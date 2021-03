Κορίτσια ο Ibra! Mόλις τραγούδησε στο Σαν Ρέμο και ποζάρει για τους Dsquared

O 39χρονος Σουηδός ποδοσφαιριστής Zlatan Ibrahimović, ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στον κόσμο, είναι ο νέος «θεός» της Μίλαν και οι Ιταλοί τον λατρεύουν. Ως super star της μπάλας (έχει περάσει από Αγιαξ, Γιουβέντους, Μπαρτσελόνια, Παρι Σεν- Ζερμέν, Μάντσεστερ κ.α.) χρίστηκε φέτος guest star συμπαρουσιαστής στο καθιερωμένο φεστιβάλ τραγουδιού του Σαν Ρέμο όπου και έκανε θριαμβευτική είσοδο το βράδυ της Τρίτης. «It is an honour to be here, but also an honour for you to have me here» είπε χαρακτηριστικά στην πρεμιέρα όπου και αποθεώθηκε. Με εντυπωσιακό εκτόπισμα στη σκηνή χάρη στο 1.95 ύψος του, ο διάσημος πρωταθλητής δεν έχασε στιγμή το χιούμορ του τις τελευταίες μέρες. Διαρκώς κάνει αστειάκια που προκαλούν αμφίρροπα σχόλια στις αθλητικές εφημερίδες.