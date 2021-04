Νέα αναβολή για την ταινία «Θάνατος στο Νείλο» λόγω της φήμης του Άρμι Χάμερ

To στούντιο της Disney αποφάσισε να καθυστερήσει ακόμη περισσότερο την έξοδο της ταινίας σε σκηνοθεσία του Κένεθ Μπράνα «Death on the Nile – Θάνατος στο Νείλο», υπό την απειλή όχι πλέον της πανδημίας covid-19 αλλά της άσχημης φήμης που ήδη ακολουθεί τον τελευταίο καιρό τον 34χρονο Αμερικανό ηθοποιό Άρμι Χάμερ που πρωταγωνιστεί στο φιλμ.

Πιο συγκεκριμένα όπως αναφέρει το flix.gr, μετά τις καταγγελίες από πρώην ερωτικές συντρόφους του για σεξουαλική κακοποίηση και βιασμό, ο Άρμι Χάμερ απομακρύνεται με συνοπτικές διαδικασίες από όλα τα πρότζεκτ, στα οποία θα συμμετείχε στο μέλλον, όπως τη σειρά «The Offer» της Paramount+ με θέμα τη δημιουργία του «Νονού», την ταινία «Shotgun Wedding» με την Τζένιφερ Λόπεζ που γυρίζεται αυτό το διάστημα στον Άγιο Δομήνικο και πιο πρόσφατα την ταινία «Billion Dollar Spy» δίπλα στον Μαντς Μίκελσεν σε σκηνοθεσία της Αμα Ασάντε.

Αναφορικά με το ριμέικ του «Death on the Nile» του Κένεθ Μπράνα που είναι έτοιμο για προβολή από το 2020 αλλά η έξοδος του αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας, όπως αναφέρουν πηγές από τη Disney, η πρεμιέρα του που έχει ως τώρα μεταφερθεί έξι συνολικά φορές, πάει τώρα για τις αρχές του επόμενου έτους, 2022. Ο λόγος είναι να αποφύγει το στούντιο την περαιτέρω έκρηξη του σκανδάλου «Άρμι Χάμερ». Σύμφωνα με πηγές μέσα στο στούντιο, η Disney δεν έχει την παραμικρή πρόθεση να ξαναγυρίσει την ταινία χωρίς τον Χάμερ καθώς κάτι τέτοιο θα κόστιζε εκατομμύρια δολάρια, προκειμένου να συγκεντρωθεί από την αρχή το καστ και να στηθούν από την αρχή τα σκηνικά και τα κοστούμια. Το εντυπωσιακό καστ απαρτίζουν η Γκαλ Γκαντότ και οι Έμα Μακί, Τομ Μπέιτμαν, Ράσελ Μπραντ, Ρόουζ Λέσλι, Λετίσια Ράιτ, Τζένιφερ Σόντερς, Ανέτ Μπένινγκ και Σοφία Οκονέντο και φυσικά ο Άρμι Χάμερ.

«Ο μόνος τρόπος είναι να δηλώσουμε πως στην ταινία δούλεψαν εκατοντάδες άνθρωποι και δεν θα τη βάλουμε στο συρτάρι εξαιτίας ενός ανθρώπου», δήλωσε ένας παραγωγός του στούντιο, ο οποίος αποκάλυψε επίσης πως εξαιτίας και του σκανδάλου και των εντυπώσεων που δημιουργεί, το στούντιο σκέφτεται να κάνει η ταινία πρεμιέρα μόνο σε κάποια πλατφόρμα και όχι στις κινηματογραφικές αίθουσες. Τέλος όπως γράφει το flix.gr, παρά τις απομακρύνσεις του, το όνομα του Άρμι Χάμερ βρίσκεται ακόμη δεμένο με μερικά σημαντικά πρότζεκτ, όπως το «Next Goal Wins» του Νεοζηλανδού σκηνοθέτη Τάικα Γουαϊτίτι, όπου ωστόσο η εμφάνιση του θα είναι μικρή, η συνέχεια του Οσκαρικού «Call me by Your Name – Να με Φωνάζεις με τ’ Όνομα σου» καθώς και η συμμετοχή του στο θεατρικό «The Minutes» του Τρέισι Λετς που είναι προγραμματισμένο να ανοίξει ξανά το 2022.

Ο Άρμι Χάμερ απομακρύνθηκε και από την εταιρία που τον αντιπροσώπευε, την WME, τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν και ξεκίνησαν να βγαίνουν στην επιφάνεια οι συζητήσεις του με τις ερωτικές του συντρόφους και οι τάσεις για κανιβαλισμό που προχώρησαν σε καταγγελίες απειλής ζωής και βιασμού.

