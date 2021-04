Ο Δανός διεθνής σταρ Μαντς Μίκκελσεν εκπλήσσει στο υποψήφιο για Όσκαρ φιλμ "Άσπρο Πάτο"

Από τις εκπλήξεις των φετινών ιδιαίτερων Όσκαρ λόγω της πανδημίας, είναι αναμφίβολα το φιλμ από τη Δανία, «Another Round» του 51χρονου Thomas Vinterberg που αναμένεται να δούμε στις Ελληνικές θερινές κινηματογραφικές αίθουσες το ερχόμενο καλοκαίρι με τίτλο «Άσπρο Πάτο». Το «Another Round» αποτελεί τη 2η συνεργασία του Vinterberg με τον 55χρονο Δανό διεθνή σταρ Mads Mikkelsen μετά το συγκλονιστικό «The Hunt» του 2012 που είχε χαρίσει στον Μίκκελσεν το βραβείο καλύτερης ανδρικής ερμηνείας στο Διεθνές Φεστιβάλ των Καννών (το «The Hunt» είχε προβάλλει για τους Πατρινούς σινεφίλ στη Βέσο Μάρε η Κινηματογραφική Λέσχη).

Το «Another Round» που στην φετινή απονομή των BAFTA της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου τιμήθηκε την περασμένη Κυριακή 11/4 με το βραβείο καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας (είχε ακόμη 3 υποψηφιότητες για σκηνοθεσία, Α’ ανδρικού ρόλου για τον Μίκκελσεν και πρωτότυπου σεναρίου – Tobias Lindholm), θεωρείται φαβορί στην απρόβλεπτη γενικά κατηγορία της καλύτερης Διεθνούς ταινίας στα Όσκαρ ενώ ο Βίντερμπεργκ κατάφερε να εισχωρήσει ως υποψήφιος στην 5άδα της καλύτερης σκηνοθεσίας αφήνοντας εκτός μεταξύ άλλων τη Ρετζίνα Κινγκ του «One night in Miami».

Στο φιλμ του Βίντερμπεργκ, κεντρικός ήρωας είναι ο Μάρτιν, ένας μεσήλικας καθηγητής ιστορίας (Μίκκελσεν) που με την παρότρυνση ενός συναδέλφου του, δασκάλου και φίλου, του Νικολάι (στο ρόλο ο Magnus Millang) θ’ αρχίσουν να πειραματίζονται με το αλκοόλ και την ευχαρίστησε που προσφέρει φτάνοντας στο σημείο να πίνουν κρασί αντί για καφέ το πρωί ή βότκα στα διαλείμματα στο σχολείο.

Η λογική τους είναι ότι πίνοντας και ανεβάζοντας το επίπεδο του αλκοόλ στο αίμα τους, θα αισθανθούν πιο απελευθερωμένοι, τολμηροί μα και δημιουργικοί. Ο ρόλος ήταν μία ακόμα πρόκληση για τον Μίκκελσεν, ο οποίος μετά την ταινία της Suzanne Bier, “Open Hearts” το 2002 (έπαιξε και στο «After the wedding» της Suzanne Bier το 2006), τράβηξε την προσοχή του Χόλιγουντ και έπαιξε κατόπιν τον κακό στο Τζέιμς Μποντ φιλμ «Casino Royale» πλάι στον Ντάνιελ Κρεγκ το 2006. Όπως γράφει το Βρετανικό περιοδικό Total Film, ο Μίκκελσεν εκτός από το «Another Round», συμπρωταγωνιστεί και σε μία ακόμη νέα ταινία, το φιλμ επιστημονικής φαντασίας «Chaos Walking» του Νταγκ Λάιμαν που ήδη ξεκίνησε να προβάλλεται στις Αμερικάνικες αίθουσες (έχει ήδη φτάσει τα 13 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ συν άλλα 8,6 εκατ. από την προβολή του στον υπόλοιπο κόσμο). Κι εδώ ο Μαντς Μίκκελεσεν υποδύεται τον κακό που καταδιώκει τον Τομ Χόλαντ και την Ντέιζι Ρίντλει σ’ ένα νέο πλανήτη.

Στο ερώτημα του Total Film αν τον πειράζει να παίζει κακούς ήρωες (είχε και τον κεντρικό ρόλο στην τηλεοπτική βερσιόν του Hannibal του NBC το 2013) ο Μίκκελσεν τόνισε πως έχει υποδυθεί ορισμένους νορμάλ ανθρώπους αλλά και κάποιους τρελούς αλλά πως οι κακοί που ενσάρκωσε, ήσαν διαφορετικοί και πάντα προσπαθεί να βρει ένα νέο και ξεχωριστό στοιχείο στους χαρακτήρες που αναλαμβάνει να κάνει.

Πάντως για το «Another Round» που οι διεθνείς του εισπράξεις στα ταμεία έχουν ξεπεράσει τα 4,1 εκατ. δολάρια, εκφράστηκαν και επιφυλάξεις από κάποιους κριτικούς όπως ότι το φιλμ καταλήγει ως ένα γλυκόπικρο δράμα χωρίς ουσιαστική κατεύθυνση και χωρίς να σχολιάζει την κοινωνική διάσταση του προβλήματος του αλκοολισμού.

Να προσθέσουμε πως η ταινία που έβαλε στον χάρτη του κινηματογράφου τον Μίκκελσεν ήταν πριν από 25 χρόνια, το «Pusher» του Nicolas Refn.

Ο Μίκκελσεν που θεωρείται και από τους πιο γοητευτικούς Ευρωπαίους ηθοποιούς στη συνέντευξη του στο Τotal Film, ρωτήθηκε και αν στο σχολείο ήταν καλός μαθητής και απήντησε πως στο λύκειο έριξε το βάρος και την προσοχή του στα κορίτσια και στο να περνάει καλά, έτσι το τρένο της γνώσης και της μάθησης έφυγε χωρίς τον ίδιο μέσα…

Όσο για την περίοδο του lockdown λόγω της πανδημίας του covid-19, ο Μίκκελσεν παραδέχτηκε πως σχεδίαζε να μάθει μία ακόμη ξένη γλώσσα, να παίξει τένις αλλά το μόνο που έκανε τελικά ήταν να περνά λίγο από το χρόνο του μ’ ένα μικρό σκύλο που απέκτησε.

*Ο Μίκκελσεν όπως γράφτηκε θα αντικαταστήσει τον Johnny Depp στο νέο φιλμ του franchise, “Fantastic Beasts and Where to Find Them 3” σε σκηνοθεσία David Yates που προορίζεται να βγει στις αίθουσες το 2022.