πρώτη του ταινία με τίτλο «L'Ηorloger de Saint-Paul» το 1974, η οποία κέρδισε την Χρυσή Άρκτο στο Φεστιβάλ Βερολίνου εκείνης της χρονιάς. Η συνεργασία του με τον πρωταγωνιστή του Φιλίπ Νουαρέ θα ήταν καταλυτική αφού στην πορεία της καριέρας του, θα δούλευαν πολύ συχνά μαζί, όπως και με την Ιζαμπέλ Ιπέρ που κρατούσε κι αυτή έναν από τους βασικούς ρόλους στο φιλμ.

Ανάμεσα στις πιο γνωστές ταινίες του εκλιπόντος δημιουργού είναι και «Το ξεκαθάρισμα - Coup de Torchon» το 1981 όπου είχε παίξει εκτός από τον αξέχαστο Φιλίπ Νουαρέ και η Ιζαμπέλ Ιπέρ, το «Νόμος 627» το 1992, η «Γλυκιά Νοσταλγία» το 1990 που ήταν μάλιστα η τελευταία ταινία του Dirk Bogarde, το «Λοχαγός Κονάν» το 1996 με τους Philippe Torreton και Samuel Le Bihan και το φιλμ «Η Πριγκίπισσα του Μονπενσιέ» το 2010 με την Mélanie Thierry και τους Gaspard Ulliel και Λαμπέρ Ουιλσόν.

Στις γνωστές του ταινίες ήταν και το «Revenge of the Musketeers - La fille de d'Artagnan» το 1994 με τη Sophie Marceau και τους Philippe Noiret, Claude Rich και Sami Frey. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ταβερνιέ δούλεψε τόσο με Γάλλους όσο και με Αμερικάνους ηθοποιούς όπως ο Χάρβεϊ Καϊτέλ στην ταινία επιστημονικής φαντασίας «Death Watch» το 1980 (στην ταινία έπαιζαν και οι Romy Schneider, Max von Sydow και Harry Dean Stanton) αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, γυρίζοντας το 2009 το δραματικό φιλμ μυστηρίου «Καταιγίδα στην Ομίχλη - In the Electric Mist » με πρωταγωνιστή τον Τόμι Λι Τζόουνς, φιλμ που είχε προβληθεί στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Βερολίνου.

Αθεράπευτα σινεφίλ, ο Ταβερνιέ υπήρξε πρόεδρος του Ινστιτούτου Λιμιέρ. Σε συνέντευξή του στο flix.gr είχε εξομολογηθεί μεταξύ άλλων πως: «Εξακολουθώ να έχω το ίδιο πάθος για το σινεμά. Θέλω να βιώσω την έκπληξη, να διασκεδάσω ή να συγκινηθώ από μια ταινία. Ελπίζω ότι είμαι, ακόμα, πολύ νέος σ’ αυτόν τον τομέα. Σαν παιδί, θέλω να βλέπω πράγματα που με κατακλύζουν».

Να προσθέσουμε πως το 2013 είχε σκηνοθετήσει το «The French Minister - Quai d'Orsay» όπου ο Thierry Lhermitte υποδύθηκε τον Alexandre Taillard de Worms (πρόσωπο που βασίστηκε στον πρώην Γάλλο Υπουργό Εξωτερικών Dominique de Villepin).