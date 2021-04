Η φωτογενής Μισέλ Φάιφερ πλησίασε την υποψηφιότητα για Όσκαρ με το "French Exit"

Στις 29 Απριλίου 2021 η κούκλα Αμερικανίδα ηθοποιός Michelle Pfeiffer – Μισέλ Πφάιφερ έχει γενέθλια και γίνεται αισίως 63 ετών (είναι γεννημένη στην Καλιφόρνια το 1958).

Η όμορφη και ταλαντούχα ηθοποιός παραμένει δυναμικά στις καλλιτεχνικές επάλξεις παρά κάποια σκαμπανεβάσματα στην καριέρα της και φέτος έφτασε πολύ κοντά σε μία 4η υποψηφιότητα για Όσκαρ για το ρόλο της ξεπεσμένης πλούσιας χήρας socialite του Μανχάταν, Frances Price στο φιλμ «French Exit» σε σκηνοθεσία του 49χρονου Azazel Jacobs.

Tην Michelle Pfeiffer όπως είδαμε φιλοξενούν και οι New York Times όπου μίλησε τόσο για το άρωμα που λάνσαρε όσο και για τη σειρά του Showtime, “The First Lady” σε σκηνοθεσία της Susanne Bier όπου θα υποδυθεί την Μπέτι Φορντ με το έντονο κοινωνικό έργο (η Elizabeth Anne Ford όπως ήταν ολόκληρο το όνομα της, υπήρξε η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ την περίοδο 1974 με 1977, ως η σύζυγος του Αμερικανού Προέδρου Gerald Ford και έζησε από το 1918 έως το 2011). H Μπέτι Φορντ που είχε αντιμετωπίσει πρόβλημα εξάρτησης από το αλκοόλ και ουσίες, ίδρυσε στη συνέχεια το κέντρο απεξάρτησης Betty Ford Center.

Η ταινία «French Exit» έχει βασιστεί στη νουβέλα του Patrick deWitt που κυκλοφόρησε το 2018, ο οποίος έχει γράψει και το σενάριο και προβάλλεται αυτό το διάστημα σε περιορισμένο κύκλωμα αιθουσών στις ΗΠΑ από την Sony Pictures Classics με εισπράξεις κοντά στις 600.000 δολάρια (το περασμένο τριήμερο 16-18/4/2021 έκανε σε 289 αίθουσες πάνω από 90.000 δολάρια).

Η Μισέλ Πφάιφερ που έφτασε στο απόγειο της καριέρας της στις αρχές του ’90, τελικά δεν μπόρεσε να είναι υποψήφια για Όσκαρ α’ γυναικείου ρόλου και αρκέστηκε στη χαρά της υποψηφιότητας για τη Χρυσή Σφαίρα – Golden Globe. Να θυμίσουμε ότι το ξανθό κορίτσι με τα αδρά χαρακτηριστικά και τη γλυκιά φωνή πρωτοξεχώρισε στο ατυχές «Grease 2» το 1982 όπου συμπρωταγωνίστησε με τον Maxwell Caulfield και κυρίως στον «Σημαδεμένο» του Μπράιαν Ντε Πάλμα το 1983 πλάι στον Αλ Πατσίνο. Ακολούθησαν το «Ladyhawke» του Richard Donner και οι «Μάγισσες του Ίστγουικ» του Τζορτζ Μίλερ το 1986 και το «Married to the mob» του Τζόναθαν Ντέμι το 1987 και ολοκλήρωσε τη δεκαετία του ’80 με τις «Επικίνδυνες Σχέσεις» του Στίβεν Φρίαρς όπου και προτάθηκε ως Madame de Tourvel για το βραβείο Όσκαρ καλύτερου β’ γυναικείου ρόλου και το «The Fabulous Baker boys – Σχέσεις πάθους» πλάι στα αδέλφια Τζεφ και Μπο Μπρίτζες όπου τραγούδησε με σαγήνη πάνω στο πιάνο το «My funny valentine» και κέρδισε τη 2η της υποψηφιότητα για Όσκαρ, αυτή τη φορά α’ γυναικείου ρόλου, το 1989.

Το 1991 ξαναέσμιξε επί της μεγάλης οθόνης με τον Αλ Πατσίνο στο «Frankie and Johnny» του Γκάρι Μάρσαλ και προτάθηκε για Χρυσή Σφαίρα ενώ για πολλούς η πιο δυνατή της χρονιά ήταν το 1992 καθώς εκτός του ότι ήταν απολαυστική ως Catwoman στο «Batman returns» του Τιμ Μπάρτον κατάφερε με το ρόλο της στο κοινωνικό, αντιρατσιστικό δράμα «Love Field» του Τζόναθαν Κάπλαν που προβλήθηκε στις αίθουσες το Δεκέμβριο εκείνης της χρονιάς, να τιμηθεί στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Βερολίνου με την Αργυρή Άρκτο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας και να προταθεί για το Όσκαρ α’ γυναικείου ρόλου στην απονομή του 1993 όπου ωστόσο έχασε από την Έμμα Τόμσον του «Howard’s end». Ακολούθησαν τα «Χρόνια της Αθωότητας», η υπέροχη ταινία εποχής του Μάρτιν Σκορσέζε το 1993 με συμπρωταγωνιστές τον Ντάνιελ Ντέι Λιούς και την Γουινόνα Ράιντερ, όπου προτάθηκε για τη Χρυσή Σφαίρα.

