Met Gala: Η Anna Wintour το θέλει Σεπτέμβριο, να υμνεί την αμερικάνικη μόδα

Όπως γνωστοποιήθηκε, στα εγκαίνια όπου δίνουν το παρόν οι μεγαλύτεροι stars του θεάματος και της μόδας, θα σταθούν στο πλευρό της Wintour ως οικοδεσπότες, συμπαρουσιαστές και τιμώμενα πρόσωπα η ποιήτρια της ορκωμοσίας του Προέδρου και Vogue cover girl, Amanda Gorman, και ο κορυφαίος σχεδιαστής και πρόεδρος του CFDA -Council of Fashion Designers of America- Tom Ford.

Η ημερομηνία επιλέχθηκε έτσι ώστε να έχει ολοκληρωθεί η fashion week της Νέας Υόρκης. Το εκθεσιακό μέρος θα είναι διπλό, για να ξεχαστεί η περσινή ακύρωση.

Θεματικά, έχουν προηγηθεί τις πιο πρόσφατες χρονιές οι τίτλοι Camp: Notes on Fashion (2019), Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination (2018) και Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between (2017). Φέτος, όμως δεν θα κινηθούν οι ενδυματολογικές επιλογές στην παγκόσμια μόδα αλλά αποκλειστικά στην αμερικάνικη, την ιστορία και την εξέλιξή της.

«Θέλαμε πολύ συνειδητά το event να είναι μια γιορτή της αμερικανικής κοινότητας της μόδας που υπέφερε τόσο κατά τη διάρκεια της κορωνοιού», δήλωσε ο Bolton. Όπως είπε, αυτή θα είναι η αφορμή για μια συνολικότερη επανεκτίμηση της αμερικανικής μόδας που όλα αυτά τα χρόνια συνδέεται περισσότερο με το sportswear, το πρακτικό, εμπορικό πνεύμα και την αξία της λειτουργικότητας -όταν το «αντίπαλο δέος», η ευρωπαϊκή μόδα, χαρακτηρίζεται από έκφραση και συναίσθημα. Ανυπομονούμε λοιπόν!