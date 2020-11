Αναβολή επ’ αόριστον για την πρεμιέρα του φιλμ «Death on the Nile»

Η κινηματογραφική εταιρεία Walt Disney Co ανέβαλε επ’ αόριστον όπως έκανε γνωστό, την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020, την πρεμιέρα της προβολής της πολυαναμενόμενης ταινίας περιπέτειας και μυστηρίου «Death on the Nile - Θάνατος στο Νείλο» που έχει σκηνοθετήσει ο 59χρονος Βρετανός ηθοποιός Κένεθ Μπράνα, ο οποίος και κρατά το ρόλο του ντετέκτιβ Πουαρώ.

Η ταινία στηρίζεται στη γνωστή και πολυδιαβασμένη νουβέλα της Αγκάθα Κρίστι, ενώ η παρουσίασή της στις κινηματογραφικές αίθουσες, είχε προγραμματιστεί για το Δεκέμβριο αφού είχε πρώτα μεταφερθεί από τον Οκτώβριο λόγω της πανδημίας.

Στο φιλμ, το τρέιλερ του οποίου προβλήθηκε για λίγες εβδομάδες κι εδώ στην Πάτρα, στα Odeon Veso Mare, παίζουν γνωστοί ηθοποιοί όπως η Γκαλ Γκαντότ και ο γοητευτικός Άρμι Χάνερ.

Η Disney, σε ανακοίνωσή της, δεν έδωσε νέα ημερομηνία για την πρεμιέρα της ταινίας. H απόφαση αυτή ακολουθεί τις «αναγκαστικές» αποφάσεις που έλαβαν όλες σχεδόν οι εταιρίες παραγωγής ταινιών στο Χόλιγουντ, αναβάλλοντας για το 2021 την παρουσίαση μιας σειράς ταινιών μεγάλης εισπρακτικής δυναμικής.

Μεταξύ αυτών και η νέα ταινία του Τζέιμς Μποντ «No Time To Die» που έχει πάει για τον Απρίλιο και η ταινία δράσης «Black Widow» της Μάρβελ με την Σκάρλετ Γιόχανσον.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