Στο «French Exit» η Μισέλ Πφάιφερ πήρε ίσως από τις καλύτερες κριτικές της καριέρας της. Όπως είπε στο Βρετανικό περιοδικό Total Film, ο σκηνοθέτης Azazel Jacobs, «είχα μία ροπή και επιθυμία να δουλέψω με την Πφάιφερ και ένιωθα πως είναι μία ηθοποιός που παρότι δεν έχει πλέον τίποτε να αποδείξει, παραμένει “πεινασμένη” για ωραίους ρόλους και δυνατές ερμηνείες».

Η Frances που υποδύεται έχοντας δαπανήσει σχεδόν όλη την περιουσία της και μην έχοντας μάθει να δουλεύει για να βγάζει τα προς το ζην, αποφασίζει να μετακομίσει στο Παρίσι μαζί με το γιο της Μάλκολμ (στο ρόλο ο Lucas Hedges του «Mancester by the sea») και το γάτο της little frank για να ξοδέψει ότι της έχει απομείνει στη μεγάλη, κοσμική ζωή και μετά να…ρίξει αυλαία σε όλα.

Η Πφάιφερ δούλεψε σκληρά για το ρόλο αυτής της γυναίκας που προτιμά να μην εγκαταλείψει το lifestyle πλουσιοπάροχο βίο και συνήθειες της και αντιθέτως προτιμά να θυσιάσει αν χρειαστεί την ίδια της τη ζωή…

Το φιλμ ενδεχομένως να το δούμε στην Ελλάδα το καλοκαίρι όταν με το καλό ανοίξουν οι αίθουσες.

Η Μισέλ Πφάιφερ θα λέγαμε ότι ανήκει κατά κάποιο τρόπο στις αδικημένες ηθοποιούς των Όσκαρ. Έχει πάντως ξεχωρίσει σχεδόν σ’ ότι έχει παίξει, από το «Wolf» του Μάικ Νίκολς πλάι στον Τζακ Νίκολσον το 1994, το «Dangerous Minds» το 1995 που της χάρισε υποψηφιότητες στα MTV Movie awards ως καθηγήτρια σε λύκειο με αφροαμερικανούς και λατίνους μαθητές στο Belmont της California (από την ταινία που έσκισε εμπορικά με 180 εκατ. δολάρια εισπράξεις έμεινε και η μεγάλη μουσική επιτυχία «Gangsta's Paradise» ερμηνευμένο από τον Coolio), το «White Oleander» του Peter Kosminsky όπου υποδύθηκε μία χειριστική μητέρα και το θρίλερ «What lies beneath» του Ρόμπερτ Ζεμέκις το 2000 όπου συμπρωταγωνίστησε με τον Χάρισον Φορντ.

Ακόμα η Πφάιφερ ήταν αξιοπρόσεκτη στο «Dark Shadows» του Τιμ Μπάρτον το 2012, στο «One fine day – Μία Θαυμάσια μέρα» με τον Τζορτζ Κλούνει, στο «Υπόθεση πολύ προσωπική» του Τζον Άβνετ το 1996 όπου υποδύθηκε μία δημοσιογράφο της τηλεόρασης, την Τάλι Ατγουότερ με μέντορα της, τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ (η Πφάιφερ τον λάτρευε από πιτσιρίκα) αλλά και στο «Hairspray» το 2007 σε σκηνοθεσία Άνταμ Σάνκμαν, στη «Maleficent:Mistress of evil» σε σκηνοθεσία Joachim Rønning όπου έκανε το ρόλο της κακιάς, εξουσιομανής βασίλισσας Ingrith, το 2019, στο «The Story of us» με τον Μπρους Γουίλις, σε σκηνοθεσία Ρομπ Ράινερ το 1999, στο «A thousand acres» το 1997, της Jocelyn Moorhouse που της χάρισε βραβείο ερμηνείας στο Φεστιβάλ της Βερόνα και ως Janet van Dyne, ηρωίδα της Μάρβελ στο «Ant-man and the Wasp», ρόλο που επανέλαβε σε σύντομη εμφάνιση και στο υπερεπιτυχημένο «Avengers endgame, Εκδικητές, η Τελευταία Πράξη» των αδελφών Ρούσσο το 2019.

Κάτι μας λέει ότι δεν αργήσει η ώρα που η ωραία Μισέλ θα κρατήσει επιτέλους ένα Όσκαρ στα χέρια της χαρίζοντας μας το πιο όμορφο και φωτεινό της χαμόγελο.

*Στο «French Exit» παίζουν και οι Imogen Poots, Daniel Di Tomasso, Tracy Letts.